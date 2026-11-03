Бросок на Ла-Манш, Варшава, Калининград: планы Пригожина, от которых трясло генералов НАТО Оглавление Сухопутный коридор в Калининград Ла-Манш как конечная цель «Экскурсия» в Варшаву и Жешув А НАТО было не до шуток Бывший юрист ЧВК «Вагнер» рассказал, что её основатель Евгений Пригожин хотел пробить сухопутный коридор в Калининградскую область. Он не раз заставлял натовцев хвататься за валидол. Life.ru вспомнил, куда ещё бизнесмен собирался отправить «музыкантов». Пригожин планировал коридор в Калининград и «экскурсию» в Варшаву. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Лев Бородин, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Евгений Пригожин — фигура достаточно противоречивая, и спорить о ней можно долго. Но одно известно точно: Запад был основателю частной военной компании «Вагнер» поперёк горла. И чувства эти были вполне взаимными: бизнесмен находился под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Японии и Швейцарии. Более того, американские власти даже объявляли награду в 10 млн долларов за информацию о нём.

Такое внимание со стороны держав НАТО к предводителю «музыкантов» было неспроста. Пригожин не раз вполне уверенно озвучивал планы, которые могли бы серьёзно изменить карту Европы. Собрали лишь самые громкие из них.

Сухопутный коридор в Калининград

Ещё в 2023 году Пригожин предупреждал, что Запад может попытаться изолировать Калининградскую область, отрезав её от снабжения и логистики. К слову, много позднее эти опасения неоднократно подтверждались. Например, вот что говорил российский МИД в мае 2026-го.

— НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе, предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряжённости в отношениях России и Запада, — заявляли в министерстве.

Сувалкский коридор — кратчайший сухопутный путь до Калининградской области. Инфографика © Life.ru

Чтобы российский эксклав не жил в тревоге, а западные стратеги и мечтать забыли о какой-либо изоляции Калининграда, Пригожин предлагал силой пробить к нему сухопутный путь. Об этой задумке не так давно рассказал бывший юрист главы «оркестра» Игорь Елисеев.

— Калининград — наше слабое место. Будут перекрывать логистику, снабжение, отключать электричество — провоцировать Россию на новый конфликт и новые санкции. Недаром с шефом обсуждали сухопутный коридор в Калининград, — написал в соцсетях Елисеев.

Ла-Манш как конечная цель

В феврале 2023 года в одном из интервью Пригожин рассуждал о сроках достижения поставленных Верховным главнокомандующим целей. Он оценил, сколько времени может потребоваться для выхода к Днепру и завершения боевых действий в Донбассе, а затем заговорил о куда более масштабной задаче.

— Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то надо ещё хотя бы год-полтора поработать. Если нам нужно дойти до Ла-Манша, то тогда у меня есть свой идеальный план, — сказал предводитель «музыкантов».

Заявление Пригожина о Ла-Манше. Видео © «Дзен» / WarGonzo

В том же интервью Пригожин порассуждал о возможном послевоенном устройстве Запада. По его версии, России надлежало бы поделиться частью европейских территорий с новой, уже перерождённой Украиной. В качестве компенсации: годами ЕС кормил народ этой страны обещаниями, снабжал оружием и призывал сражаться до последнего бойца, а сам использовал Киев как разменную монету.

— Нам надо будет Францию, Италию, Болгарию украинцам отдать. С ними надо будет честно поделиться, — предлагал глава ЧВК.

«Экскурсия» в Варшаву и Жешув

Летом 2023 года бойцы «Вагнера» вместе с Пригожиным перебазировались с Украины в Белоруссию. Но сидеть сложа руки ЧВК не захотела, тем более что вблизи начала бряцать оружием польская армия. 23 июля президент страны Александр Лукашенко рассказал Владимиру Путину, что «музыканты» просятся в заграничный поход.

— Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», — пересказал Лукашенко их разговор.

Лукашенко — о заявлениях ЧВК «Вагнер». Видео © president.gov.by

На встречу с Путиным Лукашенко захватил карту, где была отмечена переброска польских военных к рубежам Союзного государства. Одна из натовских бригад на тот момент разместилась в 40 километрах от Бреста (до этого стояла в 500 километрах), а вторая — примерно в 100 километрах от Гродно.

— Я держу их (бойцов ЧВК «Вагнер», — Прим. Life.ru) в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства, — добавил глава республики.

Почему положили глаз на Варшаву — понятно. Столица, символ, центр принятия решений. А вот с Жешувом интереснее. Этот город — важнейший логистический хаб НАТО, через который техника и оружие идут на Украину. Именно там расположен аэропорт Жешув–Ясёнка, куда садятся военно-транспортные самолёты США и других стран альянса. Если бы «музыканты» действительно дошли туда, североатланты потеряло бы свою главную перевалочную базу на восточном фланге.

Транспортник C-17 Globemaster III ВВС США в аэропорту Жешув–Ясёнка. Фото © Общественное достояние

А НАТО было не до шуток

Здесь нужно важное уточнение. Все вышеназванные планы Пригожина — не пустое бахвальство, на которое Запад мог просто махнуть рукой. Возможности «оркестра» всерьёз воспринимали по ту сторону баррикад. На это указывает внезапная суета внутри Североатлантического альянса после переброски бойцов в Белоруссию.

27 июня 2023 года тогда ещё генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Гааге отдельно обратился к Москве и Минску по этому поводу. Он дал понять, что альянс готов защищать свои рубежи на фоне появления ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

— Пока рано делать какие-то окончательные выводы о последствиях того, что Пригожин перебрался в Белоруссию. Скорее всего, часть его сил также будет находиться в Белоруссии. <...> Мы направили Москве и Минску чёткий сигнал, что НАТО существует для защиты каждого союзника и каждого сантиметра территории, — заявил Столтенберг.

Голос подал и президент Литвы Гитанас Науседа. Правда, в его словах уже не было такой же уверенности в собственной безопасности. Напротив, это был громкий сигнал SOS всем соседям.

— Если «Вагнер» разместит своих бойцов в Белоруссии, все соседние страны столкнутся с большой опасностью, — встревожились в Прибалтике.

Ещё внезапное соседство с «музыкантами» перепугало поляков. Бывший президент страны Анджей Дуда тогда набросился на НАТО с истеричным требованием предпринять какие-то экстренные меры. А его премьер Матеуш Моравецкий даже назвал время, за которое «оркестр» мог бы добраться до Варшавы.

— Если бы не работа офицеров и солдат, охраняющих польскую границу, и меры, принятые нашим правительством, «Вагнер» оказался бы в Варшаве за два часа, — выдал Моравецкий.

Экс-президент Польши Анджей Дуда. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Andrzej Duda

К счастью для западного мира, проверять прочность европейских столиц на практике не пришлось. 23 августа 2023 года Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Вместе с ним ушла эпоха «Вагнера» в прежнем виде. Сама ЧВК не исчезла в один день, но её структуры постепенно переформатировались. Многие «музыканты» перешли в другие подразделения, в том числе под крыло Минобороны, и продолжили участвовать в СВО. А Варшава, Жешув и Ла-Манш так и остались пунктами на карте самых дерзких планов главы «оркестра» Пригожина.

Авторы Илья Пушкарев