Битая, старая или без учёта: Какие лазейки остались у россиян при покупке иномарок

Специалисты автомобильного рынка выделили несколько легальных схем, позволяющих снизить расходы при приобретении иностранных машин. Своими рекомендациями они поделились в беседе с kp.ru.

Первый вариант — покупка техники, восстановленной после аварии. В этом случае утильсбор всё равно придётся платить полностью, но экономия достигается за счёт более дешёвого ремонта за рубежом по сравнению с российскими ценами. Автоэксперт Александр Коротков пояснил, что с ростом утильсбора такие предложения стали экономически оправданными, особенно если машина доступна «здесь и сейчас».

Однако эксперты предостерегают от покупки битых автомобилей в Китае. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заметил, что к технике там относятся настолько небрежно, что этому могли бы позавидовать даже американцы. По его словам, приобретение подержанной машины в Поднебесной — уже большой риск, а битой — многократно усиленный.

Специалист по импорту Роман Степанов уточнил, что наиболее прозрачные условия для таких сделок предлагают Япония, США, Южная Корея и некоторые страны Европы. Главное, по его мнению, — убедиться, что под видом слегка повреждённого автомобиля не продают «утопленника», чем часто грешат американские продавцы, умалчивая детали в документах.

Вторая схема позволяет вообще избежать уплаты утильсбора в России. Для этого нужно оформить покупку в одной из стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстане или Кыргызстане, где размер сбора в тысячи раз ниже. Эксплуатировать машину можно без постановки на учёт в РФ, используя генеральную доверенность.

Но у этого способа есть серьёзные риски: юридической чистоты сделки практически нет, а максимальный срок пребывания такого транспорта на российской территории составляет полгода. После этого владельцу придётся либо заплатить полный сбор, либо выехать из страны минимум на сутки, чтобы обнулить таймер.

Третий вариант — приобретение автомобиля, выпущенного 30 лет назад. Согласно нормам Технического регламента, такие экземпляры полностью освобождены от утилизационного сбора. Однако эксперты сомневаются, что эта мера актуальна для большинства покупателей.

Антон Шапарин считает, что проблема решается проще: достаточно умерить аппетиты. Он напомнил, что на рынке достаточно предложений в категории машин мощностью до 160 лошадиных сил. Для тех же, кто ориентируется на Ferrari или Lamborghini, новые пошлины вряд ли стали серьёзным препятствием.

