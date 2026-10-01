«Совесть нации» или враг? Режиссёр Сокуров унижает Россию, а живёт здесь как миллионер Оглавление «Не свободны и без достоинства»: приговор Сокурова Он делил Россию, но Западу не нужен Западные призы вместо любви зрителей Почему Сокуров поддерживает чуждые ценности Семья Сокурова: одни в России, другие против 60 миллионов на Крестовском: роскошь Сокурова Как Сокуров зарабатывает: фонд, студия, украинец Клыков Именитый режиссёр и народный артист Александр Сокуров в последнее время явно поливает грязью царскую, советскую и современную Россию. Где и как он живёт, каких взглядов придерживается, как связан с Украиной и почему его любят только на Западе — в статье Life.ru Почему Сокуров хает Россию, а сам живет в дуплексе за 60 млн. Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / Иван Абатуров, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Не свободны и без достоинства»: приговор Сокурова

Либеральные издательства сдули пыль с 75-летнего уже подзабытого режиссёра Александра Сокурова. Сначала вышла богато оформленная книга, посвященная его творчеству. Следом он дал большое интервью, где облаял и царскую, и советскую, и современную России.

— Каждые пять лет Советский Союз где-то начинал воевать, наступал, продвигался. Мы как будто жили в многоквартирном доме, где из своей одной квартиры сделали крепость и воевали со всеми соседями, со всеми этажами. Я понимал, что все вернется, и говорил об этом Борису Ельцину, — судит со своей колокольни Сокуров.

Режиссёр утверждает, что у него «жестокосердная» родина, а русский народ «не свободен», «до сих пор не завершил обучение социальному достоинству» и умеет лишь в «подчинение и согласие». По его мнению, современная Россия объявила мораторий на развитие. Не лучше и дореволюционный период, где правила «злобная» и «жестокая» Екатерина II. Зато Сокурову очень нравится Ельцин «искренний и доверчивый». Забавный факт, режиссёр и первый президент совместно занимались историей английского парламентаризма.

Борис Ельцин и Александр Сокуров. Фото © yeltsin.ru

Он делил Россию, но Западу не нужен

На самом деле ничего нового Александр Сокуров не сказал. Его позиция давно и хорошо известна. Ещё в 2008 году он рассуждал, что Россия, дескать, не развивает культуру, из-за чего встала на путь войны с Украиной. На следующий день после начала спецоперации он подписал антивоенную петицию. Через месяц сравнил политику властей с удавкой на шее. Через год снял фильм «Сказка», где фактически поставил знак равенства между Гитлером и Сталиным, возвысив Черчилля. Эта картина запрещена к прокату в нашей стране. Совсем недавно Сокуров предрек России революцию.

Но даже это цветочки. Так, Сокуров неоднократно предлагал «отпустить» кавказские республики, то есть получается, вёл разговоры о расчленении страны. В 2019 году он предложил переосмыслить статус звания Героя России для Чечни. 11 декабря глава региона Рамзан Кадыров назвал слова Сокурова «неприкрытым национализмом», попыткой внести раздор и предложил привлечь режиссёра к ответственности. Президент России Владимир Путин, отвечая режиссеру, отметил, что звания Героя России достоин любой человек, который работает на страну.

Ещё режиссёр вступается за разного рода иноагентов и нетвойнистов. Забавно вышло с «поэтессой» Сашей Скочиленко. Она подменяла ценники в магазинах на антироссийские листовки, за что получила семь лет в колонии. Сокуров от всей души поддержал её. Скочиленко провела за стенками всего два года, а после была освобождена в рамках обмена между Россией и Западом. Оказавшись на свободе, «поэтесса» вместо того, чтобы сказать спасибо, стала строчить кляузы на благодетеля, требуя от итальянских властей не допустить его участия в Венецианском биеннале.

Стоит ли добавлять, что украинцы внесли Сокурова в пресловутую базу «миротворец».

Александр Сокуров на заседании суда по делу Саши Скочиленко. Фото © VK / Комитет защиты Петербурга

Западные призы вместо любви зрителей

Александр Сокуров родился в иркутской деревне, первоклассником стал в польской Легнице, закончил школу в туркменском Красноводске (ныне город Туркменбаши). Такие переезды были связаны со службой отца, командира морской пехоты. А мать будущего режиссёра работала секретарем-машинисткой.

В шестидесятых годах Сокуров поступил на истфак Горьковского госуниверситета и начал подрабатывать на Горьковском телевидении. Быть может дело тут в том, что его мать родом из Горького и имела там связи.

В семидесятых Сокуров учился во ВГИКе. Широко известна история, что он конфликтовал с начальством вуза и руководством Госкино. Однако есть странности, его не отчислили, а позволили скорее получить диплом, сдав экзамены экстерном. Уже тогда Сокуров прослыл ярым антисоветчиком.

