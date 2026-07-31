Второй фронт: Европа рискует потерять Испанию, пока заигрывает с Украиной

Массовый приток мигрантов в эксклав Сеута военкор kp.ru Дмитрий Стешин рассматривает как серьёзный вызов для Испании и всей Европы. От отметил, что за короткое время границу пересекли десятки тысяч человек, из-за чего местные власти столкнулись с необходимостью размещать прибывших и решать вопрос об их дальнейшем статусе.

Сеута находится на северном побережье Африки, граничит с Марокко и имеет население около 85 тысяч человек. Испания считает эту территорию своей неотъемлемой частью, тогда как Рабат на протяжении многих лет оспаривает принадлежность Сеуты и другого испанского эксклава — Мелильи.

Эксперт связывает происходящее с ослаблением пограничного контроля со стороны Марокко и считает, что без содействия местных властей столь масштабное пересечение границы было бы невозможно. По его мнению, ситуация может использоваться для проверки готовности Испании и ЕС защищать свои внешние рубежи.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции Мадрида. Жёсткие меры способны привести к пересмотру европейской миграционной политики, тогда как отсутствие решительных действий может спровоцировать новые попытки массового проникновения в Сеуту и Мелилью.