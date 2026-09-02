Основательницу «Дома с маяком» Лиду Мониаву задержали в Москве
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Основательницу детского хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониаву задержали в Москве по подозрению в распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти. Об этом сообщает РБК.
Мониаву доставили на допрос в Следственный комитет. Её адвокат Михаил Бирюков сообщил изданию, что обвинение ей на данный момент не предъявлено.
Других подробностей уголовного дела пока не раскрывается. В частности, неизвестно, какие именно публикации стали поводом для преследования Мониавы и какую меру пресечения может запросить следствие.
Ранее основательница «Дома с маяком» уже привлекалась к административной ответственности из-за публикаций об армии. В феврале 2026 года Измайловский суд Москвы оштрафовал её на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.
Мониава с 2018 года возглавляет благотворительный фонд «Дом с маяком». Организация занимается паллиативной помощью тяжелобольным детям и молодым взрослым.
Ранее Life.ru рассказывал, что суд признал Мониаву виновной по административной статье о дискредитации ВС РФ и назначил ей штраф в 45 тысяч рублей.
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