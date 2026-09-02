Поддельные документы и криптовалюта: в Корее раскрыли схему поставки 1024 авто в Россию

Таможня Южной Кореи раскрыла схему незаконного экспорта более тысячи подержанных автомобилей в Россию и Белоруссию. Четырёх участников дела привлекли к ответственности и передали материалы прокуратуре, сообщает Yonhap со ссылкой на таможню Инчхона.

По версии следствия, с марта 2024 года по декабрь 2025-го фигуранты вывезли 1024 автомобиля с двигателями объёмом более 2 литров общей стоимостью 50,7 млрд вон — около $37 млн. Разрешения Министерства торговли Южной Кореи на такие поставки у них не было.

Чтобы скрыть конечный пункт назначения, экспортёры якобы указывали в документах третьи страны. В некоторых случаях посредники составляли два комплекта бумаг: один — для корейской таможни, другой — для фактической перевозки автомобилей.

Расчёты, по данным следствия, проводились в том числе через криптовалюту — например, USDT. Общая сумма таких операций достигла 279,6 млрд вон. Однако эта цифра относится уже к оплате 4836 автомобилей, включая машины с двигателями объёмом не более 2 литров, а не только к 1024 автомобилям, которые проходят по делу о нарушении экспортных ограничений.

Южнокорейские правила требуют специального разрешения на экспорт в Россию и Белоруссию автомобилей с двигателями свыше 2000 куб. см. Таможня заявила, что продолжит отслеживать подобные схемы, в том числе используя инструменты анализа операций с виртуальными активами.