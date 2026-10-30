«Царь-бомбе» – 65 лет: как СССР испытал самый мощный ядерный заряд в истории и что сейчас Оглавление Как создавали «Царь-бомбу»: от «Кузькиной матери» до АН602 Как устроена «Царь-бомба»: вес, размеры и почему мощность урезали вдвое 30 октября 1961 года: как прошло испытание Мощность и радиус поражения: сколько мегатонн и сколько Хиросим Звук, вспышка и гриб: что видели и слышали очевидцы Последствия: радиация, реакция мира, Новая Земля после взрыва Почему таких бомб больше не делали Что стало с «Царь-бомбой»: макеты и музеи Что сейчас: Новая Земля и разговоры об испытаниях Не путать: другие «Царь-бомбы» Вопросы и ответы 30 октября 1961 года СССР взорвал над Новой Землёй «Царь-бомбу». Мощность, последствия, как прошло испытание и что известно о ней сегодня. 65 лет назад СССР испытал «Царь-бомбу» — взрыв был в разы мощнее Хиросимы. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Pavel Golovkin / AP, © Wikipedia / Sergey Kustov, © Wikipedia / Cover Images/The Ministry of Medium Machine Building of the USSR/Associated Press

30 октября 1961 года над архипелагом Новая Земля СССР испытал термоядерный заряд АН602, известный как «Царь-бомба» и «Кузькина мать». Советские источники указывают мощность 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте, зарубежные оценки доходят до 58-58,6 мегатонны. Бомбу сбросили с высоты около 10,5 километра; взрыв произошёл примерно в четырёх километрах над поверхностью. Это самый мощный ядерный взрыв в истории. Разбираем историю создания «Царь-бомбы», её устройство и последствия советских испытаний.

Как создавали «Царь-бомбу»: от «Кузькиной матери» до АН602

Решение о разработке термоядерного авиационного заряда мощностью не менее 100 мегатонн советское руководство приняло в ноябре 1955 года. Ранний проект получил название «изделие 202» и разрабатывался в НИИ-1011, ныне ВНИИТФ; дальнейшую работу над АН602 связывают с КБ-11, современным РФЯЦ-ВНИИЭФ. В раннем этапе участвовали Кирилл Щёлкин и Виктор Гречишников.

Группу физиков, работавших над конструкцией, возглавлял Юлий Харитон; среди разработчиков были Андрей Сахаров, Виктор Адамский, Юрий Бабаев, Юрий Смирнов и Юрий Трутнев. Летом 1961 года Никита Хрущёв потребовал подготовить заряд к осенней серии испытаний. По данным Национального музея ядерной науки и истории США, от начала финального этапа проектирования до испытания прошло около 16 недель.

Кем была разработана «Царь-бомба». Андрей Сахаров, Никита Хрущев, Юлий Харитон. Коллаж © Life.ru. Фото © РИА Новости / Борис Кауфман, © ТАСС, © ТАСС / Валентин Черединцев

«Царь-бомба» – название, которое позднее широко распространилось, но не единственное техническое обозначение. В документах использовались АН602, РДС-220 и «изделие 202»; Сахаров называл её «Большой бомбой». Знаменитая «Кузькина мать» отсылает к фразе Хрущёва на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1960 году. Американские документы обозначали испытание кодом JOE 111.

Как устроена «Царь-бомба»: вес, размеры и почему мощность урезали вдвое

АН602 была трёхступенчатым термоядерным устройством: атомный заряд создавал условия для реакции в следующей ступени, а её энергия сжимала более мощную термоядерную часть. Конструкция позволяла получить выход энергии, недостижимый для обычного делящегося заряда.

Макет АН-602. Фото © ТАСС / Pavel Golovkin / AP

Длина корпуса составляла около восьми метров, диаметр – примерно два метра, масса – 26,5-27 тонн. Из-за таких габаритов самолёт Ту-95 пришлось специально переделать: специалисты убрали створки обычного бомбоотсека и часть фюзеляжных топливных баков.

Проектная мощность составляла около 100 мегатонн, но для испытания конструкцию изменили: в одной из ступеней вместо урана-238 использовали свинцовый отражатель. Это снижало вклад деления ядер и радиоактивные выпадения. По оценке Nuclear Weapon Archive, выпадения уменьшились примерно на 97% относительно варианта полной мощности. Поэтому в некоторых источниках неверно указывают, что в 1961 году взорвали 100-мегатонную бомбу: это проектная мощность, а фактический взрыв оценивают в 50-58 мегатонн.

Ещё один миф – будто ядерный взрыв мог поджечь атмосферу и запустить реакцию, которая распространилась бы по всей планете. Эту возможность анализировали ещё в 1940-х годах физики Лос-Аламоса. Э. Конопинский, К. Марвин и Э. Теллер в своих расчётах показали, что потери энергии не позволяют такой реакции поддерживаться и распространяться.

30 октября 1961 года: как прошло испытание

Испытание прошло на полигоне в районе губы Митюшиха на Новой Земле, в зоне Д-2. Бомбу нёс специально модифицированный Ту-95В под управлением майора Андрея Дурновцева. Дополнительно за испытанием наблюдал Ту-16, оборудованный для съёмки и отбора проб воздуха. Оба самолёта покрыли отражающей белой краской, чтобы уменьшить тепловое воздействие.

Ту-95. Фото © Wikipedia / Department of Defense. American Forces Information Service

Заряд сбросили примерно с высоты 10 500 метров. Парашют замедлил падение и дал самолёту время отойти от точки подрыва. Взрыв произошёл приблизительно через 188 секунд после сброса – на высоте 3,7-4 километра; к этому моменту самолёт-носитель находился примерно в 45 километрах от эпицентра.

Мощность и радиус поражения: сколько мегатонн и сколько Хиросим

Российские исторические материалы указывают мощность 50 мегатонн, а зарубежные оценки – около 57-58,6 мегатонны.

Для сравнения: мощность взрыва в Хиросиме оценивается примерно в 15 килотонн. По выходу энергии 50-58 мегатонн Царь-бомбы соответствуют приблизительно 3,3-3,9 тысячи таких взрывов.

Звук, вспышка и гриб: что видели и слышали очевидцы

Вспышку, по историческим описаниям, наблюдали на расстоянии до тысячи километров, а грибовидное облако поднялось примерно на 60-67 километров. Распространение атмосферной волны фиксировали приборы далеко от полигона. В 1962 году японский метеоролог Н. Мураяма опубликовал анализ барографических записей: в Японии зарегистрировали несколько последовательных волн давления, включая сигнал после полного прохождения земного шара.

Вспышка от взрыва «Царь-бомбы». Фото © Wikipedia / Cover Images/The Ministry of Medium Machine Building of the USSR/Associated Press

Популярное утверждение, что ударная волна «трижды обогнула Землю», описывает регистрацию атмосферных возмущений, а не звук, который люди слышали повсюду. На расстоянии в сотни километров сообщалось о тепловом импульсе и повреждениях окон.

Последствия: радиация, реакция мира, Новая Земля после взрыва

Испытание проводили в атмосфере, поэтому оно сопровождалось радиоактивными выпадениями. Изменение конструкции уменьшило их уровень по сравнению с проектом на 100 мегатонн, но не означало полного отсутствия радиационных последствий. В день испытания Белый дом выпустил заявление о взрыве мощностью около 50 мегатонн; администрация США называла его политической демонстрацией, а не новым эффективным средством поражения военных целей. Это была официальная оценка Вашингтона в разгар холодной войны.

В 1963 году СССР, США и Великобритания подписали договор, запретивший ядерные испытания в атмосфере, космосе и под водой; подземные испытания он не запрещал. Договор стал частью более широкой работы по сокращению радиоактивных выпадений и контролю над гонкой вооружений, а не прямым следствием одного взрыва.

Новая Земля оставалась советским полигоном до конца холодной войны. По данным Инициативы по снижению ядерной угрозы (NTI), с 1955 по 1990 год на архипелаге провели около 130 ядерных испытаний. Последний ядерный взрыв СССР, по данным ООН, состоялся 24 октября 1990 года.

Гриб после взрыва. Фото © Wikipedia / Архив Минатома

Почему таких бомб больше не делали

«Царь-бомба» показала предельную мощность, но не стала типовым боеприпасом. Масса около 27 тонн и длина восемь метров требовали отдельного самолёта-носителя и серьёзной переделки его конструкции. Доставить такой заряд на большое расстояние было трудно, а крупный самолёт оставался уязвимым для противовоздушной обороны. С практической точки зрения разнообразие средств доставки и боеприпасов давало больше возможностей, чем единичный сверхтяжёлый заряд.

Увеличение мощности также не повышает военную эффективность пропорционально: дополнительная энергия означает и больший потенциальный ущерб. Вариант на 100 мегатонн создавал бы более масштабные радиоактивные выпадения. АН602 осталась прежде всего экспериментальной демонстрацией возможностей термоядерного оружия.

Что стало с «Царь-бомбой»: макеты и музеи

Сам испытанный заряд был уничтожен при взрыве; действующего экземпляра АН602 нет. Сохранились макеты, документы, архивные фотографии и киноматериалы. Один из экспонатов, связанный с проектом, представлен в музейной коллекции Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в закрытом город Саров Нижегородской области.

Термоядерная авиационная бомба А602ЭН («Царь-бомба»), мощностью 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте в музее ядерного оружия российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове. Фото © РИА Новости / Илья Питалев

Что сейчас: Новая Земля и разговоры об испытаниях

По состоянию на 29 октября 2026 года, в открытых источниках нет подтверждений нового ядерного взрыва на Новой Земле. Последнее ядерное испытание СССР прошло 24 октября 1990 года. 24 сентября 2026 года представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва продолжает соблюдать добровольный мораторий на ядерные испытания, введённый СССР в 1990 году.

Важно различать взрыв ядерного заряда и другие виды военной активности. Ракетный пуск или учения сами по себе не являются ядерным испытанием. Life.ru ранее объяснял разницу между ядерными испытаниями и учениями. При этом на полигоне проводят гидродинамические испытания, позволяющие исследовать материалы без полноценного ядерного взрыва.

Макет авиационной бомбы АН602 («Царь-бомба») во время пресс-тура перед открытием международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Не путать: другие «Царь-бомбы»

В современных публикациях «Царь-бомбой» называют и некоторые неядерные боеприпасы. Это другое значение названия и не относится к АН602, испытанной в 1961 году. Например, Life.ru писал о современной российской неядерной «Царь-бомбе», превосходящей ФАБ-3000.

Вопросы и ответы

Когда и где взорвали «Царь-бомбу»?

АН602 испытали 30 октября 1961 года над полигоном в районе губы Митюшиха на Новой Земле. Взрыв произошёл в воздухе, примерно в четырёх километрах над поверхностью.

Какая у «Царь-бомбы» была мощность?

Российские источники указывают 50 мегатонн, зарубежные оценки достигают 57-58,6 мегатонны. Корректно приводить диапазон 50-58 мегатонн. Проектная мощность до 100 мегатонн не была фактической мощностью испытанного заряда.

Какой самолёт сбросил бомбу?

Заряд сбросил специально модифицированный стратегический бомбардировщик Ту-95В. За испытанием наблюдал самолёт Ту-16, который снимал происходившее и отбирал пробы воздуха.

Существует ли «Царь-бомба» сейчас?

Испытанный заряд уничтожен при взрыве, действующего экземпляра АН602 нет. Сохранились макеты, архивные фото, документы и видеоматериалы об испытании.

Сколько раз ударная волна обогнула Землю?

Обычно говорят о трёх прохождениях атмосферной волны. Исследование японских метеорологов 1962 года зафиксировало несколько последовательных волн давления, включая сигнал после полного кругового прохождения планеты. Однако это показания приборов, а не звук, слышимый людьми по всей Земле.

Почему её называют «Кузькиной матерью»?

Название связано с обещанием Никиты Хрущёва показать США «кузькину мать» на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1960 году. Технические обозначения заряда – АН602, РДС-220 и «изделие 202».

Авторы Вячеслав Кокуркин