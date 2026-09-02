Лось со сломанной ногой застрял посреди шоссе в Москве

На Киевском шоссе в Москве после предполагаемого столкновения с автомобилем пострадал лочь. Раненого сохатого обнаружили зажатым между полосами движения, сообщает Telegram-канал SHOT.

Раненый лось застрял в отбойнике на Киевском шоссе в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл на 23-м километре трассы в районе станции метро «Саларьево». По предварительным данным, после удара машины животное получило перелом задней левой ноги и сильное кровотечение. На месте работают спасатели, однако освободить пострадавшего пока не удаётся. При приближении людей он начинает вести себя агрессивно и может ещё сильнее травмироваться.

Сейчас специалисты ожидают ветеринаров. Чтобы безопасно извлечь животное из отбойника и оказать помощь, его планируют временно усыпить.

Ранее сообщалось, что на трассе Трансфагараш в Румынии медведица оторвала зубами задний бампер у проезжавшего автомобиля. Движение на дороге оказалось почти парализовано: водители специально замедлялись, чтобы рассмотреть животных. Когда одна из машин подъехала слишком близко, медведица, находившаяся с тремя медвежатами, вцепилась в задний бампер и не отпускала, пока полностью его не оторвала.