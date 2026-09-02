«Очень-очень откровенно»: Эрдоган раскрыл детали встречи с Путиным в Бишкеке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам о прошедших во вторник переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке. По его словам, встреча была плодотворной, а среди тем были в том числе события на Украине.

«Встреча прошла в очень-очень откровенной атмосфере», — сказал он.

Напомним, на полях саммита ШОС в Бишкеке президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры. В том числе лидеры беседовали один на один. Вместо запланированных 30 минут переговоры продолжались почти полтора часа.