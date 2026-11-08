КВН — 65 лет: как студенческая викторина стала главной кузницей юмористов ТВ Оглавление Как «Вечер веселых вопросов» превратился в КВН Запрет и возвращение: почему КВН закрывали и как он вернулся в 1986 году Александр Масляков и ведущие КВН Кузница юмористов: кто из звёзд ТВ вышел из КВН Михаил Галустян Сергей Светлаков Гарик Мартиросян Ольга Картункова «Уральские пельмени» Азамат Мусагалиев Какие телешоу выросли из КВН День КВН 8 ноября и юбилей 2026 года Частые вопросы 8 ноября 1961 года вышел первый КВН. Как игра пережила запрет, кто был ведущим до Маслякова и какие звёзды ТВ вышли из клуба весёлых и находчивых – в материале Life.ru. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

8 ноября 1961 года на советском телевидении впервые вышла программа «Клуб веселых и находчивых» (КВН). За 65 лет существования она превратилась из соревнования студенческих команд в масштабное юмористическое движение, подарившее российскому телевидению десятки известных артистов, сценаристов, продюсеров и ведущих. Михаил Галустян, Сергей Светлаков, Ольга Картункова и другие участники когда-то начинали с выступлений перед жюри и зрителями, а впоследствии стали звездами популярных телепроектов.

Как «Вечер веселых вопросов» превратился в КВН

История КВН началась задолго до появления самой передачи. В 1957 году на советском телевидении состоялась премьера программы «Вечер веселых вопросов». Она была создана по образцу чехословацкой передачи «Гадай, гадай, гадальщик». Ее создатели предложили необычный для того времени формат: зрители могли не просто наблюдать за происходящим на экране, но и непосредственно участвовать в телевизионной игре.

Участникам предлагалось отвечать на вопросы ведущих, причем приветствовались находчивость и чувство юмора. Передача быстро приобрела популярность, однако просуществовала недолго. После одного из выпусков возникла неразбериха, связанная с обещанным зрителям призом. Организаторы пообещали приз гражданам, которые придут в зимней одежде и с газетой от 31 декабря. Но ведущий Никита Богословский забыл в эфире упомянуть о газете. В результате в студию пришло слишком много людей, возникла давка, а трансляцию пришлось остановить. После этого программу закрыли.

Фото © ТАСС / Александр Божко

Несмотря на неудачу, идея телевизионного соревнования с юмористической составляющей не исчезла. В 1961 году к ней вернулись Сергей Муратов, Альберт Аксельрод и Михаил Яковлев. Они разработали концепцию новой передачи, в которой вместо отдельных зрителей соревновались команды. Название нового шоу возникло в честь телевизора «КВН-49», а расшифровали его как «Клуб веселых и находчивых».

Первый выпуск КВН вышел в эфир 8 ноября 1961 года. На начальном этапе несколько выпусков провела Наталья Фатеева, но постоянной ведущей она не была. Первым постоянным ведущим передачи стал Альберт Аксельрод. В 1964 году его сменил Александр Масляков, который вместе с диктором Светланой Жильцовой на долгие годы стал лицом программы. Хотя изначально основным кандидатом на пост ведущего был капитан команды МИИТ Павел Контор, но он отказался и порекомендовал своего друга Александра Маслякова.

Постепенно КВН вышел за пределы телевизионной студии. Команды стали появляться в школах, университетах, домах культуры и молодежных организациях. Для многих студентов участие в игре превратилось в важную часть общественной и творческой жизни.

Запрет и возвращение: почему КВН закрывали и как он вернулся в 1986 году

В первые годы существования КВН пользовался большой популярностью. Однако со временем юмористическая программа стала вызывать вопросы у советских цензоров. Команды нередко использовали сатиру, иронизировали над повседневной действительностью, бюрократией и общественными проблемами.

Постепенно контроль над содержанием выступлений усиливался. Участникам приходилось учитывать требования редакторов и цензуры, а некоторые номера не попадали в эфир. В итоге в конце 1971 года телевизионный КВН прекратил существование.

