Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 10:51

«Очень-очень откровенно»: Эрдоган раскрыл детали встречи с Путиным в Бишкеке

Эрдоган назвал плодотворной встречу с Путиным в Бишкеке

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам о прошедших во вторник переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке. По его словам, встреча была плодотворной, а среди тем были в том числе события на Украине.

«Встреча прошла в очень-очень откровенной атмосфере», — сказал он.

Путин и Эрдоган обсуждали ситуацию вокруг Чёрного моря один на один
Путин и Эрдоган обсуждали ситуацию вокруг Чёрного моря один на один

Напомним, на полях саммита ШОС в Бишкеке президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры. В том числе лидеры беседовали один на один. Вместо запланированных 30 минут переговоры продолжались почти полтора часа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Турция
  • Путин
  • Киргизия
  • ШОС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar