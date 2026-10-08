Молитва Сергию Радонежскому об учёбе, детях и помощи в делах: тексты и акафист Оглавление О чём молятся Сергию Радонежскому Когда молиться: дни памяти преподобного Сергия Тропарь и кондак преподобному Сергию Радонежскому Молитва Сергию Радонежскому: текст Молитва Сергию Радонежскому об учёбе Молитва о детях Молитва о помощи в делах и работе Акафист преподобному Сергию Радонежскому Как читать молитву и акафист Где находятся мощи преподобного Сергия Частые вопросы Молитвы преподобному Сергию Радонежскому об учёбе, детях, работе и помощи в делах: полные тексты, тропарь, кондак и акафист. О чём молятся святому. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли Русской: он основал Троице-Сергиеву лавру, благословил князя Дмитрия на Куликовскую битву и шесть веков остаётся одним из самых любимых святых в России. Молитва Сергию Радонежскому звучит перед экзаменами, над детской кроватью, накануне важных дел и в дни памяти святого. Здесь мы собрали тексты молитв, тропарь, кондак и акафист, а житие преподобного и пять его чудес Life.ru описывал в отдельном материале.

О чём молятся Сергию Радонежскому

О чём молятся преподобному Сергию Радонежскому. Фото © Life.ru

В детстве будущего святого звали Варфоломеем, и грамота давалась ему с огромным трудом: братья уже бойко читали, а он плакал над книгой. По житию, однажды отец отправил мальчика в поле искать лошадей, и там под дубом Варфоломей встретил старца-монаха. Тот помолился за него, дал ему частицу просфоры, и с того дня учение пошло легко. Отсюда главная слава преподобного: его почитают покровителем учащихся. Но круг просьб к преподобному Сергию сегодня гораздо шире. Об учёбе. Школьники, студенты и абитуриенты просят у преподобного ясной головы и терпения в занятиях.

Школьники, студенты и абитуриенты просят у преподобного ясной головы и терпения в занятиях. О детях. Родители молятся о воспитании сыновей и дочерей, об их здоровье и добром пути.

Родители молятся о воспитании сыновей и дочерей, об их здоровье и добром пути. О работе и начинаниях. Сергий сам построил обитель с нуля, поэтому к нему обращаются перед новым делом.

Сергий сам построил обитель с нуля, поэтому к нему обращаются перед новым делом. О мире в семье. Святой не раз примирял враждующих князей, и его просят о согласии в доме.

Святой не раз примирял враждующих князей, и его просят о согласии в доме. О защите Отечества. Преподобный благословил на Куликовскую битву князя Дмитрия Донского, и с тех пор ему молятся о воинах и мире для страны.

Преподобный благословил на Куликовскую битву князя Дмитрия Донского, и с тех пор ему молятся о воинах и мире для страны. Об исцелении. Верующие просят о здоровье близких: по преданию, у мощей святого исцелялись больные.

Верующие просят о здоровье близких: по преданию, у мощей святого исцелялись больные. О вразумлении. К преподобному обращаются, когда запутались и не понимают, какую дорогу выбрать.

Когда молиться: дни памяти преподобного Сергия

Дни памяти Сергия Радонежского: 8 октября и 18 июля. Фото © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Обратиться к святому можно в любой день, но у Церкви есть свои особые даты. 8 октября (25 сентября по старому стилю) вспоминают преставление преподобного, то есть его кончину в 1392 году. В народе этот день прозвали Сергием Капустником, ведь как раз начинали рубить капусту на зиму. А 18 июля Церковь отмечает обретение нетленных мощей святого, и в лавру в Сергиевом Посаде съезжаются тысячи паломников. Ещё одна дата памяти: 19 июля, день Собора Радонежских святых.

Тропарь и кондак преподобному Сергию Радонежскому

Тропарь и кондак Сергию Радонежскому. Фото © Life.ru

Тропарь и кондак — короткие песнопения, их поют на службе в честь святого. В них в сжатом виде уместилась вся жизнь преподобного Сергия: посты, ночные бдения, любовь ко Христу и обещание не оставлять своих учеников. У святого два тропаря (на 4-й и 8-й глас) и два кондака (оба на 8-й глас). Их удобно читать дома перед иконой, если на длинное правило нет сил или времени.

Молитва Сергию Радонежскому: текст

Главная молитва Сергию Радонежскому: текст. Фото © azbyka.ru

Главная молитва преподобному начинается словами «О, священная главо, преподобне и Богоносне отче наш Сергие». Это длинное и очень подробное обращение: в нём просят о сохранении веры, мире, утешении скорбящих и исцелении больных. Есть там и строки о детях и молодёжи: верующие просят для младенцев воспитания, для юных наставления, а для незнающих вразумления.

«О священная главо, преподобне и богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою и любовию, яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангельскаго общения и Пресвятыя Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый, по отшествии же твоем от земных, наипаче к Богу приближивыйся и небесныя силы приобщивыйся, но и от нас духом любве твоея неотступивый, и честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый! Велие имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущей в тебе благодати Его верующия и к тебе с любовию притекающия. Помоги нам, да благоуправляемо будет Отечество наше в мире и благостоянии, и да покорятся под ноги его все сопротивнии. Испроси нам от великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и коемуждо благопотребен: веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим возставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся укрепление, благоделающим в делах благих преспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неверующим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби, в день Страшнаго Суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира»

Молитва Сергию Радонежскому об учёбе

Молитва Сергию Радонежскому об учёбе и перед экзаменом. Фото © Life.ru

В этой молитве святого просят наставить, вразумить и научить идти верным путём, а именно этого часто не хватает накануне сессии или ЕГЭ. По преданию, сам Сергий получил помощь в учении после молитвы старца, поэтому к нему обращаются с надеждой. Только помните: молитва не сдаст экзамен вместо вас, она дарит спокойствие и силы для подготовки. Кому ещё молятся абитуриенты перед важным днём, Life.ru рассказывал отдельно.

