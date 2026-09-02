Путин расписался в бортовом журнале траулера «Капитан Юнак»

Президент России Владимир Путин расписался в бортовом журнале большого морозильного рыболовного траулера «Капитан Юнак». Глава государства осмотрел судно на Морском вокзале во Владивостоке, куда прибыл для участия в мероприятиях ВЭФ.

Путин оставил автограф в бортовом журнале траулера «Капитан Юнак». Видео © Zvezdanews

Помимо записи в журнале, президент подал сигнальный гудок.

Суда этого проекта способны ежегодно добывать и перерабатывать на борту 60 тысяч тонн рыбы. Это в два с половиной раза превышает производительность траулеров, которые сегодня составляют основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке России.

Судно носит имя Владимира Юнака — капитана и видного деятеля рыбопромышленной отрасли, родившегося во Владивостоке. Траулер отличают высокий уровень безопасности, комфортные условия для экипажа и соответствие современным экологическим стандартам.

Напомним, Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Рабочий график президента обещает быть насыщенным. Сегодня глава государства проведёт совещание, посвящённое развитию Дальневосточного федерального округа, где будут рассмотрены ключевые показатели макрорегиона. Кроме того, в режиме видеоконференции Путин даст старт работе нескольких новых производств. Центральным событием форума станет пленарное заседание 3 сентября с участием высокопоставленных иностранных гостей.