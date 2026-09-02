Роснедра: Запасов золота в России хватит для лидерства на 30 лет

Россия сможет сохранять лидирующие позиции в золотодобыче примерно ещё 30 лет благодаря имеющимся запасам. Об этом заявил замглавы Роснедр Асламбек Гермаханов на Восточном экономическом форуме.

По его словам, Россия занимает третье место в мире по запасам золота и второе — по объёмам добычи.

Гермаханов отметил, что запасы золота высоких категорий в стране оцениваются в 17,5 тысячи тонн. При текущих темпах добычи этого объёма достаточно для поддержания ведущих позиций в отрасли на протяжении нескольких десятилетий. Представитель Роснедр подчеркнул, что развитие минерально-сырьевой базы остаётся одним из важных направлений для сохранения роли России на мировом рынке золота.

Ранее Life.ru писал, что Южная Сибирь может скрывать новые сокровища скифской эпохи – археологи считают особенно перспективными Туву, Хакасию и юг Красноярского края. В регионе уже находили тысячи древних артефактов, в том числе знаменитое скифское золото. Один только курган Аржаан-2 принёс археологам около 20 килограммов золотых изделий.