«О, священная главо, преподобне и богоносне отче наш Сергие! Воззри на нас (имена) милостивно и, к земли приверженных, возведи к высоте небесней. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси предстательством твоим всякий дар всем и коемуждо благопотребен и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь»

Молитва о детях

Молитва Сергию Радонежскому о детях. Фото © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Родители часто приходят к преподобному Сергию с самым дорогим и просят за сына или дочь. Святой сам когда-то был ребёнком, которому учение давалось через слёзы, поэтому к нему идут, когда у детей что-то не ладится в школе, в дружбе или в отношениях с семьёй. Для такой просьбы подходит вторая молитва: в ней верующие просят святого помнить своих духовных чад и не переставать молиться о них перед Богом. После молитвы можно своими словами назвать имя ребёнка и рассказать о своей тревоге.

«О, священная главо, преподобне и богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою и любовию, яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангельскаго общения и Пресвятыя Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивыйся и небесныя силы приобщивыйся, но от нас духом любве твоея не отступивый, и честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый! Велие имея дерзновение ко Всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущей в тебе благодати Его верующия и к тебе с любовию притекающия. Испроси нам от Великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и коемуждо благопотребен: веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим возставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся укрепление, благоделающим в делех благих преспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго Суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: «Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира». Аминь.»

Молитва о помощи в делах и работе

Молитва Сергию Радонежскому о помощи в работе и делах. Фото © Life.ru

Преподобный начинал с пустого места: в глухом лесу он вместе с братом Стефаном срубил келью и небольшую церковь, а вокруг со временем выросла одна из главных обителей страны. Неудивительно, что к нему обращаются перед новой работой, переездом, ремонтом или открытием собственного дела. Для этой просьбы подходит главная молитва «О, священная главо», которую мы писали в начале статьи: в ней есть прошение о преуспеянии и благословении для всех, кто трудится в добрых делах. Святого просят о терпении, ведь и сам он не строил наспех.

Акафист преподобному Сергию Радонежскому

Акафист преподобному Сергию Радонежскому: полный текст. Фото © Life.ru

Акафист — хвалебное песнопение из 13 кондаков и 12 икосов. Каждый икос заканчивается радостным «Радуйся», а каждый кондак, кроме первого, возгласом «Аллилуия». Акафист преподобному Сергию проходит через всю его жизнь: от чудесного знака ещё до рождения до основания обители и помощи людям после кончины. Святого в нём называют скорым помощником и чудотворцем. На «Азбуке веры» опубликованы два акафиста преподобному, ниже приводим первый, основной текст с навигацией по кондакам.

Кондак 1

Возбра́нный от Царя́ си́л, Го́спода Иису́са, да́нный Росси́и воево́до и чудотво́рче преди́вный, преподо́бне о́тче Се́ргие! Прославля́юще мы́ просла́вльшаго тя́ сла́вы Го́спода, благода́рственное пе́ние воспева́ем ти́, и́бо моли́твами твои́ми от наше́ствия иноплеме́нник и ско́рбных обстоя́ний на́с при́сно избавля́еши, я́ко име́я дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м ти́: Ра́дуйся, Се́ргие, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

И́кос 1.

А́нгелов Творе́ц, предуве́девый, по самовла́стному чи́стаго се́рдца твоего́ изволе́нию, всеусе́рдствующее Его́ во́ли исполне́ние, еще́ во чре́ве ма́терни трикра́тным возглаше́нием, показа́ тя́ ми́ру и́стиннаго служи́теля бы́ти Святы́я Тро́ицы и научи́ все́х вопи́ти тебе́ си́це:

Ра́дуйся, пре́жде ве́к, я́ко и́маши ве́рный ра́б Христо́в бы́ти, предусмо́тренный;

ра́дуйся, во о́ноже вре́мя во блаже́нное и небе́сное жили́ще предуста́вленный.

Ра́дуйся, от чре́ва ма́терня на слу́жбу Небе́снаго Царя́, я́ко во́ин, хотя́щий ве́рен Ему́ бы́ти, призва́нный;

ра́дуйся, я́ко благода́тию Бо́жиею оправда́нный.

Ра́дуйся, не то́чию Росси́и, но и все́й вселе́нней просла́вленный;

ра́дуйся, трикра́тным твои́м во чре́ве возглаше́нием роди́телей и все́х слы́шащих удиви́вый.

Ра́дуйся, по рожде́нии свое́м по́стное и́ноческое житие́ показа́вый;

ра́дуйся, от сосца́ ма́терня воздержа́ние чу́дное яви́вый.

Ра́дуйся, я́ко в сре́ду и пято́к млека́ ника́коже вкуси́вый;

ра́дуйся, роди́телей благи́х до́брый и избра́нный пло́де.

