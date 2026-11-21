Всё по барабану: пока Пашинян чистит ботинки и стучит палками, Армения теряет Россию и $8 млрд Армения теряет союзников и экспорт, пока её премьер Никол Пашинян осваивает профессию блогера. Почему страна оказалась заложницей политического перформанса, — в материале Life.ru. Голос в ОДКБ отобран, экспорт рухнул, а премьер чистит обувь: Армения стала заложницей перформанса Пашиняна. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Александр Патрин, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Армения сегодня оказалась на сложном геополитическом перепутье. Страну разрывает надвое: с одной стороны — многолетние экономические связи с Россией, с другой — настойчивый курс властей на сближение с Брюсселем. Торговля и дружба с Москвой — это то, что десятилетиями кормило южнокавказскую республику. Но ради призрачной перспективы вступления в «дружную» европейскую семью этим готовы пожертвовать. А очередь туда сейчас устроена по принципу Молдавии и Украины: ЕС годами держит страны в статусе кандидатов, потчует пустыми обещаниями, а заодно использует как разменную монету в борьбе с «русской угрозой».

Но хуже всего, что на фоне всей этой турбулентности у руля в Армении вновь оказался человек, который больше напоминает начинающего блогера, нежели адекватного руководителя целой державы. До июньских выборов Никол Пашинян ещё пытался изображать бурную политическую деятельность, но после переизбрания дела государственные премьеру наскучили. Покажем наглядно.

В конце октября в парламенте Армении случилась очередная массовая драка. Для местных депутатов мордобои, похоже, — уже что-то вроде национальной забавы. На этот раз в ход пошли даже кресла — вице-спикер от правящей партии лично метнул мебель в оппозиционеров. И в то же самое утро, когда народные избранники чистили друг другу физиономии на потеху всему миру, премьер сидел дома и стучал по барабанам. К слову, если объединить оба видео, получится неплохой саундтрек для ремейка «Бойцовского клуба».

Обстановка в Ереване 29 октября. Видео © parliament.am / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikolpashinyan_official

Музыкальные способности Пашинян демонстрировал ещё в мае. Во время официального ужина в честь визита Макрона он аккомпанировал французскому президенту на барабанах. Пока Эммануэль мучил связки, Никол усердно колотил по тарелкам. Как получилось — лучше посмотрите сами. Что-то среднее между караоке подшофе и репетицией школьного ансамбля. Стихийный коллектив не попадал ни в ноты, ни в ритм, ни в смысл происходящего.

Музыкальный слух вышел из чата. Видео © X / Agnès Vahramian

Вообще, попытка создать образ «своего в доску» стала главной фишкой премьерского пиара. Недавно Пашинян отправился поработать с ноутбуком в обычную кофейню. Казалось бы, ничего особенного: зашёл человек выпить бодрящего напитка, сел за столик, решает рутинные задачи. Только вот за этим человеком следовал личный оператор, который снимал происходящее со всех возможных ракурсов — даже из-за прилавка. В кадр заботливо попал и момент оплаты: мол, смотрите, премьер тоже платит за кофе — он такой же, как вы.

Обычный посетитель ереванской кофейни. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikolpashinyan_official

Всё ещё сомневаетесь, что перед вами человек из народа? Тогда взгляните, как премьер чистит обувь. В октябре он опубликовал видео, на котором старательно полирует ботинки губкой под американский рэп про женщин, запрещённые вещества и дорогие машины. И неважно, что любой нормальный обувщик от подобного зрелища схватился бы за сердце. Главное — образ: сам чищу, значит, свой для людей.

И пусть весь мир подождёт. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikolpashinyan_official

Ну и как же после тяжёлого трудового дня не умыкнуть из общего офисного холодильника чей-то оставленный банан? В конце концов, все мы не без греха, — именно такую мысль хотел донести до обывателя Пашинян. Наверное...

Д — добытчик. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikolpashinyan_official

В сентябре Пашинян порадовал подписчиков ещё одним сюжетом. Сначала армянский премьер похвастался частным бизнес-джетом, который «совершенно случайно» достался ему в наследство от деда. А затем резко пересел в эконом-класс регулярных авиалиний, чтобы добраться до Нью-Йорка на Генассамблею ООН. Видимо, личный борт оказался слишком тяжёлым бременем для образа «простого мужика из народа». Зато в экономе Пашинян получил щедрый набор: подушку, тапочки, носки, маску для сна, беруши, зубную щётку, лосьон и даже пледик. Все это он распаковывал с азартом ребёнка, которого завалили подарками на день рождения.

В личном самолёте так не балуют. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikolpashinyan_official

Но если все предыдущие случаи — просто безобидные чудачества, то поступок 9 мая 2026 года показывает его нутро куда откровеннее. Приглашение на парад Победы в Москву Пашинян не принял. Сослался на занятость в связи с началом предвыборной кампании. Что же это за такие неотложные дела, спросите вы? Пока Россия и всё постсоветское пространство вспоминали великий подвиг красноармейцев, Никол сидел перед камерой и учил армян... армянскому языку. Да ещё и по слогам, чтобы дошло даже до его самых преданных поклонников. А возможно, Пашинян вспомнил, что его дед воевал на стороне Германии.

Другого дня для уроков армянского не нашлось. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nikolpashinyan_official

А теперь — к результатам. Политика Пашиняна уже даёт свои плоды. Если в 2024 году товарооборот Армении с Россией составлял рекордные $12 млрд, то уже в 2025-м он упал до $8 млрд, а к середине 2026-го рухнул ещё на две трети. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук назвал это падение «очень драматическим» и предупредил, что снижение продолжится.

Сначала под запрет у нас попали армянские цветы, затем — томаты, огурцы, перец, зелень и клубника. Следом Россельхознадзор закрыл ввоз косточковых — вишни, черешни, абрикосов, персиков, нектаринов, слив и винограда. Потом очередь дошла до яблок, груш, айвы, баклажанов, картофеля и сушёных фруктов. Плюсуйте сюда минеральную воду «Джермук», алкоголь, рыбу и всю молочку. Европейский рынок эти объёмы не заменит — там своих производителей хватает.

Но и это не всё. В ноябре 2026 года у Армении отобрали право голоса в ОДКБ. Причина проста: с 2024 года Ереван перестал вносить членские взносы. А по уставу организации задолженность свыше двух лет автоматически лишает страну этой привилегии. И возможности назначать своих представителей на ответственные должности — тоже. Наверное, Пашинян надеется, что под европейским зонтиком безопасности будет теплее. Только вот Европа свою собственную безопасность обеспечить давно не может. Пример Франции не даст соврать.

Что же в сухом остатке? Голос в ОДКБ потерян, экспорт падает, экономика теряет ключевой рынок сбыта. А на месте руководителя — блогер Пашинян с премьерскими полномочиями. И перспективы Армении при таком раскладе выглядят в лучшем случае безрадостно, а в худшем — пугающе.

Авторы Илья Пушкарев