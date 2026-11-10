Как подать записку о здравии или за упокой: пошаговая инструкция Оглавление Как подать записку в храме: коротко Какие бывают записки: о здравии, за упокой, на молебен, панихиду, проскомидию Как написать записку о здравии: образец Как написать записку за упокой (об упокоении): образец За кого можно и нельзя подавать записки Где и когда подавать записку: свечной ящик, время, пожертвование Можно ли подать записку онлайн Записки в особые дни и святым: родительские субботы, Матрона, Ксения, Спиридон Частые вопросы Как подать записку о здравии или за упокой в церкви: как написать имена, какие бывают записки, за кого можно подавать, можно ли подать записку онлайн. Как подать записку о здравии или за упокой: пошаговая инструкция. Обложка © ChatGPT

Записка в храме — это не «магическая бумажка». Это просьба верующего к Церкви помолиться о конкретном человеке (или нескольких людях) во время богослужения. Во время службы священник особым образом поминает указанные имена: читает молитвы, вынимает частицы из просфор. Записку о здравии подают за живых, об упокоении — за усопших. Подать её просто: в свечном ящике или через церковную лавку. Но есть правила, которые стоит знать заранее. Иначе можно прийти, растеряться и уйти без молитвы.

Вот короткая инструкция. А ниже — подробно по каждому шагу.

Как подать записку в храме: коротко

Записку пишут дома или прямо в храме. Потом подают в свечном ящике — это такое место, где продают свечи и принимают записки. Иногда ящик стоит отдельно, иногда нужно подойти к продавцу. В некоторых храмах есть специальные бланки, которые нужно только заполнить.

Главное правило: имена пишут в родительном падеже. «О здравии» — кого? Марии, Иоанна. «Об упокоении» — кого? Марии, Иоанна. Полные имена, в церковной форме. Без фамилий и отчеств.

Какие бывают записки: о здравии, за упокой, на молебен, панихиду, проскомидию

Не все записки одинаковые. Видов несколько, и у каждого — своё назначение.

Простая записка. Имена читают во время литургии. Это самый распространённый вариант.

Имена читают во время литургии. Это самый распространённый вариант. Заказная записка. Священник поминает имена дважды: на проскомидии и на литургии. Считается более «полной» молитвой.

Священник поминает имена дважды: на проскомидии и на литургии. Считается более «полной» молитвой. На проскомидию. Часть литургии, когда из просфор вынимают частицы за каждого человека. Это особое поминовение.

Часть литургии, когда из просфор вынимают частицы за каждого человека. Это особое поминовение. На молебен. Молебен — это отдельная служба о живых. Можно заказать молебен о здравии, о путешествующих, о болящих. Иногда — с акафистом.

Молебен — это отдельная служба о живых. Можно заказать молебен о здравии, о путешествующих, о болящих. Иногда — с акафистом. Панихида. Заупокойная служба об усопших. Подаётся отдельно от литургии.

Заупокойная служба об усопших. Подаётся отдельно от литургии. Сорокоуст. Поминовение на 40 литургиях подряд. Заказывают в важные моменты: после смерти, в болезни, в трудных ситуациях.

Важно: на литургии поминают только крещёных православных христиан. На молебне и панихиде — тоже, но иногда допускаются исключения для некрещёных (уточняйте в конкретном храме).

Как написать записку о здравии: образец

Вот как должна выглядеть записка о здравии.

Сверху — восьмиконечный крест. Его рисуют вручную или он уже есть на бланке.

Надпись: «О здравии». Крупно, разборчиво.

Имена — в родительном падеже. Полные, церковные. Не «Маша», а «Марии». Не «Иван», а «Иоанна». Не «Семён», а «Симеона».

Столбиком. Так удобнее читать.

Без фамилий и отчеств. Только имена, данные при крещении.

Если есть сан — указать. Например: «архиеп. Иеронима», «прот. Николая», «иерея Петра».

Вот пример.

О здравии Марии

Иоанна

Сергия (младенца)

Анны

Димитрия (болящего)

Можно добавить пометки: «младенца» (до 7 лет), «отрока» (с 7 до 14 лет), «болящего», «воина», «путешествующего». Это помогает священнику понять, о ком молитва.

А если нужна молитва о здоровье — у нас есть гид, каким святым и иконам молиться.

Как написать записку за упокой (об упокоении): образец

Здесь почти всё то же самое. Но есть нюансы.

Сверху — крест. Надпись: «Об упокоении». Имена — в родительном падеже, полные, церковные.

Пометки. В течение 40 дней после смерти пишут «новопреставленного». В день памяти — «приснопамятного». Если человек погиб — «убиенного». Если был военным — «воина».

Не пишут «самоубийца». За самоубийц записки не подают (кроме случаев, когда есть архиерейское благословение на отпевание).

Вот пример.

Об упокоении Марии (новопреставленной)

Иоанна

Сергия (воина)

Анны (приснопамятной)

О родительских субботах и поминовении усопших — в нашем материале «Родительские субботы в 2026–2027 году: календарь дат и что делать».

Как правильно подать записку о здравии и за упокой. Пошаговая инструкция. Фото © ChatGPT

За кого можно и нельзя подавать записки

Это важный момент. Не за всех можно молиться в храме.

