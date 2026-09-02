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Опубликовано 2 сентября, 09:09

Госпакет «Шереметьево» могут продать к концу 2026 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Государственный пакет акций аэропорта Шереметьево планируется реализовать ближе к завершению текущего года. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев, передаёт «Интерфакс».

По словам чиновника, ведомство рассчитывает успеть с продажей в 2026 году, однако итог будет зависеть от внутренних процедур компании. Сейчас министерство ожидает публикации отчётности за первое полугодие, на базе которой актив оценят и выставят на торги.

Моисеев не стал называть конкретную дату сделки. Он лишь уточнил, что согласно утверждённому графику реализация может пройти в финальной части года.

Ранее, в начале августа, президент РФ Владимир Путин исключил АО «Международный аэропорт Шереметьево» из перечня стратегических предприятий. Этот шаг открыл дорогу для приватизации доли в 30,43% при сохранении у государства «золотой акции».

В документе также прописаны условия отчуждения ценных бумаг. Новый владелец обязан сохранить профиль деятельности объекта, проводить модернизацию инфраструктуры, а сама продажа долей иностранцам или подконтрольным им структурам запрещена.

Кабмин взял под контроль управление аэропортом Шереметьево через «золотую акцию»
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Решение об использовании специального права на участие в управлении аэропортом премьер-министр Михаил Мишустин закрепил распоряжением от 18 августа. Сейчас контрольный пакет (66,06%) принадлежит «Шереметьево Холдингу».

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Никита Никонов
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