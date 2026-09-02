Китайские туристы бросились скупать в России препараты для снижения сахара

Сахароснижающие препараты, средства для пищеварения и лечебная косметика вошли в число наиболее востребованных аптечных товаров у туристов из Китая в России. Об этом Life.ru сообщили в сети «ТвояАптека.рф» и аптеках-партнёрах «Социальная аптека», «Семейная аптека», «Госаптека», «Айболит».

Согласно статистике за май — август 2026 года, наибольший спрос пришёлся на сахароснижающие средства. Продажи этой категории среди китайских покупателей выросли на 15%, а одним из наиболее востребованных препаратов стал глибенкламид.

Второе место заняли средства для желудочно-кишечного тракта. На них пришлось около 30% покупок китайских туристов, а продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 22%. Чаще всего приобретали гепатопротекторы и противоязвенные средства.

Ещё быстрее рос интерес к товарам для красоты и ухода — на 26% за год. В этой категории туристы чаще выбирали лечебную косметику и средства для кожи.

Противовоспалительные и обезболивающие препараты также стали покупать чаще — продажи увеличились на 18%. В числе востребованных товаров в компании называют средства, применяемые при заболеваниях суставов.

«По нашим наблюдениям, китайские туристы чаще выбирают понятные и прикладные категории: БАДы, витамины, препараты для пищеварения и ухода. Как правило, это покупки, связанные либо с базовыми потребностями в дороге, либо с интересом к российскому аптечному ассортименту», — отметили в компании.

В августе первые российские аптеки получили сертификаты China Friendly. Роскачество выдало их трём точкам в Амурской области — одной «Социальной аптеке» и двум аптекам «ТвояАптека.рф». Информация для покупателей там дублируется на китайском языке, а для общения на кассах используются программы перевода.

Рост такого спроса происходит на фоне увеличения числа туристов из КНР. Ранее Life.ru сообщал, что после отмены виз турпоток из Китая в Россию вырос на 44%. Только за январь — март 2026 года страну посетили 154,2 тысячи граждан КНР.