Ра́дуйся, ра́дости скорбя́щим и ми́лости с ве́рою у тебе́ прося́щим пода́телю;

ра́дуйся, печа́лей злы́х во вся́ких приключе́ниих отгони́телю.

Ра́дуйся, Се́ргие, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 2.

Ви́дящи вся́ Росси́я и ины́я страны́ да́нною тебе́, преподо́бне о́тче Се́ргие, благода́тию Бо́жиею, с ве́рою к святы́м твои́м моще́м приходя́щим, и ско́рое вспоможе́ние, и при́сное пресла́вное чуде́с творе́ние, удивля́ются. И мы́ вси́, веселя́щеся, я́ко име́ем такова́го ми́лостиваго помо́щника, Просла́вльшаго тя́ прославля́юще и тя́, блага́го раба́ и ве́рнаго слугу́ Госпо́дня, восхваля́юще, вопие́м Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум, еще́ су́щу ти́ во чре́ве ма́терни, Святу́ю Тро́ицу просла́вити Иису́с Христо́с дарова́вый, и ве́ру кре́пкую, наде́жду несумне́нную, любо́вь и́стинную к Нему́ име́ти утверди́вый, сподо́би тя́ во и́мя Святы́я Тро́ицы пресла́вный хра́м и оби́тель чу́дную устро́ити, и во о́ну мно́жество и́нок собра́ти. Сего́ ра́ди ве́рнии научи́шася воспева́ти тебе́ та́ко:

Ра́дуйся, честно́е Пресвяты́я Тро́ицы носи́ло и похвале́ние;

ра́дуйся, до́бре ста́до, тобо́ю собра́нное, во спасе́ние наставля́яй.

Ра́дуйся, честны́й о́бразе а́гнцем и па́стырем;

ра́дуйся, пра́вило ве́ры и о́бразе кро́тости духо́вныя.

Ра́дуйся, святы́ням чи́стое и непоро́чное жили́ще;

ра́дуйся, еще́ при жи́зни сподо́бивыйся ви́дети Пресвяту́ю Богоро́дицу со двема́ апо́столома.

Ра́дуйся, удосто́ивыйся во вре́мя соверше́ния литурги́и сослуже́ния а́нгельскаго;

ра́дуйся, во святу́ю литурги́ю в благода́ти Бо́жией ве́сь, а́ки во огни́, стоя́щий.

Ра́дуйся, о́ным Боже́ственным огне́м, в поти́р вше́дшим, причасти́выйся;

ра́дуйся, досто́ин бы́вый а́нгельскаго собесе́дования.

Ра́дуйся, преиспо́лненный вся́кия благосты́ни;

ра́дуйся, чистоты́ душе́вныя и теле́сныя усе́рдный храни́телю.

Ра́дуйся, Се́ргие, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 3.

Си́лою, да́нною ти́ свы́ше, бу́дущая, я́ко настоя́щая, созерца́я, возвеща́л еси́ и вели́кому кня́зю Дими́трию о побе́де многочи́сленных прего́рдых ага́рян, хотя́щих Росси́ю огне́м и мече́м опустоши́ти, проре́кл еси́, и от своего́ и́ноческаго ли́ка дву́х мона́хов на проти́вных в по́мощь да́л еси́, и моли́твою твое́ю свято́ю к Бо́гу вопия́, на ага́ряны побе́ду сотвори́л еси́. За е́же тя́ прославля́юще и о таково́й же твое́й на сопроти́вных правосла́вному во́инству по́мощи прося́ще, Бо́гу вопие́м: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Иму́ще помышле́ние роди́телие твои́ и лю́дие о трикра́тном твое́м во чре́ве ма́тернем в це́ркви глаше́нии и уди́вльшеся, разуме́ша не́что пресла́вное и чу́дное бы́ти: и по си́х уве́девше твое́ ра́достное рожде́ние, ра́довахуся и ра́достная тебе́ приноша́ху, глаго́люще:

Ра́дуйся, отроча́ добродуше́вное и благонаде́жное;

ра́дуйся, де́тище, вся́кия благода́ти Бо́жия испо́лненное.

Ра́дуйся, пречу́дное в младе́нчестве по́стничество на́м явля́яй;

ра́дуйся, о́ным мно́гих приводя́й во удивле́ние и увеселя́яй.

Ра́дуйся, я́ко с тобо́ю всегда́ бе́ благода́ть Госпо́дня;

ра́дуйся, от ю́ности твоея́ все́м се́рдцем и мы́слию Бо́га возлюби́вый.

Ра́дуйся, кро́тость, смире́ние и бде́ние име́вый;

ра́дуйся, вся́ ми́ра сего́ кра́сная, я́ко ско́ро исчеза́ющая, презре́вый.

Ра́дуйся, вся́ плотски́я по́хоти Бо́га ра́ди умертви́вый;

ра́дуйся, многообра́зныя ко́зни лука́ваго си́лою Бо́жиею победи́вый.

Ра́дуйся, мно́гия лю́ди от грехо́внаго пути́ ко Го́споду обрати́вый и спасы́й;

ра́дуйся, я́ко тобо́ю сла́достей духо́вных исполня́емся.

Ра́дуйся, Се́ргие, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 4.

