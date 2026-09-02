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Регион
Опубликовано 2 сентября, 09:49

«Остался один шаг»: Лихачёв рассказал, когда запустят первый блок АЭС «Аккую»

Лихачёв: Росатом близок к физическому пуску блока АЭС «Аккую»

Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции приблизился к физическому пуску. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачёва, необходимые работы находятся на завершающей стадии. Об этом он сообщил в интервью ИС «Вести».

«Мы в шаге буквально от начала физического пуска на первом блоке АЭС «Аккую». Это предмет патронажа Владимира Владимировича Путина, президента Эрдогана, мы делаем всё, чтобы всё это состоялось в этом году, и в следующем году, как мы и обещали нашим турецким друзьям, уже станция вступит в режим промышленной эксплуатации тоже первый блок, я имею в виду, станции «Аккую», — сказал он.

Проект «Аккую» реализуется на территории Турции и станет первой атомной электростанцией в стране. В состав станции войдут четыре энергоблока поколения III+ с реакторами ВВЭР-1200. Строительством объекта занимается «Росатом».

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Ранее сообщалось, что первый энергоблок АЭС «Аккую» планируют подготовить к тестовой выработке электроэнергии в Турции до конца 2026 года. Сейчас специалисты продолжают подготовку реактора к запуску. Российская и турецкая стороны сосредоточили ресурсы на завершении необходимых работ.

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Милена Скрипальщикова
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