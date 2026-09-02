Учёные четверть века изучали загадку тепла и сделали открытие о поте

Жара без ветра может оказаться опаснее, чем считалось ранее: испарение пота в таких условиях способно снижаться более чем наполовину. К такому выводу пришли исследователи Университета штата Аризона, изучив особенности движения воздуха возле кожи.

Сам по себе пот не охлаждает организм — нужный эффект возникает именно при испарении жидкости. В этот момент вода забирает тепло с поверхности кожи и превращается в пар, тогда как стекающая или остающаяся на теле влага помогает значительно слабее. Особенно важным механизм становится при температуре воздуха выше температуры кожи. Исследователи обнаружили, что возле тела одновременно формируются два противоположно направленных потока: нагретый воздух становится плотнее и опускается, а насыщенный влагой воздух от испаряющегося пота поднимается.

При температуре около 105 градусов по Фаренгейту, низкой влажности и полном отсутствии ветра эти движения могут практически компенсировать друг друга. Воздух рядом с кожей тогда движется слабо, испарение замедляется, а тело начинает накапливать больше тепла. Расчёты показали: если не учитывать этот эффект, повышение внутренней температуры человека в состоянии покоя после двух часов жары можно недооценить почти на 2 градуса по Фаренгейту. Особенно актуальна проблема для палаток, недостроенных зданий, частично закрытых рабочих площадок и других плохо проветриваемых мест.

Эксперименты команда провела с помощью манекена ANDI, созданного для имитации теплообмена человеческого тела. Датчики регистрировали поступление и потерю тепла, а специальные поры выделяли искусственный пот при повышении температуры. Всего специалисты выполнили десятки опытов, разработали компьютерную модель манекена и провели около 100 симуляций.

Результаты работы, опубликованной в журнале Science Advances, могут использоваться при создании новых рекомендаций по защите людей от жары, охлаждающей одежды и систем терморегуляции. Исследователи считают, что полученные данные также помогут точнее оценивать риск перегрева в сухой и безветренной среде.

Ранее сообщалось, что определение состава тела с помощью биоимпедансометра могут включить в российские клинические рекомендации по лечению ожирения. Методика позволяет установить процентное содержание воды, мышечной и жировой ткани в организме пациента.