Бу́ри жития́ ми́ра сего́, при́сно вну́тренними и вне́шними злострада́нии волну́ющагося, преподо́бне о́тче Се́ргие, изба́вився, прише́л еси́ во приста́нище немяте́жное небе́сное, на ме́ста зла́чна и прохла́дна, иде́же пото́цы сла́дости неисповеди́мыя, пи́ща сла́вы Бо́жия нетле́нная, пе́ния и гла́сы пра́зднующих. Та́мо почива́еши и весели́шися, со все́ми а́нгельскими си́лами поя́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шаша, преподо́бне о́тче Се́ргие, бли́жнии и да́льнии ангелоподо́бное твое́ житие́ и благода́ти чуде́с струю́ вы́ну теку́щую, я́ко моли́твою твое́ю прокаже́ннии очища́ются, слепи́и прозира́ют, хро́мии хо́дят и разнообра́зных неду́г с ве́рою притека́ющии здра́вие улуча́ют, си́х изба́вльшеся, вопия́ху к тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, мирова́рнице, на вся́ неду́ги врачева́ние подава́ющая;

ра́дуйся, безме́здно па́че естества́ врачу́ скороми́лостивый.

Ра́дуйся, ми́лости превели́кия и ско́рбным сострада́ния сокро́вище;

ра́дуйся, всеусе́рднаго о лю́дех промышле́ния прия́телище.

Ра́дуйся, ду́шу свою́ за челове́ки положи́ти гото́вый;

ра́дуйся, увеселе́ние и отра́да к тебе́ прибега́ющим.

Ра́дуйся, мертвеца́ пресла́вно моли́твою твое́ю оживи́вый;

ра́дуйся, оскуде́ние монасты́рское в пи́щи испо́лнивый.

Ра́дуйся, в су́се ме́сте пото́к водны́й тещи́ у Бо́га испроси́вый;

ра́дуйся, я́ко та́яжде вода́, моли́твою твое́ю исцеля́ющи неду́ги, чудоде́йствует.

Ра́дуйся, чуде́с пучи́но, Бо́гом излия́нная;

ра́дуйся, жела́емых бла́г прише́дшим к тебе́ пода́телю.

Ра́дуйся, Се́ргие, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 5.

Боготе́чная пресве́тлая звезда́ яви́лся еси́, преподо́бне о́тче Се́ргие, не́бо церко́вное украша́яй и все́х блудя́щих по мо́рю стра́стнаго жития́ сего́ да́нною тебе́ от Со́лнца Пра́вды Христа́ Иису́са, и́стиннаго Бо́га, благода́тию озаря́яй, мра́к печа́лей и мглу́ вся́ких неду́г и скорбе́й прогоня́яй, наставля́еши все́х к тебе́ с ве́рою притека́ющих на пу́ть спасе́ния, к ве́чному Небе́сному Оте́честву веду́щий, пою́щих Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́дев преподо́бный Се́ргий, я́ко в ми́ре се́м вся́ческая суета́ и тле́нию прича́стна, потща́ся вседу́шно Преве́чному Бо́гу благоугоди́ти, и вои́стину не вотще́ потруди́ся: премени́ бо тле́нная на нетле́нная, наипа́че же предстоя́ния сподо́бися у стра́шнаго Престо́ла Влады́чня в сла́ве ве́чней. Те́мже вопие́м ему́:

Ра́дуйся, я́ко иде́же Христо́с в телеси́, та́можде и ты́ пребыва́еши;

ра́дуйся, та́мо, я́ко в зерца́ле, в Бо́зе вся́ Ему́ любе́зная созерца́еши.

Ра́дуйся, я́ко созерца́я в Не́м моля́щихся ти́ о по́мощи, моли́твою твое́ю и́м поле́зная хода́тайствуеши;

ра́дуйся, ско́рый помо́щниче призыва́ющим тя́ во бране́х правосла́вным.

Ра́дуйся, моли́твою твое́ю Росси́йстей стране́ побе́ды на проти́вныя подава́яй;

ра́дуйся, скорбя́щим скоропредста́тельный уте́шителю.

Ра́дуйся, не́мощей теле́сных и душе́вных немздоприе́мный исцели́телю;

ра́дуйся, мно́гая чудеса́ благода́тию Ду́ха Свята́го содева́яй.

Ра́дуйся, хромы́м хожде́ние и слепы́м прозре́ние подава́яй;

ра́дуйся, гро́зд ви́нный, пита́ющий на́с и веселя́щий.

Ра́дуйся, розго́ Христа́ лозы́ и́стинныя, мно́г пло́д в посо́бие правосла́вным творя́щая;

ра́дуйся, благи́й ра́бе и ве́рный, и до́брый де́лателю виногра́да Христо́ва.

Ра́дуйся, Се́ргие, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 6.

Пропове́дует держа́ва Росси́йская, богому́дре Се́ргие, труды́ твоя́ и боле́зни, бде́ние же и сухояде́ние, ра́ди душе́внаго твоего́ спасе́ния подъя́тыя, его́же ра́ди просла́ви тя́ Госпо́дь сла́вою Свое́ю Боже́ственною. Те́мже, я́ко ра́й насажде́нный, в Це́ркви яви́лся еси́, иму́щи дре́во жи́зни Сама́го Го́спода, от Него́же вкуси́вшии вся́ ско́ро ги́бнущая в ми́ре се́м презира́ют и ра́достно в прекра́сный виногра́д вы́шний вхо́дят, иде́же ты́, предстоя́ Ему́, вопие́ши: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ Це́ркви и стране́ на́шей Росси́йстей просвеще́ние соверше́нных твои́х доброде́телей, преподо́бне о́тче Се́ргие, о ни́хже благодаря́ще Отца́ Небе́снаго, да́вшаго тебе́ толи́кую благода́ть вели́чия Своего́, к тебе́, я́ко к те́плому о на́с моли́твеннику, ра́достная воспева́ем та́ко:

Ра́дуйся, а́нгельское житие́ на́м явля́яй;

ра́дуйся, стра́сти грехо́вныя уставля́яй.

