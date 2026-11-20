Элизабет Холмс: как основательница Theranos шокировала мир и о чём фильм «Увидеть всё» Оглавление Кто такая Элизабет Холмс Что она сделала: крах Theranos Приговор и дело Балвани Где Холмс сейчас Фильм «Увидеть всё» Фильм, который не сняли: история 2016 года Сериал «Выбывшая» и другие экранизации Частые вопросы Кто такая Элизабет Холмс, как рухнул Theranos, какой срок она получила и где сейчас. О чём документальный фильм «Увидеть всё» и когда он выйдет в России. Фильм об афере, шокировавшей мир: о чём «Увидеть всё». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

19 ноября 2026 года в российский прокат вышел документальный фильм «Увидеть всё» — об Элизабет Холмс, которая обещала перевернуть медицину. Говорила, что сможет спасать жизни, а её стартап станет новым Apple. А закончилось всё это федеральной тюрьмой. «Увидеть всё» уже собрал в американском прокате около $15 млн. Кто такая Холмс, как рухнула её империя и где она находится прямо сейчас?

Кто такая Элизабет Холмс

В 2003 году девятнадцатилетняя студентка Стэнфорда бросила учебу. Зачем ждать диплом, если можно прямо сейчас основать компанию мечты? Так появилась Theranos.

Идея звучала как научная фантастика. Одна капля крови из пальца. Никаких огромных шприцов и болезненных процедур. И всего один небольшой аппарат, способный провести сотни тестов — от проверки холестерина до диагностики онкологии.

Кто такая Элизабет Холмс. Фото © ТАСС / АР / Jeff Chiu

Инвесторы поверили мгновенно. Сама Холмс на публике появлялась в черной водолазке, копируя образ Стива Джобса. Пресса называла её вундеркиндом. К 2014 году Theranos оценивалась в $9 миллиардов, а личное состояние Холмс перевалило за $4 миллиарда. В совет директоров компании входили бывшие госсекретари и уважаемые бизнесмены. Никто из них даже не догадывался, что технологии не существует.

Что она сделала: крах Theranos

В 2015 году в The Wall Street Journal вышло расследование. Журналисты выяснили шокирующую правду: знаменитый аппарат Edison не работал так, как обещали. Он мог делать лишь несколько тестов, а остальные анализы проводили на обычном, давно устаревшем оборудовании других фирм.

В суде позже всплыли и другие детали. Холмс врала инвесторам о финансах. Утверждала, что её аппараты используют на поле боя в Афганистане (это была ложь).

В 2018 году компания Theranos официально прекратила существование. В том же году Холмс и бывшему операционному директору Санни Балвани предъявили обвинения в мошенничестве. Суд начался в 2021-м.

Приговор и дело Балвани

Совещание присяжных длилось долго. В январе 2022 года вердикт был вынесен. Холмс признали виновной по четырем пунктам: три эпизода мошенничества с использованием электронных средств связи и один пункт — сговор с целью мошенничества. По обвинениям, связанным с пациентами, ее оправдали.

В ноябре 2022 года судья объявил приговор: 11 лет и 3 месяца тюрьмы. Позже, в 2026 году, срок сократили до 10 лет и 3 месяцев по обновленным федеральным рекомендациям.

Санни Балвани. Фото © ТАСС / АР / Michael Liedtke

Санни Балвани оказался в еще более сложной ситуации. Он получил почти 13 лет. Его освобождение ожидается только в 2033 году.

Хронология ключевых событий:

2003 год — Элизабет Холмс основывает компанию Theranos.

— Элизабет Холмс основывает компанию Theranos. 2014 год — Оценка компании достигает $9 млрд, Холмс становится миллиардершей (её доля оценивалась примерно в $4,5 млрд).

— Оценка компании достигает $9 млрд, Холмс становится миллиардершей (её доля оценивалась примерно в $4,5 млрд). 2015 год — The Wall Street Journal публикует разоблачительное расследование.

— The Wall Street Journal публикует разоблачительное расследование. 2018 год — Theranos закрывается (официально процесс завершился в сентябре); Холмс и Рамеш «Санни» Балвани предъявляют уголовные обвинения в мошенничестве.

— Theranos закрывается (официально процесс завершился в сентябре); Холмс и Рамеш «Санни» Балвани предъявляют уголовные обвинения в мошенничестве. Январь 2022 года — Присяжные признают Холмс виновной по четырём пунктам (обман инвесторов); по четырём пунктам её оправдали (обман пациентов), по трём вердикт вынести не удалось.

— Присяжные признают Холмс виновной по четырём пунктам (обман инвесторов); по четырём пунктам её оправдали (обман пациентов), по трём вердикт вынести не удалось. Ноябрь 2022 года — Оглашение приговора: 11 лет и 3 месяца тюрьмы; также суд обязал Холмс и Балвани выплатить реституцию в размере $452 млн.

— Оглашение приговора: 11 лет и 3 месяца тюрьмы; также суд обязал Холмс и Балвани выплатить реституцию в размере $452 млн. Май 2023 года — Холмс начинает отбывать срок в федеральном лагере минимальной безопасности FPC Bryan (Техас)..

— Холмс начинает отбывать срок в федеральном лагере минимальной безопасности FPC Bryan (Техас).. 2026 год — Срок сокращают до 10 лет и 3 месяцев (за хорошее поведение).

