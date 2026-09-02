В детсаду Обнинска на детей рухнула кирпичная стена, трое малышей пострадали

В Калужской области проводится проверка по факту обрушения кирпичной стены на территории детского сада. Инцидент произошел в городе Обнинске, в детском дошкольном учреждении «Дюймовочка», сообщил глава города Стефан Перевалов.

По имеющейся информации, кирпичная кладка обрушилась на веранде, где в это время находились дети. Под завал попали трое воспитанников: двое шестилетних мальчиков и один четырёхлетний ребенок.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Пострадавшие дети были госпитализированы в травматологическое отделение местной больницы. У двоих из них врачи диагностировали ушибы конечностей и ссадины. У третьего мальчика медики выявили закрытую черепно-мозговую травму. На данный момент всем детям оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники прокуратуры. Специалистам предстоит установить, в каком состоянии находилось сооружение и почему кирпичная конструкция оказалась аварийной. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за техническое состояние зданий и безопасность пребывания детей на территории сада.

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