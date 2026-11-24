Стоит ли покупать Lada Azimut из первой партии или подождать Оглавление Что известно о первой партии Lada Azimut к старту продаж 1 декабря Какие преимущества могут быть у покупки в декабре 2026 года Какие риски есть у первой партии нового автомобиля Что обязательно проверить у дилера перед предоплатой — чек-лист Когда разумнее подождать: первые отзывы, тест-драйвы, цены и следующие поставки Lada Azimut, Haval Jolion или Belgee X50: кому что подходит Итог: кому брать первую партию, а кому не спешить Вопрос — ответ Стоит ли покупать Lada Azimut из первой партии в декабре 2026 года: риски нового кроссовера, чек-лист у дилера, цена, гарантия и причины подождать. Когда лучше купить Lada Azimut — ответы на вопросы покупателей. Обложка © ТАСС /Егор Алеев

Купить Azimut из первой партии разумно тем, кто уже сейчас доволен заявленной комплектацией, вписывается в ожидаемый бюджет и готов смириться с тем, что полноценной статистики по машине пока не существует. Всем остальным логичнее дождаться тест-драйвов, официального прайс-листа и первых отзывов владельцев, потому что сейчас, на 1 декабря 2026 года, запланирован только старт продаж, а значит реального опыта эксплуатации у модели ещё нет, его придётся какое-то время подождать. Ниже разбираем, что известно о первых поставках, какие риски несёт покупка на старте и что обязательно проверить у дилера до предоплаты.

Что известно о первой партии Lada Azimut к старту продаж 1 декабря

Серийное производство Lada Azimut началось 25 сентября 2026 года на предприятии АвтоВАЗа в Тольятти. По словам главы компании Максима Соколова, которые он озвучил 19 ноября, сейчас завод выпускает около 50 автомобилей в сутки. В ближайшее время предприятие рассчитывает увеличить темпы производства, а на 2027 год запланированы выпуск и продажа не менее 20 тысяч кроссоверов, а способен завод производить до 70 тысяч таких авто за год.

Продажи должны начаться уже 1 декабря 2026 года в большинстве дилерских центров России. При этом рассчитывать, что в первый же день автомобиль появится в каждом салоне и будет доступен во всех исполнениях, разумеется, не стоит. Поставки распределяются между регионами, поэтому наличие конкретной версии и сроки получения машины нужно уточнять у продавца. По данным отраслевых публикаций, первыми машины получат Москва и Петербург, причём даже внутри одного дилерского центра сроки поставок разнятся.

Официальная стоимость Azimut по состоянию на 24 ноября всё еще не объявлена. Максим Соколов говорил, что АвтоВАЗ постарается сделать новинку примерно на 10% дешевле сопоставимых по оснащению автомобилей конкурентов. Пока покупателю неизвестно, во сколько обойдутся разные версии кроссовера и насколько привлекательным окажется их оснащение относительно других моделей, однако по данным инсайдеров, стоит ожидать цены в районе 2—2,5 млн рублей.

Когда начнут продавать Lada Azimut. Фото © ТАСС / Егор Алеев

На старте ожидаются два атмосферных бензиновых двигателя. Первый объёмом 1,6 литра развивает 120 л. с. и работает с механической коробкой передач. Второй, объёмом 1,8 литра и мощностью 132 л. с., сочетается с вариатором. Турбированная модификация и гибридная установка пока проходят испытания, поэтому рассчитывать на них при покупке первых серийных машин не следует.

Какие преимущества могут быть у покупки в декабре 2026 года

Главный аргумент за покупку на старте звучит тривиально, но работает. В декабре вы сможете получить автомобиль одной из первых поставок. Для тех, кто давно следит за проектом и хочет пересесть на новую модель Lada, ждать нескольких месяцев бессмысленно. Если машина вам понравилась на тест-драйве, устраивает по оснащению и подходит по цене, зачем же отказываться от покупки только из-за того, что она выпущена в первой партии.