Ра́дуйся, о́бразе и́стиннаго смире́ния;

ра́дуйся, зерца́ло соверше́ннаго терпе́ния.

Ра́дуйся, наста́вниче вели́кий спасе́нию;

ра́дуйся, приводя́й гре́шных ко исправле́нию.

Ра́дуйся, изве́стный исполни́телю за́поведей Христо́вых;

ра́дуйся, ду́ш немощны́х исцеле́ние.

Ра́дуйся, ми́лостыню твори́ти науча́яй;

ра́дуйся, ри́зы и бра́шна немощны́м подава́ти повелева́яй.

Ра́дуйся, пусты́нниче, мирску́ю че́сть и бога́тство возненави́девый;

ра́дуйся, по́стниче, от ю́ности Бо́гу послужи́вый.

Ра́дуйся, Се́ргие, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 7.

Хотя́ избра́н до́м Ду́ху Свято́му себе́ сотвори́ти, потща́лся еси́ те́сным и приско́рбным путе́м, веду́щим в жи́знь ве́чную, взе́м на ра́мо свое́ Кре́ст Христо́в, ше́ствовати, е́же благода́тию Бо́жиею от ю́ности твоея́ непоро́чно в творе́ниих за́поведей Госпо́дних соверши́в, дости́гл еси́ угото́ваннаго тебе́ в небе́сном всевесе́лом пребыва́нии воздая́ния, и та́мо благода́рственно пое́ши Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вую благода́ть показа́ все́х Творе́ц и Влады́ка тебе́, богому́дре Се́ргие: а́ще бо и у́мерл еси́ на земли́ пло́тию, но душе́ю в вы́шнем селе́нии всегда́ жи́в сы́й, мно́гая и пресла́вная чудеса́ в ми́ре живу́щим лю́дем де́йствуеши, и те́плым твои́м хода́тайством посо́бствуеши, вопию́щим к тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, де́вственниче душе́ю и те́лом;

ра́дуйся, и́ноком наста́вниче преди́вный.

Ра́дуйся, ду́ш на́ших ра́дование;

ра́дуйся, бы́строе ни́щим услы́шание.

Ра́дуйся, скорбя́щим прия́тное попече́ние;

ра́дуйся, чистоты́ усе́рдный храни́телю.

Ра́дуйся, ненаде́жным наде́яние;

ра́дуйся, всея́ Росси́и увеселе́ние.

Ра́дуйся, дре́во чудото́чное рая́ Иису́сова;

ра́дуйся, кри́не ра́йскаго прозябе́ния.

Ра́дуйся, ми́ро Христо́ва благоуха́ния;

ра́дуйся, я́ко тобо́ю прино́сится ра́дование.

Ра́дуйся, Се́ргие, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 8.

Стра́нное и пресла́вное чу́до явля́ется притека́ющим к тебе́, богому́дре Се́ргие: и́бо да́нною тебе́ Бо́жиею благода́тию с ве́рою прося́щим неме́дленно от вся́ких многообра́зных теле́сных и душе́вных скорбе́й исцеля́еши, от бе́д избавля́еши, от напа́стей охраня́еши, и все́м вся́ко благополе́зное проше́ние исполня́еши, и вопие́ши Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Ве́сь еси́, преподо́бне о́тче Се́ргие, в вы́шних, но и ни́жних не оставля́еши: при́сно со Христо́м Царе́м Ве́чным ца́рствуеши и на́с, гре́шных и недосто́йных, пред Ни́м воспомина́еши, моля́ся о спасе́нии на́шем. Те́мже от усе́рдия на́шего вопие́м к тебе́ си́це:

Ра́дуйся, оста́вльший име́ние и возлюби́вый нищету́ Христо́ву;

ра́дуйся, дости́гший к неистощи́мому бога́тству.

Ра́дуйся, Ду́ху Свято́му подклони́выйся со вся́ким смире́нием;

ра́дуйся, во́ине Христо́в непобеди́мый я́вльшийся.

Ра́дуйся, крило́ма богомы́слия се́ти вра́жия сокруши́вый;

ра́дуйся, смире́нием возвыша́емый, в ве́чныя кро́вы возлете́вый.

Ра́дуйся, просвеще́нный вну́трь благода́тию;

ра́дуйся, истреби́вый страсте́й мглу́ душевре́дную.

Ра́дуйся, в по́двизех дневны́х и нощны́х тече́ние соверши́вый;

ра́дуйся, в невече́рнем дни́ Ца́рствия Бо́жия при́сно почива́яй.

Ра́дуйся, та́мо снеде́ния пи́щи разу́мныя сподо́бльшийся;

ра́дуйся, я́ко того́ блаже́нства от Бо́га ве́чно удосто́ивыйся.

Ра́дуйся, Се́ргие, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 9.

Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся вели́кому свы́ше тебе́ дарова́нию, я́ко на земли́ невеще́ственное житие́ показа́л еси́, и во пло́ти, а́ки безпло́тен, яви́лся еси́. Сего́ ра́ди мно́гих чуде́с творе́ния от Го́спода прие́м, чи́стою и боголюбе́зною душе́ю твое́ю Того́ бла́гостию к Небе́сным причте́н еси́ си́лам, в Небесе́х ны́не пое́ши всеси́льному Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вити́и многовеща́ннии недоуме́ют досто́йно сла́вити тя́, досто́йный вся́кия сла́вы, сла́вне преподо́бне о́тче Се́ргие, и́бо пачеесте́ственная мно́гая пресла́вная чудоде́йствия, еще́ жи́в су́щь, показа́л еси́, но и по сме́рти та́я благода́тию Бо́жиею твори́ти не престае́ши. Мы́ же, любо́вию понужда́еми, дерза́ем пе́ти тебе́ си́це:

Ра́дуйся, земны́й а́нгеле и небе́сный челове́че;

ра́дуйся, во пло́ти живы́й духо́вно, на земли́ небе́сно.

Ра́дуйся, в челове́честве пребыва́яй а́нгельски, в ми́ре преми́рно;

ра́дуйся, душе́вныма твои́ма очи́ма вы́ну Го́спода созерца́вый.

Ра́дуйся, пред лице́м Бо́жиим, я́ко ра́б пред Го́сподем, ходи́вый;

ра́дуйся, пред О́ным, я́ко сы́н пред Отце́м, я́ко учени́к пред Учи́телем, ше́ствовавый.

Ра́дуйся, я́ко во́ин пред Воево́дою гото́в сы́й вся́ повеле́нная И́м твори́ти;

ра́дуйся, до́брый ста́да своего́ и́ночествующих наста́вниче и прави́телю.

Ра́дуйся, ше́ствовавый от си́лы в си́лу, до́ндеже яви́ся тебе́ Бо́г бого́в в Сио́не;

ра́дуйся, Еди́наго Го́спода возлюби́вый и к Нему́ очеса́ своя́ вы́ну име́вый.

Ра́дуйся, во вся́ дни́ живота́ своего́ Его́ иска́вый и в Не́м наме́рение полага́вый;

ра́дуйся, ничесого́ на Небеси́ и на земли́, ра́зве Христа́ Иису́са, ви́дети жела́вый.

Ра́дуйся, Се́ргие, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ ду́шу твою́, в ю́ности во́зраста своего́ отре́клся еси́ во́ли своея́ и во зна́мение отсече́ния ея́ постри́гл еси́ власы́ главы́ своея́, и бы́л еси́ мона́х, покори́вый себе́ во́ли Бо́жией и нача́льником, от Него́ поста́вленным, и́хже веле́ния та́ко слу́шал еси́, я́ко Самаго́ Го́спода, никогда́ же прекосло́вя, но сло́ву веле́ния исполне́нием де́ла отвещава́я. Вся́ческая же приключе́ния благода́рно, я́ко ве́рный ра́б, от Го́спода приима́л еси́, Ему́же на Небесе́х предстоя́, ны́не вопие́ши: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ еси́ все́м челове́ком, к заступле́нию твоему́ прибега́ющим, преподо́бне богому́дре Се́ргие. Те́мже и на́м, к тебе́ приходя́щим и ми́лостиваго твоего́ во вся́ких ну́ждах заступле́ния у Царя́ Небе́снаго прося́щим, бу́ди стена́ кре́пкая и огражде́ние непреобори́мое, от вся́ких на́с бе́д и напа́стей застеня́я и огражда́я, за е́же мы́ вопие́м тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, во́ине Царя́ Небе́снаго, не обяза́выйся ку́плями жите́йскими, да Ему́ уго́ден бу́деши;

ра́дуйся, не восхоте́вый двема́ господи́нома, Бо́гу и ми́ру, рабо́тати, но Еди́ному Бо́гу то́чию.

Ра́дуйся, от ю́ности на те́ло свое́, на ми́р се́й и диа́вола вооружи́выйся;

ра́дуйся, посто́м, покло́ны, стоя́нием на моли́тве, бде́нием умертви́вый пло́ть свою́.

Ра́дуйся, умертви́вый о́ную пре́жде, не́жели она́ жи́ва страсте́м бя́ше;

ра́дуйся, ме́ртву соде́явый горта́нь проти́ву приима́ния сласте́й.

Ра́дуйся, ме́ртв сотвори́вый язы́к проти́ву глаго́лания скве́рных, клеветны́х и ло́жных;

ра́дуйся, ме́ртвы устро́ивый ушеса́ проти́ву слы́шания душевре́дных.

Ра́дуйся, ме́ртвы соде́явый ру́це проти́ву грабле́ния и вся́ких зо́л творе́ния;

ра́дуйся, ме́ртво сотвори́вый чре́во проти́ву объяде́ния и пия́нства.

Ра́дуйся, ме́ртва соде́лавый труда́ми чре́сла своя́ проти́ву нечистоты́;

ра́дуйся, ме́ртвы сотвори́вый но́зе проти́ву тече́ния в пу́ть гре́шников и на сове́т нечести́вых.

Ра́дуйся, Се́ргие, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 11.

