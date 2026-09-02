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Опубликовано 2 сентября, 08:33

Желток или белок: Врач объяснил, сколько яиц можно съедать ежедневно

Врач Кузьменко: Универсального количества яиц для всех не существует

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / malihazas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / malihazas

Яйца не имеют токсичных свойств и могут входить в рацион человека, однако количество продукта стоит подбирать с учётом образа жизни и питания. Об этом «Радио 1» рассказал врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

По словам специалиста, универсального количества яиц для всех не существует. Например, людям, которые активно занимаются спортом и нуждаются в большом количестве белка, может потребоваться больше белковых продуктов.

Кузьменко отметил, что в таких случаях можно сделать упор на белки, например готовить омлет без желтков. Именно в желтке содержится основная часть жировой составляющей яйца.

При этом врач напомнил об общей рекомендации — употреблять примерно 1–2 яйца в день. Однако он подчеркнул, что это не строгий запрет, а ориентир, поскольку важен общий баланс калорий в рационе.

«Яйца человека не убьют. Запрета на употребление яиц не существует», — сказал специалист.

По словам диетолога, холестерин в яйцах не должен автоматически становиться причиной отказа от продукта. При этом людям важно следить за собственными показателями здоровья и учитывать особенности организма.

Филипп Кузьменко добавил, что при большом количестве яиц в рационе можно ограничивать употребление желтков, поскольку необходимые жиры человек получает и из других продуктов.

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Ранее нутрициолог рассказала, что полезный завтрак должен содержать не только углеводы, но и белки, жиры и клетчатку. Она предупредила, что сладкие хлопья, каши с добавками и яичница с беконом могут быть несбалансированными, если в них мало полезных компонентов.

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Владимир Озеров
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