При этом игра не исчезла окончательно. Она продолжала жить в университетах, студенческих коллективах и любительских объединениях. Даже без регулярных телевизионных трансляций сохранялись команды, традиции соревнований и интерес к формату.

Фото © ТАСС / Зотин Игорь

Вернуть программу на телеэкраны удалось только в период перестройки. Инициатором возрождения выступил Андрей Меньшиков — бывший капитан команды КВН Московского инженерно-строительного института. В 1986 году состоялся первый выпуск обновлённой передачи.

Возвращение оказалось успешным. КВН вновь стал одной из заметных программ отечественного телевидения, а вокруг него сформировалась целая система лиг, фестивалей и соревнований. Участники могли начинать с выступлений на местном уровне, затем переходить в региональные турниры и бороться за место в Высшей лиге.

Важным отличием обновленного КВН стала возможность для молодых артистов превратить увлечение юмором в профессию. Именно в этот период начали формироваться команды, участники которых впоследствии получили известность далеко за пределами клуба.

Александр Масляков и ведущие КВН

Говоря об истории КВН, невозможно обойти стороной Александра Маслякова. Для нескольких поколений зрителей именно он стал главным символом программы. Телеведущий начал работать в КВН в 1964 году, когда ему было чуть больше двадцати лет.

Вместе со Светланой Жильцовой Масляков вел программу, которая постепенно превратилась в одну из самых узнаваемых передач советского телевидения. Его манера общения с командами, сдержанная ирония и умение поддерживать атмосферу соревнования стали частью фирменного стиля КВН.

Светлана Жильцова и Александр Масляков. Фото © ТАСС / Александр Божко

После закрытия программы в 1971 году Масляков вернулся к ней во время возрождения в 1986-м. В последующие десятилетия он оставался центральной фигурой клуба, представлял команды, объявлял результаты и участвовал в развитии телевизионного проекта. За более чем полвека работы ведущий стал неотъемлемой частью истории отечественного юмористического телевидения. Для многих участников выход на сцену КВН и знакомство с Масляковым были важным этапом творческой карьеры.

Александр Масляков умер 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. Последние годы жизни телеведущий постепенно отходил от участия в телевизионных играх по состоянию здоровья. Его уход стал значимым событием для всего движения КВН и многочисленных поклонников программы.

В последующих сезонах Высшей лиги ведущим стал Дмитрий Хрусталёв. При этом КВН продолжает развиваться как самостоятельное движение, объединяющее телевизионные и региональные соревнования.

Кузница юмористов: кто из звёзд ТВ вышел из КВН

За 65 лет КВН стал стартовой площадкой для множества артистов. Некоторые из них после завершения выступлений создали собственные телепроекты, другие стали актерами, ведущими и сценаристами.

Михаил Галустян

Одним из самых узнаваемых выпускников КВН стал Михаил Галустян. Его путь на большую сцену начался в Сочи, где он выступал в составе команды «Утомлённые солнцем».

Фото © VK Video / Возрождение КВН

Коллектив постепенно завоевал популярность благодаря ярким сценическим образам, музыкальным номерам и необычной подаче материала. В 2002 году Галустян стал капитаном команды, а уже в 2003-м «Утомлённые солнцем» выиграли Высшую лигу КВН.

Одним из самых известных образов артиста в составе команды стал персонаж по прозвищу Гадя. Галустян запомнился зрителям благодаря выразительной мимике, пластике и умению создавать комедийные образы, практически не прибегая к сложным словесным конструкциям.

После КВН артист продолжил карьеру на телевидении. Здесь можно вспомнить участие в юмористическом проекте «Наша Russia», где он вместе с Сергеем Светлаковым исполнял несколько ролей. Позднее Галустян стал сниматься в кино, вести развлекательные программы и участвовать в различных телевизионных проектах. Также он попробовал себя в роли певца под псевдоним «Супер Жорик», а его песни «Золото» и «Хочу тебя любицца» стали хитами.

Сергей Светлаков

Сергей Светлаков — еще один известный представитель поколения артистов, прошедших школу КВН. Его знакомство с игрой началось в Екатеринбурге, где он выступал в студенческой команде «Барабашки», а затем коллектив сменил название на «Парк текущего периода».

