Испания заявила, что продолжит поставлять Украине ракеты для Patriot

Испания намерена продолжать поставки Украине ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot. Об этом заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Ирландии.

Журналисты спросили дипломата, готов ли Мадрид передавать Киеву такие боеприпасы. Альбарес ответил, что Испания занимается этим уже продолжительное время.

«Мы делаем это уже давно и продолжаем делать это», — заявил глава испанского МИД.

Конкретные объёмы и сроки следующих поставок министр не назвал. Поэтому речь пока идёт о продолжении уже действующей помощи, а не об объявлении нового пакета ракет.

Накануне стало известно, что страны НАТО и ЕС добиваются от Испании и Греции дополнительных ракет-перехватчиков Patriot для Украины. По данным Bloomberg, союзники рассчитывают получить боеприпасы из запасов этих государств на фоне нехватки ракет у Киева.

При этом 1 сентября глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что участникам переговоров пока не удалось договориться о новых поставках Patriot Украине.

Ранее Life.ru рассказывал, что переговоры стран ЕС о новых поставках ракет Patriot Украине завершились без договорённостей. В числе государств, к которым обращались по поводу передачи боеприпасов, назывались Испания и Греция.