Пе́ние благода́рственное благотвори́телю Христу́ Иису́су, тя́, преподо́бне о́тче, прославля́юще, вси́ правосла́внии взыва́ют, я́ко дарова́л ти́ мно́гих чуде́с си́лу творе́ния: слепы́я просвеща́ти, прокаже́нныя очища́ти, больны́я врачева́ти, бесны́я от де́монскаго друче́ния свобожда́ти, толи́ко си́льне, я́коже и не у приведе́нным к тебе́ бы́вшим бесны́м, еще́ на пути́ де́мони от ни́х отбега́ху и ктому́ не возвраща́хуся, боя́щеся в тебе́ си́лы Бо́жия, ю́же вы́ну в Небесе́х прославля́я, вопие́ши Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоза́рное свети́ло в правосла́вной Росси́йстей держа́ве и во все́й вселе́нней благода́тию немерца́ющаго Со́лнца, Христа́ Иису́са, просвеща́ющею возсия́вшее, зри́м тя́, богому́дре о́тче: с невеще́ственными бо в вы́шних предстоя́ Престо́лу Тро́ицы Пресвяты́я, ра́дости превели́кия испо́лнен еси́ и Боже́ственными луча́ми Трисо́лнечнаго Све́та осиява́емь, облиста́еши ве́рныя, вопию́щия к тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, возше́дый на го́ру превысоку́ доброде́телей Боже́ственных;

ра́дуйся, я́ко от тоя́ удо́бь возше́л еси́ на го́ру небе́сную.

Ра́дуйся, я́ко от оби́тели земны́я во оби́тель небе́сную водвори́лся еси́;

ра́дуйся, я́ко восходя́ та́мо душе́ю, на́м мо́щи твоя́ святы́я оста́вил еси́.

Ра́дуйся, я́ко мо́щи твоя́ исцелева́ют вся́кия ско́рби и боле́зни;

ра́дуйся, я́ко моще́й твои́х де́мони трепе́щут.

Ра́дуйся, я́ко твоя́ мо́щи кому́ждо в приклю́чшихся печа́лех быва́ют увеселе́ние;

ра́дуйся, душе́ю востеки́й в Сио́н Го́рний к Царю́ Небе́сному.

Ра́дуйся, я́ко та́мо предстоя́, о все́х к Нему́ те́пле хода́тайствуеши;

ра́дуйся, я́ко благоутро́бие Его́ о все́х чту́щих па́мять твою́ умилостивля́еши.

Ра́дуйся, стране́ на́шей на проти́вных побе́ду моли́твою твое́ю содева́еши;

ра́дуйся, все́м ве́рным вся́кое проше́ние во и́х по́льзу исполня́еши.

Ра́дуйся, Се́ргие, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 12.

Благода́ть, да́нную ти́ от Бо́га, све́дуще, тебе́, при́снаго на́шего ми́лостиваго отца́, приле́жно про́сим: проле́й ны́не те́плую твою́ моли́тву о на́с, гре́шных, ко Го́споду, я́ко да презре́в вся́ на́ша согреше́ния, да́рует побе́ды на враги́, я́ко царю́ Константи́ну на Максе́нтиа, я́ко Дави́ду на Голиа́фа; держа́ву Росси́йскую да укрепи́т, Це́рковь Свою́ Святу́ю от ра́спрей и раско́лов непозы́блему да сохрани́т, оби́лие вся́ких плодо́в земли́ да да́рует и вся́ правосла́вныя христиа́ны да спасе́т и поми́лует, чесого́ от Него́ твои́ми моли́твами улучи́ти ожида́юще, вопие́м Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще ди́внаго во святы́х Свои́х Царя́ Небе́снаго, просла́вльшаго тя́, ве́рнаго Своего́ раба́, преподо́бнаго отца́ Се́ргия, ми́лостивое твое́, ско́рое на́м во вся́ких ну́ждах и печа́лех поможе́ние прославля́ем, и́бо в тебе́ в Тро́ице прославля́емый Бо́г на́ш пресла́вным мно́гим чудоде́йствием ди́вно просла́вися, о чесо́м удивля́ющеся вопие́м к тебе́ си́це:

Ра́дуйся, великосла́вный Росси́йский на́ш засту́пниче, о́тче Се́ргие;

ра́дуйся, соверше́нный в доброде́телех челове́че.

Ра́дуйся, ди́вный подража́телю соверше́нства Отца́ на́шего Небе́снаго;

ра́дуйся, преблаги́й и до́брый наста́вниче и́ноков.

Ра́дуйся, о́бразе пустынножи́телей и устрои́телю о́бщаго жития́;

ра́дуйся, все́х правосла́вных ско́рый помо́щниче и засту́пниче.

Ра́дуйся, Царя́ Небе́снаго и Бо́га изве́стный умилостиви́телю;

ра́дуйся, мно́гажды заступле́нием твои́м проше́ния предваря́яй.

Ра́дуйся, покро́ве, Бо́гом зда́нный, и́мже покрыва́ются мно́зи;

ра́дуйся, лени́вых подви́гнувый твои́ми христоподража́тельными нра́вы.

Ра́дуйся, доброзра́чное све́та ева́нгельскаго всесве́тлое сия́ние;

ра́дуйся, Трисо́лнечнаго Святы́я Тро́ицы све́та вы́ну просвеща́ющее озаре́ние.

Ра́дуйся, Се́ргие, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́к 13

О чудотво́рче пресла́вный и засту́пниче все́м на́м во вся́ких беда́х и ско́рбех ско́рый и пречу́дный, богому́дре о́тче Се́ргие! Ны́нешнее на́ше приими́ приноше́ние и богоприя́тным твои́м хода́тайством умоли́ Го́спода си́л си́лу свы́ше правосла́вному на́шему во́инству на сопроти́вныя пода́ти, и на́м все́м, Того́ благода́тию очи́стившимся, от гее́нны изба́витися, и гряду́щая в Небесе́х блага́я улучи́ти, вопию́щим Ему́: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]

[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

И́кос 1.

