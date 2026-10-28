Афиши «тёти Сони»: Клара Новикова забыла про Киев, чтобы срубить миллионы в Москве Оглавление «Меридиан»: вечер на миллион Кошелёк в России, а душа в Киеве Как Клара Новикова живёт свою лучшую жизнь в Москве Знаменитая «Тётя Соня» Клара Новикова всё пытается усидеть на двух стульях. Оставив в стороне проукраинскую риторику, юмористка вышла на «чёс» в Москве и планирует заработать около десятка миллионов. Клара Новикова снова поёт про любовь к России, но хочет в Киев. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Ольга Зиновская, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Меридиан»: вечер на миллион

Москва увешана афишами юмористки Клары Новиковой. 31-го октября 2027 года она выступит в культурном центре «Меридиан» у метро «Калужская» с известной программой «Измайловский парк». В зале, рассчитанном на 1149 человек, ожидается аншлаг. Партер стоит семь тысяч рублей, галерка — 1500. Раскуплено 95% билетов. Организаторы заработают около 5 млн рублей. Минус доля площадки, минус расходы — лично Новикова получит от миллиона до двух.

А в ноябре 2027 года у бывшей участницы «Аншлага» два сольника подряд в театре Надежды Бабкиной «Русская песня». Зал вмещает тысячу человек. Пока что продано немногим больше половины билетов, их стоимость от 4 до 15 тысяч рублей. При солдауте «тётя Соня» станет богаче на сумму до 6 млн рублей.

Будут и другие, театральные, доходы. На ноябрь-декабрь 2027 года намечены два моноспектакля и показ в подмосковном Королёве пьесы «Поздняя любовь» совместно с Леонидом Каневским, спектакль ожидается также в Самаре и Нижнем Новгороде. Суммарно это ещё плюс примерно 2 млн рублей.





Кошелёк в России, а душа в Киеве

Уроженка Киева и народная артистка РФ Клара Новикова назвала спецоперацию «кошмаром». Теперь ей приходится изгибаться. Как она сама говорит, её сердце в России, а душа на Украине. Но тогда непонятно, какая её часть находится в Израиле.

— Дякую вам дуже! Я розмовляю українською мовою! — воскликнула Новикова на московском концерте на фоне украинского флага.

— Я очень благодарна России и тому, что реализовалась здесь! — а это оправдания Новиковой перед российской публикой, когда посыпалась критика.

— Какая же Израиль прекрасная страна, — вздыхала она по солдатам ЦАХАЛ.

К слову, на Украине распространено мнение, что Клара Новикова слишком усердно поддерживает россиян, и недостаточно — «рідну неньку». А ранее её включили в печально известный список врагов Украины «Миротворец»***. Причины: посмела гастролировать в российском Крыму.

Летом 2024 года Клара Борисовна дала большое интервью Первому еврейскому каналу, чтобы расставить точки над «i». И снова получилось ни нашим ни вашим. «Я же киевлянка, понимаете. Я хочу, чтобы всё оружие похоронили», — повторяла она. Также юмористка сетовала, что не может говорить определённые «вещи» со сцены, так как в зале бывают участники СВО.

Новикова не чурается участвовать в одних проектах с иноагентами и экстремистами: Татьяной Лазаревой**, Виктором Шендеровичем*, Анатолием Белым*, Лёвой Би-2*, Екатериной Шульман**, Андреем Макаревичем* и Михаилом Шацем*. Признавалась, что переписывается с «невероятно талантливым» Максимом Галкиным*, а Аллу Пугачёву считает «гениальной».

Однажды «тётя Соня» собралась поддержать детей Донбасса, «если будет в Москве», мол, «они ни в чём не виноваты». Но так и не поддержала. В последнее время она вообще старается не говорить про политику.

Клара Новикова выступает в Москве на фоне украинского флага. Фото © tsn.ua

Как Клара Новикова живёт свою лучшую жизнь в Москве

Несмотря на риторику, Новикова сейчас в российской столице. И дело не только в графике её выступлений, но и в активности в соцсетях. В начале осени она, стоя на сцене, произнесла поминальную речь на открытии мемориала родителям Филиппа Киркорова.

А в середине осени была вип-гостем на 30-летнем юбилее Российского еврейского конгресса, куда пришла в компании семьи Леонида Каневского.

Артистка может позволить себе жить в своё удовольствие. С первым мужем она рассталась полвека назад, второй супруг рано умер, единственная дочь давно взрослая.

В столице у юмористки три квартиры: за 25 млн рублей в небоскрёбе ЖК «Континенталь» с видами на Серебряный бор, за 27 млн рублей в послевоенном кирпичном доме возле Покровского бульвара и за 31 млн рублей в панельке в Тверском районе за Екатерининским парком.





О том, как живёт в США родня Клары Новиковой — в статье Life.ru.

*признан в России иностранным агентом **признана в России иностранным агентом, внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга ***экстремистский сайт, запрещён в России

Авторы Пётр Егоров