Также декабрьская партия даёт шанс выбрать из машин, которые уже едут в салоны, вместо записи в очередь на неопределённый срок. АвтоВАЗ сам признаёт, что больших продаж в декабре не ждёт, а определяющим для проекта станет 2027 год с планом не менее 20 тысяч проданных машин. А значит, в первые недели салоны не будут завалены заявками, и есть смысл поторговаться за условия обслуживания или допоборудования, что тоже отдельный плюс — новая машина с заводской гарантией, первые тысячи километров на гарантийном обслуживании у дилера, кузов без зимней соли и чужих царапин. Для тех, кто принципиально не берёт подержанное, старт продаж — самое подходящее время, чтобы взять машину.

Будут ли скидки на Lada Azimut. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Но на подарки от дилеров пока рассчитывать тоже не стоит, ведь их никто не обещал. Ни скидок, ни специальных кредитных программ, ни немедленной выдачи машины со склада производитель не анонсировал. Любые бонусы покупатель может узнать только в конкретном салоне и только письменно.

Какие риски есть у первой партии нового автомобиля

Сразу оговоримся, никаких подтверждённых проблем с качеством у стартовых Azimut нет. Речь о рациональных рисках, свойственных любой новой модели. Автомобиль только выходит на рынок, поэтому пока невозможно объективно оценить его долговечность, частоту неисправностей и стоимость ремонта после окончания гарантии.

Другой момент — это гарантия. Если автомобиль потребует гарантийного ремонта, покупателю придётся обращаться к официальному дилеру, а до появления статистики обслуживания сложно сказать, насколько быстро будут решаться подобные вопросы и как организуют поставки отдельных запчастей. Конечно, далеко не факт, что с этим обязательно возникнут проблемы, но и быть уверенным, что точно всё будет в порядке, пока рано. То же самое касается и условий гарантии, которые официально ещё не объявлены, а автоматически переносить их с других моделей Lada некорректно. Перед подписанием договора стоит получить гарантийную книжку или соответствующие документы и внимательно прочитать, какие обязательства принимает на себя производитель.

Наконец, слабо предсказуем и вторичный рынок. Стоимость Azimut с небольшим пробегом через год-два сейчас оценить фактически невозможно.

Что обязательно проверить у дилера перед предоплатой — чек-лист

Что нужно проверить у дилера перед покупкой машины. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Пока официального прайс-листа нет, единственная защита покупателя — это сам договор. Вот минимальный список вопросов, который стоит прогнать с менеджером до подписания и до внесения любых денег:

Какая именно машина предлагается? Просите VIN, если автомобиль уже произведён и получил идентификационный номер

Какая комплектация и оснащение? Берите письменную спецификацию с перечнем оборудования

Сколько будет стоить автомобиль? Спрашивайте итоговую цену с учётом всех обязательных платежей и дополнительных услуг

Когда передадут машину? Уточняйте конкретный срок поставки, зафиксированный в договоре

Что будет с предоплатой при отказе? Смотрите письменные условия возврата денег и порядок расторжения договора

Какая гарантия предоставляется? Читайте гарантийные документы и перечень исключений

Где обслуживать автомобиль? Узнайте адреса официальных сервисных центров и порядок записи на обслуживание

Есть ли навязанное допоборудование? Список допов идёт отдельной строкой, помните, что у вас есть право отказаться от них без потери очереди

Практика переговоров с дилерами проста, всё, что не записано в договоре, при разногласии перестаёт существовать. Если менеджер обещает «зимнюю резину в подарок» или «скидку по акции», просите это в письменном виде или в заказе-наряде. Условия предоплаты и порядок возврата стоит сверить с нормами закона о защите прав потребителей, а при крупных суммах полезно отдать договор на вычитку юристу до подписания.