В восьмидесятых Сокуров при поддержке Андрея Тарковского устроился на Ленфильм и начал снимать высокобюджетное кино. Его творчество предсказуемо не нравилось партийным органам. Ни один из его первых фильмов так и не вышел в прокат, пока не началась перестройка. Зато потом Сокуров оказался на коне. На снятые им ленты посыпались международные награды. Вообще, режиссёра больше любят и знают в жюри западных фестивалей. Он постоянно номинировался на Золотую ветвь Канн, брал призы в Локарно, Берлине и Венеции. Вот только у россиян он никогда не был популярен. Среди его наиболее известных работ — «Одинокий голос человека», «Русский ковчег», «Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст».

Сейчас Александр Сокуров жалуется, что, мол, его фильмы вновь поголовно запрещаются. Спорное утверждение. Любой из его фильмов можно без проблем посмотреть на всех основных российских площадках.

«Русский ковчег» ругают за лубочное и карикатурное изображение Российской империи. Фото © Кадр из фильма «Русский ковчег», режиссёр Александр Сокуров, сценаристы Борис Хаимский, Анатолий Никифоров, Светлана Проскурина и др.

Почему Сокуров поддерживает чуждые ценности

К Александру Сокурову всегда были вопросы из-за того, что у него нет ни жены, ни детей. Более того, он в целом ни разу не был замечен в серьёзных отношениях. За последние десять лет в поездках Сокурова видят лишь в компании 44-летнего менеджера его фонда Николая Янкина.

В 2008 году Сокуров поддержал идею проведения экстремистского фестиваля в Санкт-Петербурге. В 2017-м назвал «нацистским» закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди детей.

По мнению многих зрителей, сомнительный подтекст можно углядеть во многих фильмах Сокурова. Особенно это относится к его драме «Отец и сын», достаточно почитать отзывы.

Кадр из фильма «Отец и сын». Фото © Кадр из фильма «Отец и сын», режиссёр Александр Сокуров, сценарист Сергей Потепалов

Семья Сокурова: одни в России, другие против

Life.ru изучил семейные связи Сокурова. Его отец Николай Александрович и мать Мария Адриановна в нулевых годах числилась на учёте в Минздраве Ставропольского края и жили в городе Ипатово. Судя по всему туда их перевез зять, муж старшей сестры режиссёра — Надежды Кашубы.

Женщина с таким именем упоминается в судебных актах Ипатовского суда. Иск в её интересах подал местный прокурор. В чём там было дело, сейчас не понять: все материалы почему-то сняты с публикации. В 2021-м тезка Надежды Кашубы выступала третьим лицом по спору вокруг права собственности на квартиру в новостройке в подмосковном городе Железнодорожный.

У Александра Сокурова есть племянник и племянница. Среди самых заметных внучатых родственников режиссёра — Надежда Кашуба, стилист из украинского города Кропивницкий; она называет Россию «этой страной», тиражирует фейки о наше армии и в целом стоит на позиции украинского национализма. Другая внучатая племянница Сокурова — Юлия Сунцова, богемная фотомодель из Петербурга и основательница бренда украшений, её очень волнует получение визы для путешествий по Евросоюзу.









60 миллионов на Крестовском: роскошь Сокурова

Учитывая отсутствие детей у Александра Сокурова, кому-то из его дальней родни очень повезет. Он пользовался и пользуется престижной дорогостоящей недвижимостью в Санкт-Петербурге. Среди квартир, которые он занимал, 114-метровые хоромы в ЖК «Альба». Это первый элитный жилой комплекс на Васильевском острове. Стоимость такого актива может доходить до 50 млн рублей.

Другое фешенебельное жилье Сокурова — 130-метровые апартаменты в неоклассическом доходном доме на улице Гатчинской в Петроградском районе. Их цена — около 33 млн рублей.

У режиссёра была двушка на Новосмоленской набережной в одной из знаменитых «башен на курьих ножках». Эти здания построены в «лекорбюзианском» стиле и являются образцом позднесоветского модернизма. Стоимость — около 20 млн рублей.

Самой роскошной жилплощадью Сокурова может являться 120-метровый дуплекс в клубном доме «Морской» на Крестовском острове. Закрытый периметр, камеры, охрана — всё как полагается. Цена — около 60 млн рублей.









Как Сокуров зарабатывает: фонд, студия, украинец Клыков

Сейчас у Александра Сокурова есть только ИП в сфере исполнительских искусств. Именно так он получает дивиденды за прокат своих фильмов. В прошлом году фискалы расформировали основанную им киностудию «Берег», причины: недостоверно указанны адрес и гендиректор. На момент ликвидации юрлицо принадлежало Ярославу Клыкову, гражданину Украины и постоянному ассистенту Сокурова.

Странная ситуация с фондом режиссёра «Пример интонации» — эта организация занимается поддержкой молодых кинематографистов. Сам Александр Сокуров убеждал, что закрыл его ещё в 2019 году. Однако, согласно базе ЕГРЮЛ, фонд продолжает функционировать. Судя по последнему аудиту, в 2025-м там было потрачено 12 млн рублей, из которых один миллион ушёл на зарплаты.

К слову, Сокуров покровительствовал молодому режиссёру Кантемиру Балагову. Последний снял фильм «Дылда» по книге скандально известной белорусской оппозиционерки Светланы Алексиевич. Продюсером выступил иноагент Александр Роднянский*. Эта лента получила приз за лучшую режиссуру в Каннах.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

Авторы Пётр Егоров