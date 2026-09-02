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Регион
Опубликовано 2 сентября, 10:33

Двое четырёхлетних детей сбежали из детсада в Петербурге и пришли в магазин

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Петербурге двое четырёхлетних детей самовольно ушли из детского сада №27 на улице Уральской. О побеге сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации канала, малыши покинули дошкольное учреждение прямо в День знаний. Они незаметно для воспитателей выбрались за калитку и направились в один из городских магазинов.

Внимание на слишком юных посетителей обратила продавец. Женщина сочла ситуацию странной и позвонила в полицию. Детей вернули в садик.

Также журналисты сообщают, что Случившимся заинтересовалась городская прокуратура.

В Уссурийске пятилетний ребёнок получил сотрясение в детском саду
В Уссурийске пятилетний ребёнок получил сотрясение в детском саду

До этого Life.ru рассказывал, что в подмосковном Чехове двое малышей во время обеденной прогулки ушли из детского сада на улице Мира. Их быстро нашли, жизни и здоровью детей ничего не угрожало. Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала снимок, где ребята уже сидят в машине рядом со взрослыми. Лица детей скрыты, но по позам видно, что малыши спокойны и показывают в камеру жест победы.

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Вероника Бакумченко
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