Когда разумнее подождать: первые отзывы, тест-драйвы, цены и следующие поставки

Причины отложить покупку складываются в короткий список. Во-первых, до публикации официальных цен любая цифра это прогноз. Во-вторых, тест-драйвы только разворачиваются, и первые же обзоры покажут, как машина живёт в пробках, на трассе и в мороз. В-третьих, АвтоВАЗ сам ждёт, что первые несколько тысяч машин разойдутся за месяц-два, а дальше выпуск пойдёт по нарастающей, так что провисания в предложении в 2027 году, скорее всего, не случится. Наконец, к весне накопятся первые отзывы реальных владельцев, по которым будет видно главное — есть ли у модели системные неприятности или нет.

Lada Azimut, Haval Jolion или Belgee X50: кому что подходит

Здесь коротко, потому что полные характеристики уже разобраны в нашем справочнике по Azimut, куда рекомендуем заглянуть за ценами и комплектациями.

Lada Azimut может заинтересовать покупателей, которым важны новая модель отечественной марки, её дизайн и заявленное оснащение. Но окончательно оценить соотношение цены и возможностей можно будет только после публикации прайс-листа и появления серийных машин у дилеров. Обещают держать примерно на 10% ниже сопоставимых конкурентов.

Haval Jolion. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sami_DZ

Haval Jolion подходит тем, кому нужны турбомотор 1.5 на 143 или 150 сил, робот, в старших версиях полный привод, и готовность переплачивать за это. Рекомендуемая розничная цена начинается с 2 099 000 рублей, а гарантия на 150 тысяч километров с двумя годами поддержки сверху выглядит довольно убедительно.

Belgee X50 занимает место между ними. Обновлённая версия с атмосферником 1.5 на 122 силы и автоматом стоит от 2 199 990 рублей, а X50+ с турбомотором на 147 сил открывается от 2 169 990. Это проверенный кузов с понятной репутацией.

Belgee X50. Фото © Shutterstock / FOTODOM / RYosha

Если коротко, Azimut разумно рассматривать первым, когда бюджет ограничен, а ожидаемый ценник действительно выйдет заметно ниже конкурентов. Jolion берут за мощность и полный привод, Belgee за проверяемую надёжность и наличие машины уже сегодня.

Итог: кому брать первую партию, а кому не спешить

Брать машину из первых поставок оправданно в трёх случаях: вы уже сейчас знаете нужную версию и цвет и готовы подписать договор с точной ценой и датой поставки; вы живёте в Москве или Петербурге, куда едут первые машины; вам принципиальна именно Lada, например для корпоративного парка или из-за ожидания, что сервисная сеть недалеко от вас.

Спешить не стоит, если решение опирается на цену, которой пока нет в официальном виде, если хочется турбомотора или полного привода, которых на старте не будет, или если для вас критичны отзывы первых владельцев, которых пока не существует. В этом случае самая разумная стратегия выглядит так — сходить на тест-драйв в декабре, зафиксировать свои требования и вернуться к вопросу после появления прайс-листа и первых реальных впечатлений.

Вопрос — ответ

Известна ли цена Lada Azimut?

Нет, на 24 ноября 2026 года официальная цена не объявлена. Известен только ориентир, на 10% ниже сопоставимых комплектаций конкурентов, по заявлению Максима Соколова. Суммы из Telegram-каналов официальным прайс-листом не считаются, это пока только слухи.

Начнут ли продавать Azimut 1 декабря?

Продажи должны начаться 1 декабря 2026 года в большинстве дилерских центров, это заявление главы АвтоВАЗа, сделанное 19 ноября. В некоторые салоны автомобили могут заехать позже, вплоть до середины декабря.

Можно ли вернуть предоплату?

Это зависит только от условий вашего договора. Порядок возврата задатка или аванса при срыве поставки или отказе покупателя должен быть прописан, до подписания его стоит вычитать, а при сомнениях показать юристу.

Какие моторы будут на старте?

Два атмосферных бензиновых двигателя, 1.6 литра на 120 сил с шестиступенчатой механикой и 1.8 литра на 132 силы с вариатором, привод передний. Турбоверсия на 150 сил с автоматом и гибрид с полным приводом пройдут испытания и выйдут позже, Life.ru писал о них отдельно.

Авторы Андрей Ананьев