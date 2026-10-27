Экс-юрист «Вагнера»: Пригожин планировал сухопутный коридор в Калининград

Бывший юрист ЧВК «Вагнер» Игорь Елисеев рассказал, что Евгений Пригожин после вооружённого мятежа летом 2023 года обсуждал возможность создания сухопутного коридора в Калининградскую область. По словам Елисеева, реализовать эту идею могли только с разрешения вышестоящего руководства. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Недаром с шефом после марша обсуждали сухопутный коридор в Калининград и сделали бы, если б сверху разрешили», — сообщил бывший юрист компании.

При этом Елисеев не уточнил, насколько подробно обсуждалась возможная операция и кто ещё участвовал в разговорах. Неизвестно и то, какой именно маршрут рассматривался. Между Белоруссией и Калининградской областью расположен Сувалкский коридор — участок польско-литовской границы, имеющий стратегическое значение для НАТО. Однако бывший юрист ЧВК прямо не назвал его в своей публикации.

Напомним, вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер» начался 23 июня 2023 года. Колонны бойцов направились в сторону Москвы, а в Воронежской области местные чиновники отслеживали их передвижение и передавали сведения оперативному штабу. Позднее об этом рассказал губернатор Александр Гусев. Уже 24 июня после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко движение колонн было остановлено.

После этих событий часть бойцов ЧВК перебралась в Белоруссию. Лукашенко впоследствии рассказал о договорённости с Пригожиным по размещению основного состава «Вагнера» на территории республики. При этом в августе 2025 года белорусский лидер исключил возможность похода на Сувалкский коридор, комментируя совместные военные учения России и Белоруссии.

Сам Пригожин погиб 23 августа 2023 года при крушении бизнес-джета в Тверской области. Несмотря на это, вокруг его смерти продолжали появляться различные версии. Весной 2026 года Life.ru подробно разбирал слухи о том, что основатель ЧВК якобы выжил, и рассказывал, на чём строятся подобные предположения.