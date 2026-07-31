Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 12:28

Второй фронт: Европа рискует потерять Испанию, пока заигрывает с Украиной

Военкор Стешин: У Европы захватывают Испанию, пока она поддерживает Украину

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Массовый приток мигрантов в эксклав Сеута военкор kp.ru Дмитрий Стешин рассматривает как серьёзный вызов для Испании и всей Европы. От отметил, что за короткое время границу пересекли десятки тысяч человек, из-за чего местные власти столкнулись с необходимостью размещать прибывших и решать вопрос об их дальнейшем статусе.

Сеута находится на северном побережье Африки, граничит с Марокко и имеет население около 85 тысяч человек. Испания считает эту территорию своей неотъемлемой частью, тогда как Рабат на протяжении многих лет оспаривает принадлежность Сеуты и другого испанского эксклава — Мелильи.

Дмитриев сравнил ситуацию с беженцами в Сеуте с падением Рима в 410 году
Дмитриев сравнил ситуацию с беженцами в Сеуте с падением Рима в 410 году

Эксперт связывает происходящее с ослаблением пограничного контроля со стороны Марокко и считает, что без содействия местных властей столь масштабное пересечение границы было бы невозможно. По его мнению, ситуация может использоваться для проверки готовности Испании и ЕС защищать свои внешние рубежи.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции Мадрида. Жёсткие меры способны привести к пересмотру европейской миграционной политики, тогда как отсутствие решительных действий может спровоцировать новые попытки массового проникновения в Сеуту и Мелилью.

Суета в Сеуте: В ЕС крепнет желание лишить наводнённую ордами мигрантов Испанию Шенгена
Суета в Сеуте: В ЕС крепнет желание лишить наводнённую ордами мигрантов Испанию Шенгена

Напомним, ранее тысячи мигрантов попытались прорваться в испанскую Сеуту из Марокко. На этом фоне Италия призвала закрыть Шенген для Испании. При этом власти ЕС призвали «молниеносно» выслать мигрантов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Испания
  • марокко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar