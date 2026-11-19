Молитва и акафист иконе Всецарица: тексты Оглавление Молитва иконе Всецарица (текст) Акафист иконе Всецарица (текст) Тропарь и кондак (текст) Частые вопросы Тексты молитвы и акафиста иконе Божией Матери «Всецарица» — для чтения дома и перед иконой. Полные тексты — в материале Life.ru. Коллаж © Life.ru, фото © azbyka.ru, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Молитву иконе «Всецарица» читают дома, в храме и перед самим образом. Чаще всего — в болезни, в трудных обстоятельствах, когда нужна поддержка. Тексты молитвы, акафиста и тропаря с кондаком мы собрали в одном месте. А если вы хотите узнать историю иконы и её значение — об этом в отдельном материале.

Молитва иконе Всецарица (текст)

Молитвы перед этой иконой — канонические. Их читают и священники, и миряне. Вот две основные.

Молитва 1-я

О, Всеблагая досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин, да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую, и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о, Всецарице! Ты за мя упроси, Ты за мя умоли, да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь.

Молитва 2-я

О, Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих и ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, терпением и ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о, всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о, Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

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Акафист иконе Всецарица (текст)

Полный акафист состоит из 13 кондаков и 12 икосов. Здесь мы приводим начало — кондак 1 и икос 1. Полный текст можно найти в православном молитвослове или на сайте «Азбука веры».

Кондак 1

Новоявленней Твоей иконе предстояще вернии, умильно воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; низпосли цельбы к Тебе притекающим, да вси радостно зовем Ти: Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Икос 1

А́нгел предста́тель с Небесе́ сшед, рече́ Всецари́це: ра́дуйся! И боговеща́нным гла́сом, воплоща́ема Тя зря, Го́споди, возопи́ к Ней такова́я: Ра́дуйся, глави́зно на́шего спасе́ния; ра́дуйся, исполне́ние Зижди́телева смотре́ния. Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю Бог воплоти́ся; ра́дуйся, я́ко Неви́димый в Тебе́ изобрази́ся. Ра́дуйся, Ми́лость ми́ра внутрь прия́вшая; ра́дуйся, одея́ние пло́ти Сло́ву сотка́вшая. Ра́дуйся, уму́ непости́жная го́рняя сла́во; ра́дуйся, сердца́ оживи́вшая небе́сная ма́нно. Ра́дуйся, звездо́, благода́ти сия́ние; ра́дуйся, исто́чниче, живы́я воды́ излия́ние. Ра́дуйся, Богоро́дице, в жена́х благослове́нная; ра́дуйся, ро́ждшая Спа́са, Де́во нетле́нная. Ра́дуйся, Всецари́це, неду́ги на́ша благода́тию исцеля́ющая.

Тропарь и кондак (текст)

Тропарь и кондак — краткие песнопения, которые тоже читают перед иконой. Они входят в состав богослужения, но их можно читать и дома.

Тропарь, глас 4

Образом радостотворным честныя Всецарицы, желанием теплым взыскающих благодати Твоея спаси, Владычице, избави от обстояний к Тебе прибегающих; от всякия напасти огради стадо Твое, к заступлению Твоему взывающее присно.

Кондак, глас 8

Новоявленней Твоей иконе предстояще вернии, умильно воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; низпосли цельбы к Тебе притекающим, да вси радостно зовем Ти: Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Частые вопросы

Когда читают молитву иконе «Всецарица»?

Когда есть потребность в молитве. Чаще всего — в болезни, в трудных обстоятельствах, при необходимости духовной поддержки. Строгих «правил» о времени чтения нет. Можно читать утром, вечером или в любой момент, когда чувствуете необходимость.

Можно ли читать акафист дома?

Да. Акафист можно читать дома, перед иконой. Для этого не нужно специального разрешения. Главное — делать это с верой и вниманием.

Важно помнить: молитва — это не замена лечению. Если вы или ваши близкие столкнулись с болезнью, пожалуйста, обращайтесь к врачам. Молитва и медицина не противоречат друг другу.

Авторы Андрей Соколов