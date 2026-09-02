«Самая тупая в мире»: На Западе высмеяли Каллас за план поставок Киеву просроченных ракет

Украина столкнулась с острейшим дефицитом ракет для систем ПВО, в первую очередь для американских комплексов Patriot, который грозит полным коллапсом противовоздушной обороны страны. По заявлениям украинского руководства, страна имеет лишь около 1% от необходимого количества этих ракет, а западные поставки в 2026 году сократились до четверти от уровня прошлого года. Причиной кризиса стало истощение запасов у самих США и их союзников из-за боевых действий на Ближнем Востоке, где было израсходовано более 1500 ракет Patriot, и низкие темпы производства. В результате украинские «Пэтриоты» большую часть времени не работают, а в июле 2026 года перехват баллистических целей упал до рекордно низких 14,9%.