— Срок сокращают до 10 лет и 3 месяцев (за хорошее поведение). Август 2027 года — Планируемый перевод в центр адаптации Остина (подготовка к освобождению).

— Планируемый перевод в центр адаптации Остина (подготовка к освобождению). Февраль 2030 года — Текущая прогнозируемая дата выхода на свободу.

Где Холмс сейчас

Сейчас Холмс находится в Federal Prison Camp Bryan. Это женская тюрьма минимального режима в Техасе, куда она прибыла 30 мая 2023 года.

Где сидит Элизабет Холмс. Фото © Wikipedia / Uncredited U.S. Bureau of Prisons photographer

По официальным данным Федерального бюро тюрем, дата ее освобождения — 22 февраля 2030 года. При этом 23 августа 2027 года ее должны перевести в Austin Transitional Center. Не путайте это с выходом на свободу. Центр адаптации — это все еще часть отбывания срока.

В 2025 году Холмс подала прошение о смягчении приговора. В 2026-м оно все еще находилось на рассмотрении. Никаких решений по нему нет, поэтому говорить о помиловании или досрочном освобождении нельзя.

Что касается личной жизни, известно, что она замужем за Билли Эвансом, у пары двое детей. Сына зовут Уильям Холмс Эванс (William Holmes Evans), он родился в июле 2021 года. Дочь назвали Инвикта (Invicta — в переводе с латыни «непобедимая»), она появилась на свет в феврале 2023 года. Журналисты не публикуют детальных подробностей о повседневной жизни семьи — например, не раскрывают, как именно пара организует быт, какие у детей увлечения или как Холмс поддерживает связь с ними из тюрьмы. Фокус прессы остаётся на судебном процессе и истории Theranos, поэтому личная сфера освещается скупо.

Фильм «Увидеть всё»

Теперь о кино. Ленту сняли режиссёры Нэйтан Филдер и Ланс Оппенгейм. За производство отвечала студия A24. В России фильм выйдет под названием «Увидеть всё» (в оригинале — You Can See Everything, в некоторых источниках встречается вариант «Ты можешь видеть всё»).

Картина идет почти три часа (2 часа 54 минуты). Съемочная группа провела с Холмс 34 дня в 2023 году, прямо перед тем, как она отправилась в тюрьму. В фильме она не признаёт свою вину.

Что расскажут в фильме «Увидеть всё». Фото © Кадр из фильма «Увидеть всё», режиссёры Мэгги Эмброуз, Татьяна Беарс, Джек Дэвис, сценарист Дэвид Болен

Мировая премьера состоялась 16 октября 2026 года. За первые выходные картина собрала около $15 млн на 855 экранах. Для документального кино это абсолютный рекорд.

Российские зрители увидят фильм 19 ноября 2026 года. Прокатчиком выступает компания «Вольга». О сборах и рекордах мы уже писали в отдельной новости: «Фильм об афере Theranos собрал $15 млн и установил рекорд проката в США».

Фильм, который не сняли: история 2016 года

А ведь когда-то Холмс сама хотела снять кино о себе. В 2016 году, когда компания уже трещала по швам, журналист Рави Сомайя провел два дня внутри Theranos. Позже он рассказал, что Холмс готовила собственный документальный фильм. Она хотела показать свою версию событий и опровергнуть обвинения.

Этот фильм так и не вышел. Сомайя описал эту странную историю в материале для издания Airmail 17 октября 2026 года. Контраст получился железным: то, что она хотела показать тогда, и то, что о ней сняли сейчас.

Сериал «Выбывшая» и другие экранизации

История Theranos вдохновила не только документалистов. В 2022 году на Hulu вышел мини-сериал «Выбывшая» (The Dropout). Главную роль исполнила Аманда Сейфрид.

Кто играл мошенницу Элизабет Холмс. Фото © Кадр из фильма «Выбывшая», режиссёры Майкл Шоуолтер, Франческа Грегорини, Эрика Уотсон, сценаристы Хилари Беттис, Элизабет Ханна, Лиз Хелденс

Это не документалка, а полноценная художественная драма. Сериал основан на подкасте Ребекки Джарвис и показывает путь Холмс от перспективной студентки до краха компании.

Кроме того, в 2019 году режиссер Алекс Гибни выпустил документальный фильм «Изобретательница: Жажда крови в Кремниевой долине» (The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley).

Частые вопросы

Элизабет Холмс всё ещё в тюрьме?

Да. Она отбывает наказание в Federal Prison Camp Bryan в Техасе. Ожидаемая дата освобождения — 22 февраля 2030 года.

На сколько лет её посадили?

Изначально дали 11 лет и 3 месяца. В 2026 году срок сократили до 10 лет и 3 месяцев.

Когда фильм «Увидеть всё» выйдет в России?

Премьера в российском прокате назначена на 19 ноября 2026 года. Прокатчик — «Вольга».

Чем «Увидеть всё» отличается от сериала «Выбывшая»?

«Увидеть всё» — это документальный фильм, снятый с участием самой Холмс. А «Выбывшая» — художественный сериал, где её играет актриса Аманда Сейфрид.

Холмс признала вину?

Нет. Ни в ходе судебного процесса, ни в новом фильме она не признала себя виновной.

Авторы Андрей Соколов