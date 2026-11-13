Икона Божией Матери «Скоропослушница»: история, значение и в чём помогает Оглавление Икона «Скоропослушница» Почему икона называется «Скоропослушница» История иконы: монастырь Дохиар и предание о монахе Ниле Значение и иконография образа: как выглядит икона В чём помогает икона «Скоропослушница» и о чём ей молятся Тропарь и короткая молитва Где находится икона «Скоропослушница»: Афон и чтимые списки в России Невская Скоропослушница в Александро-Невской лавре Муром, Москва и другие города День памяти иконы «Скоропослушница» — 22 ноября Частые вопросы Икона «Скоропослушница»: история образа с Афона, значение, в чём помогает и о чём молятся, где чтимые списки в России и когда день памяти иконы. Икона Божией Матери «Скоропослушница»: история, значение и в чём помогает. Обложка © ChatGPT

«Скоропослушница» – один из самых почитаемых афонских образов Божией Матери. Название говорит само за себя. По преданию, Пресвятая Богородица Сама нарекла икону так, обещая скоро внимать молитвам всех, кто к Ней прибегает. Оригинал хранится в афонском монастыре Дохиар, а чтимые списки разошлись по всему православному миру, от берегов Невы до Иерусалима.

Икона «Скоропослушница»

Икона «Скоропослушница». Фото инфографика Life.ru

Икону «Скоропослушница» празднуют 22 ноября (9 ноября по старому стилю), а в самом монастыре Дохиар — на Покров, 14 октября. Оригинал образа хранится на Святой Горе Афон в Греции, в монастыре Дохиар. По типу иконографии это Одигитрия, «Путеводительница»; по-гречески икону называют «Горгоэпикоос». По преданию, имя «Скоропослушница» дала сама Богородица: образ «скорый на послушание», то есть быстро откликается на молитву. Главные чтимые списки в России — Невская Скоропослушница в Александро-Невской лавре, муромский список в Спасо-Преображенском монастыре и списки в московских храмах.

Почему икона называется «Скоропослушница»

По-гречески образ называется «Горгоэпикоос» – «скоро слушающая». В славянской традиции это передано как «Скоропослушница». Это значит скорая на послушание, то есть не откладывает, а быстро откликается на молитву.

Само имя, по монастырскому сказанию, прозвучало от Богородицы в 1664 году, она обратилась к монаху Нилу со словами: «Отныне сия Моя икона будет именоваться "Скоропослушница", потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и скоро внимать их прошениям». Смысл названия в самом опыте молитвы перед этим образом. Люди с веками молятся «Скоропослушнице» прежде всего тогда, когда помощь нужна не когда-нибудь, а здесь и сейчас.

История иконы: монастырь Дохиар и предание о монахе Ниле

Монастырь Дохиар посвящен святым архангелам Михаилу и Гавриилу. Монастырское предание относит написание образа к X веку, ко времени жизни первого настоятеля обители, святого Неофита, ученика Афанасия Афонского. Точная дата спорна. На самой фреске есть надпись с годом 1563. Так что исследователи говорят об образе, созданном не позднее XVI века, а 1664-й это год не написания иконы, а первого прославившего ее чуда.

Чудо связано с монахом Нилом, несшим послушание трапезаря. Проходя ночью мимо образа, висевшего над дверью трапезной, с зажженной лучиной, он услышал голос: «не подходи сюда с огнем и не копти Мой образ». Нил решил, что кто-то из братии шутит, и не обратил внимания. Вскоре голос повторился, и монах внезапно ослеп. Осознав свою небрежность, он днями и ночами молился перед иконой, прося прощения. И услышал милостивый ответ: «молитва принята, зрение возвращается, а образу отныне дано имя «Скоропослушница»». Так, по сказанию, слепой трапезарь снова стал видеть.

Братия затеплила перед образом неугасимую лампаду, проход в трапезную перенесли, а возле чудотворного места устроили часовню. В XVIII веке рядом построили небольшой храм. Молебны перед образом служатся в Дохиаре до сих пор.

Интересная деталь: общеправославный день памяти – 22 ноября, а в самой обители Дохиар праздник иконы переносят на Покров, 14 октября. По данным news.ru, решение принял настоятель. Обитель небольшая и небогатая, и в начале XX века у братии перестало хватать места и средств, чтобы принимать потоки паломников в общий большой праздник.

Значение и иконография образа: как выглядит икона

Икона относится к типу «Одигитрия» как Смоленская, Иверская, Тихвинская. Богоматерь изображена с Младенцем Христом и указывает на Него рукой как на Путь спасения. На чтимых списках Богородица пишется в короне, знак ее царственного достоинства (на афонской фреске короны нет), три звезды на мафории символизируют девство Богородицы до, во время и после Рождества Христова.

Духовный смысл образа раскрывается через первое чудо: Нил ослеп и прозрел. Отсюда главная мысль, с которой верующие подходят к «Скоропослушнице», Богородица возвращает «зрение» и в прямом, и в духовном смысле, она помогает увидеть свой грех, ошибку и выход из тупиковой ситуации.

В чём помогает икона «Скоропослушница» и о чём ей молятся

Перед «Скоропослушницей» молятся, когда нужна быстрая, действенная помощь, например, в болезни и опасности, в растерянности, когда человек не знает, как поступить, о рождении детей, об исцелении от тяжелых и душевных недугов. К образу приходят и раскаявшиеся люди, страдающие зависимостями, и их близкие. Отдельно о том, к каким святым обращаются близкие зависимых, читайте в статье «Молитвы от пьянства».

Важно понимать, что икона не «гарантия» исполнения желания. Молитва перед образом это обращение с верой и покаянием, а помощь подается так, как полезно душе. Похожие просьбы обращают и к Казанской иконе Божьей Матери , а также к иконе Троеручицы (тоже афонская икона, связь по Афону).

Тропарь и короткая молитва

Тропарь, глас 4:

К Богороди́це притеце́м, сущи́и в бе́дах, и ко Святе́й ико́не Ея́ ны́не припа́дем, с ве́рою зову́ще из глубины́ души́: ско́ро на́ше услы́ши моле́ние, Де́во, я́ко Скоропослу́шница наре́кшаяся: Тебе́ бо раби́ Твои́ в ну́ждах гото́вую по́мощницу и́мамы.

Молитва перед иконой начинается так: «О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышняго, Скоропослушная заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих!..». Полные тексты молитв и акафиста читайте в статье «Молитва и акафист иконе «Скоропослушница»». А если хотите помолиться в храме, о здравии и других нуждах можно подать записку на молебен – читайте здесь.

Тропарь и короткая молитва Скоропослушная заступнице всех. Фото © ChatGPT

Где находится икона «Скоропослушница»: Афон и чтимые списки в России

Оригинал образа это фреска на внешней стене трапезной монастыря Дохиар на Афоне. Попасть к ней могут только паломники-мужчины, но чудотворный список братия иногда вывозит на материк. В Россию списки с Афона в большом числе стали поступать в XIX веке, и многие из них прославились чудесами.

Невская Скоропослушница в Александро-Невской лавре

Самый почитаемый в России список принесли с Афона в 1877 году иеромонахи Афонского Пантелеимонова монастыря Афанасий и Варсонофий, собиравшие средства на восстановление храма святителя Николая в Мирах Ликийских. Икона была помещена в петербургскую Александровскую часовню, освященную в 1879 году. Осенью 1885 года (по другим источникам – в 1880-м) часовня сгорела дотла, но икона на пепелище была обретена целой, лишь с огненными опалениями. Это чудо прославило образ на весь Петербург.

В XX веке у иконы были и скитания, и утешение. С 1938 по 1958 год она пребывала в Князь-Владимирском соборе Ленинграда, в том числе все дни блокады. Примечательно, что именно в день памяти иконы, 22 ноября 1941 года, по Ладоге отправились первые машины с продуктами – началась «Дорога жизни». В 1958 году (по некоторым данным, в 1957-м) образ перенесли в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры, где он пребывает и ныне. А в 2005 году по указу Патриарха Алексия II икона получила имя «Невская Скоропослушница».

Муром, Москва и другие города

В Муроме чтимая «Скоропослушница» находится в Спасо-Преображенском мужском монастыре: список был написан иноками Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне в 1878 году и стал главной святыней обители.

В Москве чтимые списки хранятся в нескольких храмах. В храме иконы «Скоропослушница» на Ходынском поле, освященном в честь этого образа, в храме Архангела Гавриила Антиохийского патриаршего подворья, в церкви мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище. Известен и Лютиковский список в Троицком Лютиковом монастыре Калужской области, один из первых в России.

Списки иконы хранятся и в сельских храмах. В мае полиция вернула похищенную «Скоропослушницу» в храм под Костромой , образ конца XIX века, написанный афонскими монахами специально для прихода села Контеево, украли в декабре, а нашли у коллекционера в Краснодаре. Кстати, костромской землей связан и другой чтимый образ – Феодоровская икона Божией Матери.

День памяти иконы «Скоропослушница» — 22 ноября

Праздник совершается 22 ноября это непереходящая дата, 9 ноября по старому стилю. По преданию, именно в этот день 1664 года монах Нил вновь прозрел, а Богородица возвестила, что всякий, кто будет молиться перед этим образом, скоро будет услышан. Другие праздники месяца — в [церковном календаре на ноябрь].

Частые вопросы

Где находится оригинал иконы «Скоропослушница»?

Оригинал это фреска на внешней стене трапезной монастыря Дохиар на Святой Горе Афон в Греции. Туда могут попасть только паломники-мужчины, но чтимый список братия периодически вывозит на материк для поклонения.

Чем Невская Скоропослушница отличается от афонской?

Иконографией. На афонском первообразе Богородица изображена с Младенцем, а Невская без Богомладенца, оглавно, с молитвенно простертой десницей. По преданию, такой вид образ был явлен во сне иноку Святой Горы.

О чём молятся перед иконой «Скоропослушница»?

О скорой помощи в бедах и болезнях, о духовном «зрении» и выходе из сложной ситуации, о рождении детей, о кающихся и страдающих зависимостями. Главный смысл это доверить Богородице самую срочную нужду.

Когда празднуется день иконы?

22 ноября (9 ноября по старому стилю) — во всех поместных православных церквях. В самом монастыре Дохиар праздник совершается в Покров, 14 октября.

Можно ли молиться иконе «Скоропослушница» дома?

Да. Домашний образок это обычная церковная практика. Дома перед иконой молятся утренними и вечерними молитвами. Главное условие молитвы это искренность и вера, а не размер иконы или место, где вы молитесь.

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Авторы Ксения Вернер