«Половину — кинотеатрам»: Как выглядит «математика» проката фильмов в России

В российском прокате фильм математически не отбивается, если его бюджет превышает определённую сумму. Причина — половину кассы забирают кинотеатры, дальше часть уходит прокатчику. Об этом RT рассказал эксперт по экономике платформ на условиях анонимности.

В итоге, чтобы просто выйти в ноль, картина должна собрать примерно вдвое больше, чем было потрачено на производство. И здесь результаты лидеров проката сильно разнятся.

Абсолютный лидер — «Чебурашка». При бюджете 850 млн рублей он собрал в России 6,7 млрд. А «Викинг» с бюджетом 1,2 млрд рублей не вернул производственный бюджет за счёт кинокассы, собрав 1,5 млрд.

С высокой отдачей справились также «Движение вверх», «Т-34» и «По щучьему велению». Примерами провала эксперт назвал «Союз спасения», «Красный шёлк» и «Кракен».

По словам собеседника телеканала, бюджет подчиняет себе жанр. Рынок собирает почти всю кассу на национальном зрителе. Пока ИИ не удешевит графику настолько, чтобы дорогая картинка стала окупаемой, экономической мотивации ломать привычный процесс нет.

Как рассказал гендиректор «Москино» Георгий Прокопов, искусственный интеллект уже позволяет экономить. Фильм с использованием компьютерной графики стоит 600–800 млн рублей, а с ИИ — 450–500 млн.

А ранее Life.ru писал, что кинокартина «Битва моторов» с Борисовым и Янковским возглавила прокат с 283 млн рублей. Второе место занял перевыпуск романтического фэнтези «Сумерки. Сага: Новолуние».