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Регион
Опубликовано 2 сентября, 08:27

Основательницу «Дома с маяком» Лиду Мониаву задержали в Москве

Обложка © Гавриил Григоров/ТАСС

Обложка © Гавриил Григоров/ТАСС

Основательницу детского хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониаву задержали в Москве по подозрению в распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти. Об этом сообщает РБК.

Мониаву доставили на допрос в Следственный комитет. Её адвокат Михаил Бирюков сообщил изданию, что обвинение ей на данный момент не предъявлено.

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Других подробностей уголовного дела пока не раскрывается. В частности, неизвестно, какие именно публикации стали поводом для преследования Мониавы и какую меру пресечения может запросить следствие.

Ранее основательница «Дома с маяком» уже привлекалась к административной ответственности из-за публикаций об армии. В феврале 2026 года Измайловский суд Москвы оштрафовал её на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.

Мониава с 2018 года возглавляет благотворительный фонд «Дом с маяком». Организация занимается паллиативной помощью тяжелобольным детям и молодым взрослым.

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Ранее Life.ru рассказывал, что суд признал Мониаву виновной по административной статье о дискредитации ВС РФ и назначил ей штраф в 45 тысяч рублей.

Больше новостей о расследованиях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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