Можно:

За крещёных православных христиан — живых (о здравии) и усопших (об упокоении).

За болящих, путешествующих, воинов, заключённых — с соответствующими пометками.

За детей — с пометками «младенец» или «отрок».

Нельзя:

За некрещёных. Даже если человек хороший. Церковь молится только о своих членах.

За самоубийц. Это правило, которое практически не имеет исключений.

За иноверцев (мусульман, иудеев, буддистов) и инославных (католиков, протестантов).

За убеждённых атеистов и богоборцев, даже если они были крещены.

Что делать, если близкий не крещён или покончил с собой? Молиться дома. Личная молитва не запрещена. Но церковную записку подать нельзя. Можно спросить совета у священника — он подскажет, как быть в конкретной ситуации.

Про животных — отдельно. Записки о здравии питомцев подавать не принято. Об этом — в материале «Как правильно молиться за хворающих питомцев и не согрешить».

Где и когда подавать записку: свечной ящик, время, пожертвование

Где. В свечном ящике. Он есть в каждом храме. Иногда записки принимают в церковной лавке. Если не нашли — спросите у служителей.

Когда. Лучше заранее. До начала литургии. Если хотите, чтобы имена помянули на проскомидии, подавайте накануне вечером или рано утром. На молебен или панихиду можно подать прямо перед началом.

Пожертвование. Записки подают не «бесплатно» и не «за деньги». Вы вносите пожертвование на нужды храма. Размер — по возможности. В некоторых храмах есть фиксированные суммы, в некоторых — «по желанию». Если нет денег — это не причина не подать записку. Можно сказать об этом служителю.

Онлайн-подача. Всё чаще храмы и монастыри принимают записки через сайты. Например, на официальном сайте Донского монастыря можно подать записку онлайн. Но не все храмы так делают. И не все сервисы одинаково надёжны. Если хотите подать онлайн — ищите официальный сайт конкретного храма.

О том, как подать записку онлайн, — коротко ниже.

Можно ли подать записку онлайн

Да, можно. Многие крупные храмы и монастыри принимают записки через официальные сайты.

Как это работает. Вы заходите на сайт, выбираете вид поминовения (о здравии или об упокоении), вводите имена, вносите пожертвование. Потом имена передают в храм, и они поминаются на службе.

Важно: не все сервисы одинаково надёжны. Лучше подавать через официальный сайт конкретного храма или монастыря. Например, Донской монастырь принимает записки только через свой официальный сайт — «другие группы не принимают записки». И никаких фиксированных цен — только пожертвования.

Если вы подаёте онлайн, не забывайте: имена всё равно должны быть в родительном падеже и в церковной форме. И только для крещёных православных.

Записки в особые дни и святым: родительские субботы, Матрона, Ксения, Спиридон

В особые дни записки подают чаще. И есть святые, которым молятся особенно усердно.

Родительские субботы. Это дни особого поминовения усопших. Записки «об упокоении» подают накануне вечером или утром в день службы. О том, когда они бывают, — в материале «Родительские субботы в 2026–2027 году: календарь дат и что делать».

Матрона Московская. Одна из самых почитаемых святых. Записки о здравии подают в Покровском монастыре, где находятся её мощи. Можно и онлайн — через официальный сайт. О мощах и о чём просят — в материале «Где находятся мощи Матроны Московской: адрес, часы работы и о чём просят»

Ксения Петербургская. Ей молятся о здравии, о семейном благополучии. Записки подают в часовне на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Можно онлайн — через сайт прихода.

Спиридон Тримифунтский. К нему обращаются в материальных трудностях, о жилье, о работе. Записки подают в храмах, где есть его мощи или икона.

Важно: это не «специализация». Святые — не «волшебники» по конкретным вопросам. Молиться можно любому святому о чём угодно. Но традиция обращения к определённым святым в определённых нуждах существует.

О том, как подать записку в ноябре, — в материале «Православные праздники в ноябре 2026».

Частые вопросы

Как правильно подать записку о здравии?

Напишите «О здравии», перечислите имена в родительном падеже, полные, в церковной форме. Опустите в свечной ящик или отдайте служителю. Внесите пожертвование.

Можно ли подать записку за некрещёного?

Нет. Церковные записки подают только за крещёных православных христиан. За некрещёных можно молиться дома.

Можно ли подать записку за самоубийцу?

Нет. Церковь не молится за самоубийц. Исключения бывают, но только с архиерейского благословения.

Сколько стоит записка?

Фиксированной цены нет. Вы вносите пожертвование на нужды храма. Размер — по возможности.

Можно ли подать записку онлайн?

Да. Многие храмы и монастыри принимают записки через официальные сайты. Но лучше проверять, что это официальный сайт.

Можно ли подавать записки за животных?

Нет. Записки о здравии питомцев подавать не принято.

Помните: записка — это не замена личной молитвы. И не «гарантия» результата. Это просьба к Церкви помолиться вместе с вами. А ещё — напоминание, что мы не одни.

Простая молитва для начала — «Отче наш».

Если вы только начинаете ходить в храм — материал «Как вести себя в храме: правила поведения».

Авторы Андрей Соколов