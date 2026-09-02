Двое четырёхлетних детей сбежали из детсада в Петербурге и пришли в магазин
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Петербурге двое четырёхлетних детей самовольно ушли из детского сада №27 на улице Уральской. О побеге сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
По информации канала, малыши покинули дошкольное учреждение прямо в День знаний. Они незаметно для воспитателей выбрались за калитку и направились в один из городских магазинов.
Внимание на слишком юных посетителей обратила продавец. Женщина сочла ситуацию странной и позвонила в полицию. Детей вернули в садик.
Также журналисты сообщают, что Случившимся заинтересовалась городская прокуратура.
До этого Life.ru рассказывал, что в подмосковном Чехове двое малышей во время обеденной прогулки ушли из детского сада на улице Мира. Их быстро нашли, жизни и здоровью детей ничего не угрожало. Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала снимок, где ребята уже сидят в машине рядом со взрослыми. Лица детей скрыты, но по позам видно, что малыши спокойны и показывают в камеру жест победы.
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