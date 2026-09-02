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Регион
Опубликовано 2 сентября, 09:02

Мельниченко: В Пензенской области средства РЭБ подавили два украинских дрона

Обложка © РИА Новости / Сергей Мирный

Обложка © РИА Новости / Сергей Мирный

В Пензенской области пресекли атаку беспилотников 2 сентября. Об обстановке в регионе рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Глава области уточнил, что инциденты произошли в Белинском и Каменском районах. Там системы радиоэлектронной борьбы подавили работу двух летательных аппаратов.

По словам губернатора, никто из жителей не пострадал. Инфраструктура и здания также не получили повреждений.

Сейчас на местах падения обломков работают оперативные службы. Они осматривают территорию и собирают фрагменты сбитой техники. Мельниченко подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

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Ранее Минобороны сообщило об отражении ночной атаки 130 украинских БПЛА. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областей.

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Никита Никонов
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