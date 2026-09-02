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Опубликовано 2 сентября, 10:05

Толкнули ради ролика: Москвичку парализовало после прыжка с тарзанки в Дагестане

Москвичка получила ушиб спинного мозга после прыжка с тарзанки в Дагестане

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Жительница Москвы получила тяжёлую травму после прыжка с популярной тарзанки над Сулакским каньоном в Дагестане. Туристку госпитализировали с ушибом спинного мозга, сообщает SHOT.

По словам 41-летней Анастасии, перед прыжком инструкторы неожиданно толкнули её, как это делают в вирусных роликах с этой аттракцион-развлечением. Женщина не смогла точно понять, что произошло в момент падения.

После прыжка москвичке стало плохо: она испытывала проблемы с дыханием, не могла говорить и перестала чувствовать руки. В больнице врачи диагностировали ушиб спинного мозга. Сейчас девушка не может самостоятельно вставать с кровати. По прогнозам специалистов, восстановление может занять около шести месяцев.

Представители аттракциона признали ошибку, навестили пострадавшую в больнице и выплатили ей компенсацию. При этом сама Анастасия имеет большой опыт экстремальных занятий: она работает остеопатом, занимается акробатикой и семь раз прыгала с парашютом.

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Экстремальные развлечения в Дагестане уже не раз становились поводом для обсуждений после происшествий с туристами. Ранее Life.ru рассказывал о трагедии с туристкой, погибшей во время спуска к Сулакскому каньону.

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Наталья Демьянова
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