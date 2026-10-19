Документалка об афере на $10 млрд неожиданно покорила американский прокат

Документальный фильм о создательнице одной из самых громких финансовых афер Кремниевой долины неожиданно стал кассовым хитом в США. Картина «Увидеть всё» (You Can See Everything), посвящённая основательнице Theranos Элизабет Холмс, заработала 15 миллионов долларов за первый уикенд. Как сообщает Variety, для документального кино без музыкальной составляющей это лучший старт за последние 22 года.

Особенность успеха заключается в небольшом количестве площадок. Ленту режиссёров Натана Филдера и Лэнса Оппенгейма показывали всего в 855 кинотеатрах. Несмотря на ограниченный прокат и почти трёхчасовую продолжительность, более двух тысяч сеансов оказались полностью распроданы.

По этому показателю фильм повторил достижение комедии «Борат» 2006 года. Тогда картина с Сашей Бароном Коэном собрала около 26 миллионов долларов за первые выходные, демонстрируясь лишь в 834 кинотеатрах. С тех пор столь успешных стартов на менее чем тысяче площадок не было.

В общем рейтинге североамериканского проката «Увидеть всё» занял второе место. Впереди оказался блокбастер «Уличный боец», заработавший за выходные около 31 миллиона долларов.

Последний сопоставимый успех среди немюзыкальных документальных фильмов был зафиксирован в 2004 году. Тогда «Фаренгейт 9/11» Майкла Мура собрал почти 24 миллиона долларов за дебютный уикенд.

В центре новой картины — история Элизабет Холмс, основавшей в 2003 году биотехнологический стартап Theranos. Предпринимательница обещала совершить революцию в медицине с помощью устройства, способного проводить множество анализов по одной капле крови.

Идея привлекла крупных инвесторов, а стоимость компании на пике достигала 10 миллиардов долларов. Холмс сравнивали со Стивом Джобсом и называли одной из самых перспективных предпринимательниц США. Однако позднее журналисты и специалисты поставили под сомнение достоверность результатов её технологий.

В 2018 году Theranos прекратила существование, а в 2022-м основательницу компании приговорили к более чем 11 годам заключения за мошенничество в отношении инвесторов. Теперь история её взлёта и падения вновь привлекла внимание американцев, на этот раз уже в кинотеатрах.

Ранее история Элизабет Холмс стала одним из самых громких скандалов в американской технологической индустрии. Ещё в 2016 году Life.ru писал о сомнениях в эффективности разработок Theranos, которая обещала выявлять сотни заболеваний по одной капле крови. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств работоспособности технологии, стартап привлёк сотни миллионов долларов инвестиций, а его основательницу называли новым Стивом Джобсом. В январе 2022 года суд присяжных признал Холмс виновной в обмане инвесторов, а в ноябре её приговорили к более чем 11 годам заключения. История предпринимательницы ранее уже легла в основу сериала «Выбывшая» с Амандой Сейфрид в главной роли