Фото © VK Video / Возрождение КВН

Позднее Светлаков присоединился к «Уральским пельменям». Команда стала чемпионом Высшей лиги в 2000 году. В коллективе он не только выступал на сцене, но и участвовал в создании юмористического материала.

После переезда в Москву Светлаков занялся сценарной работой и телевизионными проектами. Одним из наиболее известных этапов его карьеры стало участие в шоу «Наша Russia», где он вместе с Михаилом Галустяном исполнял множество комедийных ролей. Зрители также знают Светлакова по программе «Прожекторперисхилтон», киноработам и другим развлекательным передачам.

Гарик Мартиросян

Одним из наиболее заметных телевизионных проектов, созданных бывшими кавээнщиками, стал Comedy Club. Его появление связано с командой «Новые армяне», в составе которой выступали Гарик Мартиросян, Арташес Саркисян и другие участники.

Фото © VK Video / Возрождение КВН

В начале 2000-х годов артисты познакомились с форматом западных стендап-выступлений и решили попробовать перенести подобную модель на российскую сцену. В результате в 2003 году состоялась первая вечеринка Comedy Club.

Изначально проект представлял собой клубные выступления комиков перед живой аудиторией. Позднее он получил телевизионное продолжение на ТНТ и стал одним из наиболее узнаваемых юмористических шоу страны. Его резидентами сегодня являются и многие другие участники КВН: Гарик Харламов, Павел Воля, Андрей Бебуришвили, Демис Карибидис и другие.

Ольга Картункова

История Ольги Картунковой показывает, что КВН может стать стартовой площадкой не только для мужчин-комиков. Будущая актриса начинала с выступлений в местных командах Ставропольского края, а затем присоединилась к коллективу «Город Пятигорск».

Фото © VK Video / Возрождение КВН

В 2010 году Картункова стала капитаном команды. Под её руководством коллектив добился значительных успехов и в 2013 году выиграл Высшую лигу КВН. Артистка запомнилась зрителям благодаря ярким персонажам, выразительной манере общения и умению создавать комедию на основе бытовых ситуаций.

После успеха в КВН Картункова получила приглашение в телевизионный проект «Однажды в России» на ТНТ. В шоу она продолжила играть характерных персонажей, высмеивающих узнаваемые ситуации из повседневной жизни.

«Уральские пельмени»

Не все выпускники КВН строят индивидуальную карьеру. Иногда успешная команда продолжает существовать и после завершения телевизионных игр. Один из самых известных примеров — «Уральские пельмени».

Коллектив появился в 1993 году в Екатеринбурге на базе Уральского политехнического института. Основателем команды стал Дмитрий Соколов. В её состав вошли будущие звёзды юмористического телевидения: Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев, Сергей Нетиевский и другие артисты.

Шоу «Уральские пельмени». Фото © Wikipedia / Riding the Bullet

В 2000 году «Уральские пельмени» стали чемпионами Высшей лиги КВН. После этого коллектив продолжил выступать, участвовать в фестивалях и постепенно превратился в самостоятельное творческое объединение.

В 2009 году на телевидении начало выходить собственное «Шоу Уральских пельменей». Формат позволил участникам сохранить узнаваемую манеру юмора, но отказаться от ограничений классической игры КВН. Вместо соревнования с другими командами зрители получили полноценные концертные программы с отдельными сценками, музыкальными номерами и постоянными персонажами.

Азамат Мусагалиев

Еще одним примером успешного перехода из КВН на телевидение стала команда «Сборная Камызякского края». Коллектив сформировался в 2009 году, а его капитаном стал Азамат Мусагалиев.

Фото © Youtube / Официальный канал КВН

Команда привлекла внимание зрителей самобытными образами, музыкальными номерами и юмором, основанным на особенностях региональной жизни. Со временем «Камызяки» стали известны далеко за пределами Астраханской области и получили возможность выступать на федеральном уровне.

После КВН Мусагалиев продолжил телевизионную карьеру. Он стал участником и ведущим развлекательных программ, в том числе шоу «Однажды в России» и «Где логика?». Другие участники коллектива также продолжили работу в юмористических проектах и концертной деятельности.

