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Регион
Опубликовано 2 сентября, 09:33

Испания заявила, что продолжит поставлять Украине ракеты для Patriot

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Испания намерена продолжать поставки Украине ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot. Об этом заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Ирландии.

Журналисты спросили дипломата, готов ли Мадрид передавать Киеву такие боеприпасы. Альбарес ответил, что Испания занимается этим уже продолжительное время.

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«Мы делаем это уже давно и продолжаем делать это», — заявил глава испанского МИД.

Конкретные объёмы и сроки следующих поставок министр не назвал. Поэтому речь пока идёт о продолжении уже действующей помощи, а не об объявлении нового пакета ракет.

Накануне стало известно, что страны НАТО и ЕС добиваются от Испании и Греции дополнительных ракет-перехватчиков Patriot для Украины. По данным Bloomberg, союзники рассчитывают получить боеприпасы из запасов этих государств на фоне нехватки ракет у Киева.

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При этом 1 сентября глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что участникам переговоров пока не удалось договориться о новых поставках Patriot Украине.

Ранее Life.ru рассказывал, что переговоры стран ЕС о новых поставках ракет Patriot Украине завершились без договорённостей. В числе государств, к которым обращались по поводу передачи боеприпасов, назывались Испания и Греция.

Главные решения стран ЕС, международная дипломатия и события вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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