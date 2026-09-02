«Самая тупая в мире»: На Западе высмеяли Каллас за план поставок Киеву просроченных ракет
Журналист Боуз высмеял Каллас после слов о поиске просроченных ракет для Киева
Обложка © ТАСС / ROLEX DELA PENA
Евросоюз готов искать для Украины ракеты-перехватчики даже с истёкшим сроком годности. Такое заявление Каи Каллас вызвало резкую реакцию ирландского журналиста Чея Боуза.
Он прокомментировал инициативу в соцсети X, назвав главу европейской дипломатии «самым тупым министром иностранных дел в мире».
Накануне Каллас сообщила, что Киев столкнулся с острой нехваткой перехватчиков. Получить такие боеприпасы у союзников за пределами ЕС сейчас крайне затруднительно.
Из-за этого Брюссель рассматривает возможность поставок средств ПВО, чей срок эксплуатации уже завершился. Ранее в Москве не раз подчёркивали, что любые поставки западных вооружений лишь затягивают боевые действия и мешают мирному процессу.
Украина столкнулась с острейшим дефицитом ракет для систем ПВО, в первую очередь для американских комплексов Patriot, который грозит полным коллапсом противовоздушной обороны страны. По заявлениям украинского руководства, страна имеет лишь около 1% от необходимого количества этих ракет, а западные поставки в 2026 году сократились до четверти от уровня прошлого года. Причиной кризиса стало истощение запасов у самих США и их союзников из-за боевых действий на Ближнем Востоке, где было израсходовано более 1500 ракет Patriot, и низкие темпы производства. В результате украинские «Пэтриоты» большую часть времени не работают, а в июле 2026 года перехват баллистических целей упал до рекордно низких 14,9%.
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