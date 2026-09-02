Решетников заявил о сохранении дефицита кадров в России

Российский рынок труда по-прежнему испытывает нехватку кадров, а спрос на работников сохраняется на высоком уровне. Об этом ИС «Вести» рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Рынок труда у нас остаётся трудодефицитным. То есть у нас по-прежнему спрос на рабочую силу высок», — заявил министр.

По его словам, картина заметно различается в зависимости от отрасли. Часть компаний сообщает о снижении загрузки, однако при этом сотрудников не увольняют.

Решетников пояснил, что за годы кадрового голода предприятия успели собрать команды под новые производства. Даже при некотором падении спроса работодатели предпочитают удерживать коллективы, опасаясь отпускать людей.

До этого Life.ru рассказывал, что спрос на работников в России к концу августа снизился на 18%. Как сообщили в сервисе SuperJob, число открытых вакансий сократилось почти во всех сферах, хотя масштаб падения везде разный. Сильнее всего просели строительство, проектирование и недвижимость, а также промышленность и производство. Следом идут туризм, гостиницы и общепит.