А́нгелов Творе́ц, предуве́девый, по самовла́стному чи́стаго се́рдца твоего́ изволе́нию, всеусе́рдствующее Его́ во́ли исполне́ние, еще́ во чре́ве ма́терни трикра́тным возглаше́нием, показа́ тя́ ми́ру и́стиннаго служи́теля бы́ти Святы́я Тро́ицы и научи́ все́х вопи́ти тебе́ си́це:

Ра́дуйся, пре́жде ве́к, я́ко и́маши ве́рный ра́б Христо́в бы́ти, предусмо́тренный;

ра́дуйся, во о́ноже вре́мя во блаже́нное и небе́сное жили́ще предуста́вленный.

Ра́дуйся, от чре́ва ма́терня на слу́жбу Небе́снаго Царя́, я́ко во́ин, хотя́щий ве́рен Ему́ бы́ти, призва́нный;

ра́дуйся, я́ко благода́тию Бо́жиею оправда́нный.

Ра́дуйся, не то́чию Росси́и, но и все́й вселе́нней просла́вленный;

ра́дуйся, трикра́тным твои́м во чре́ве возглаше́нием роди́телей и все́х слы́шащих удиви́вый.

Ра́дуйся, по рожде́нии свое́м по́стное и́ноческое житие́ показа́вый;

ра́дуйся, от сосца́ ма́терня воздержа́ние чу́дное яви́вый.

Ра́дуйся, я́ко в сре́ду и пято́к млека́ ника́коже вкуси́вый;

ра́дуйся, роди́телей благи́х до́брый и избра́нный пло́де.

Ра́дуйся, ра́дости скорбя́щим и ми́лости с ве́рою у тебе́ прося́щим пода́телю;

ра́дуйся, печа́лей злы́х во вся́ких приключе́ниих отгони́телю.

Ра́дуйся, Се́ргие, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 1

Возбра́нный от Царя́ си́л, Го́спода Иису́са, да́нный Росси́и воево́до и чудотво́рче преди́вный, преподо́бне о́тче Се́ргие! Прославля́юще мы́ просла́вльшаго тя́ сла́вы Го́спода, благода́рственное пе́ние воспева́ем ти́, и́бо моли́твами твои́ми от наше́ствия иноплеме́нник и ско́рбных обстоя́ний на́с при́сно избавля́еши, я́ко име́я дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м ти́:

Ра́дуйся, Се́ргие, ско́рый помо́щниче и пресла́вный чудотво́рче.

Как читать молитву и акафист

Как читать молитву и акафист Сергию Радонежскому. Фото © Life.ru

Строгих правил здесь нет. Молиться преподобному можно дома перед иконой, в храме или у мощей в лавре. Перед чтением зажгите свечу или лампаду, если есть, и немного постойте в тишине. Церковнославянские слова не должны пугать: со временем они становятся понятнее, а смысл всегда можно сверить с переводом. И главное: Церковь не запрещает молиться своими словами. Искреннее обращение важнее текста наизусть, а число прочтений ничего не решает. Акафист обычно читают стоя, но при болезни можно и сидя.

Где находятся мощи преподобного Сергия

Мощи Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре. Фото © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Мощи святого покоятся в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Туда их перенесли в 1426 году, когда достроили каменный храм на месте деревянной церкви. В XX веке святыню вскрыли и передали в музей, но в 1946 году мощи вернули в собор. Сегодня приложиться к ним может любой человек, и в дни памяти святого в Троицком соборе особенно много людей. Перед поездкой лучше заранее уточнить на сайте лавры, когда открыт собор, и выбрать день без большого праздника.

Частые вопросы

Частые вопросы о молитве Сергию Радонежскому. Фото © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Вокруг молитв преподобному Сергию всегда много вопросов, особенно накануне 8 октября. Собрали короткие ответы на самые частые из них. Почему Сергию Радонежскому молятся об учёбе? В детстве ему не давалась грамота, но после молитвы старца учение пошло легко.

В детстве ему не давалась грамота, но после молитвы старца учение пошло легко. Можно ли читать акафист Сергию Радонежскому дома? Да, Церковь это не запрещает: его читают перед иконой, стоя и в тишине.

Да, Церковь это не запрещает: его читают перед иконой, стоя и в тишине. В какие дни лучше молиться преподобному Сергию? Особые даты: 8 октября, 18 и 19 июля, но обращаться к святому можно в любой день.

Особые даты: 8 октября, 18 и 19 июля, но обращаться к святому можно в любой день. Можно ли молиться Сергию Радонежскому своими словами? Да, искренняя просьба своими словами тоже молитва, и знать тексты наизусть не обязательно.

Шесть веков назад мальчик Варфоломей плакал над букварём, а сегодня к нему приходят студенты перед сессией и родители с тревогой за детей. Преподобный Сергий так и остался очень близким святым: к нему обращаются не по особому случаю, а с самыми обычными делами. Учёба, работа, семья, здоровье близких — для всего этого найдутся слова в его молитвах. А если вы ищете тексты для других дат церковного календаря, загляните в наш раздел «Молитвы на праздники и не только».

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Авторы Сергей Трофимов