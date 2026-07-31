Второй фронт: Европа рискует потерять Испанию, пока заигрывает с Украиной
Военкор Стешин: У Европы захватывают Испанию, пока она поддерживает Украину
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Массовый приток мигрантов в эксклав Сеута военкор kp.ru Дмитрий Стешин рассматривает как серьёзный вызов для Испании и всей Европы. От отметил, что за короткое время границу пересекли десятки тысяч человек, из-за чего местные власти столкнулись с необходимостью размещать прибывших и решать вопрос об их дальнейшем статусе.
Сеута находится на северном побережье Африки, граничит с Марокко и имеет население около 85 тысяч человек. Испания считает эту территорию своей неотъемлемой частью, тогда как Рабат на протяжении многих лет оспаривает принадлежность Сеуты и другого испанского эксклава — Мелильи.
Эксперт связывает происходящее с ослаблением пограничного контроля со стороны Марокко и считает, что без содействия местных властей столь масштабное пересечение границы было бы невозможно. По его мнению, ситуация может использоваться для проверки готовности Испании и ЕС защищать свои внешние рубежи.
Дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции Мадрида. Жёсткие меры способны привести к пересмотру европейской миграционной политики, тогда как отсутствие решительных действий может спровоцировать новые попытки массового проникновения в Сеуту и Мелилью.
Напомним, ранее тысячи мигрантов попытались прорваться в испанскую Сеуту из Марокко. На этом фоне Италия призвала закрыть Шенген для Испании. При этом власти ЕС призвали «молниеносно» выслать мигрантов.
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