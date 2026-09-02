Мельниченко: В Пензенской области средства РЭБ подавили два украинских дрона

В Пензенской области пресекли атаку беспилотников 2 сентября. Об обстановке в регионе рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Глава области уточнил, что инциденты произошли в Белинском и Каменском районах. Там системы радиоэлектронной борьбы подавили работу двух летательных аппаратов.

По словам губернатора, никто из жителей не пострадал. Инфраструктура и здания также не получили повреждений.

Сейчас на местах падения обломков работают оперативные службы. Они осматривают территорию и собирают фрагменты сбитой техники. Мельниченко подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Ранее Минобороны сообщило об отражении ночной атаки 130 украинских БПЛА. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областей.