Какие телешоу выросли из КВН

КВН оказал заметное влияние на развитие отечественного развлекательного телевидения. Его выпускники не просто переходили в уже существующие программы, но и создавали собственные форматы, которые со временем становились самостоятельными телевизионными брендами.

Одним из наиболее известных примеров стал Comedy Club. Создатели проекта использовали опыт командных выступлений, но сделали ставку на индивидуальные номера и выступления комиков перед аудиторией. В результате на российском телевидении закрепился формат, который заметно отличался от традиционных юмористических концертов.

Фото © Youtube / Steve Birger

Другой пример — «Наша Russia». В проекте Михаил Галустян и Сергей Светлаков исполняли множество ролей, создавая сатирические образы людей разных профессий и социальных групп. Многие приемы, использованные в шоу, были знакомы зрителям по КВН: преувеличение характерных черт персонажей, короткие диалоги и неожиданные комические ситуации.

Отдельное место занимает «Шоу Уральских пельменей». Здесь бывшие участники команды смогли сохранить коллективный формат, но превратить его в регулярные телевизионные концерты.

Еще одним примером стал проект «Однажды в России», в котором выступают Ольга Картункова, Азамат Мусагалиев и другие артисты с опытом участия в КВН. В программе сохранилась характерная для клуба социальная сатира, однако вместо соревнования команд зрителям предлагались отдельные сценки, посвященные повседневным проблемам.

День КВН 8 ноября и юбилей 2026 года

Дата первого выхода программы в эфир стала основанием для появления отдельного праздника. Международный день КВН отмечается ежегодно 8 ноября. Традицию учредили в 2001 году по инициативе Александра Маслякова.

В этот день поздравления принимают действующие и бывшие участники команд, редакторы, авторы, организаторы игр и поклонники программы. Для многих людей КВН остается не просто телевизионным развлечением, а частью студенческой молодости и воспоминаний о первых творческих выступлениях.

Фото © ТАСС / Александр Щербак

За десятилетия существования клуба сложились и собственные традиционные мероприятия. Среди наиболее известных — сочинский фестиваль «КиВиН», музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» и Летний кубок КВН.

Особое место в истории клуба занимает «Голосящий КиВиН». В разные годы фестиваль проходил в Юрмале, где выступали сильнейшие команды со всей страны. С 2015 года его площадкой стал Светлогорск Калининградской области. Музыкальные номера, подготовленные специально для фестиваля, давно превратились в одну из визитных карточек КВН.

За 65 лет КВН пережил смену телевизионных эпох, длительный перерыв в вещании, возвращение на экраны и появление новых поколений юмористов. При этом его главная идея осталась прежней: дать возможность талантливым людям проявить находчивость, чувство юмора и умение работать на сцене.

Частые вопросы

Когда вышел первый выпуск КВН?

Первая передача «Клуб веселых и находчивых» вышла в эфир 8 ноября 1961 года на Центральном телевидении СССР.

Кто был первым ведущим КВН?

Первым ведущим программы был Альберт Аксельрод. В 1964 году его сменил Александр Масляков, который на протяжении десятилетий оставался главным лицом телевизионного КВН.

Почему КВН закрывали в СССР?

В конце 1971 года программу сняли с эфира на фоне усиления цензурного контроля. Сатирические выступления команд нередко затрагивали общественные проблемы и советскую действительность, что вызывало недовольство контролирующих органов.

Кто ведет КВН сейчас?

После смерти Александра Маслякова в сентябре 2024 года игры Высшей лиги ведёт Дмитрий Хрусталев.

Какие известные юмористы играли в КВН?

Среди наиболее известных выпускников клуба — Михаил Галустян, Сергей Светлаков, Ольга Картункова, Гарик Мартиросян, Александр Ревва и Азамат Мусагалиев. Из команд, получивших широкую известность, можно выделить «Уральские пельмени», «Утомлённые солнцем», «Новые армяне» и «Сборную Камызякского края».

Авторы Альмир Хабибуллин