Бочки с сельдью вместо оружия: Историк рассказал о первых «санкциях» против Руси и способах их обхода

Ограничения против России имеют многовековую историю — первые торговые запреты в отношении русских княжеств появились ещё в XIII веке. Об этом РИА «Новости» рассказал историк, хранитель музейных предметов музея-заповедника «Куликово поле» Егор Арцыбашев.

По словам эксперта, первые эмбарго против Руси стали следствием противостояния в Прибалтике во время крестовых походов. Европейские государства и папство пытались ограничить поставки товаров, которые могли усилить военный потенциал русских княжеств.

В 1229 году папа Григорий IX запретил торговлю с русскими купцами. Под ограничения попали продовольствие, лошади, корабли, металлы и оружие. Главной целью таких мер, как отметил историк, было снижение обороноспособности Руси.

При этом торговые связи полностью прекратить не удалось. Купцы находили способы обходить запреты, в том числе перевозили запрещённые товары тайно.

Одним из известных примеров стала деятельность ревельских купцов, которые, по словам Арцыбашева, прятали оружие в бочках из-под сельди и доставляли его в Новгород. Ещё одним способом стали поставки через посредников. Торговцы из Швеции и Дании могли закупать необходимые товары и переправлять их на русские земли, несмотря на действовавшие ограничения.

Историк отметил, что сами торговые объединения Европы также не всегда соблюдали запреты. В частности, города Ганзейского союза были заинтересованы в торговле с русскими княжествами, поскольку она приносила значительную прибыль.

По словам Арцыбашева, санкции нередко приводили не к достижению политических целей, а к развитию собственного производства у стран, против которых они вводились. В дальнейшем ограничения на импорт стали одним из факторов роста отечественной металлургии и поиска новых торговых партнёров.