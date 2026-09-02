Основательницу «Дома с маяком» Лиду Мониаву задержали в Москве

Основательницу детского хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониаву задержали в Москве по подозрению в распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти. Об этом сообщает РБК.

Мониаву доставили на допрос в Следственный комитет. Её адвокат Михаил Бирюков сообщил изданию, что обвинение ей на данный момент не предъявлено.

Других подробностей уголовного дела пока не раскрывается. В частности, неизвестно, какие именно публикации стали поводом для преследования Мониавы и какую меру пресечения может запросить следствие.

Ранее основательница «Дома с маяком» уже привлекалась к административной ответственности из-за публикаций об армии. В феврале 2026 года Измайловский суд Москвы оштрафовал её на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.

Мониава с 2018 года возглавляет благотворительный фонд «Дом с маяком». Организация занимается паллиативной помощью тяжелобольным детям и молодым взрослым.

Ранее Life.ru рассказывал, что суд признал Мониаву виновной по административной статье о дискредитации ВС РФ и назначил ей штраф в 45 тысяч рублей.