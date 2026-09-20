2,5 млрд, 10 комнат и 78 соток: Соперник Ельцина продаёт самый дорогой дом на Кавказе

Самую дорогую усадьбу на Кавказе выставили на продажу за 2,5 млрд рублей. Речь идёт об особняке Владимира Брынцалова в Кисловодске, сообщает Mash.







Будущему владельцу достанутся десятикомнатный дом площадью более 800 квадратных метров, 400-метровый гостевой корпус и участок размером 78 соток. В архитектуре комплекса — три этажа, башни, мезонины, мансарды, многочисленные балконы и террасы. На территории также оборудованы бассейны.

Сейчас в историческом здании работает спа-бутик-отель. По словам риелторов, хозяин решил расстаться с недвижимостью по личным причинам и убеждениям.

При средней зарплате в Кисловодске от 72 тыс. до 80 тыс. рублей местному жителю пришлось бы откладывать весь доход на такую покупку примерно 2,6–2,9 тыс. лет.

Особняк возвели в 1905 году. Среди горожан долго ходила легенда, что здесь пряталась от большевиков балерина Матильда Кшесинская, поэтому строение называли её усадьбой.

После революции здание национализировали. В советское время в нём размещались корпуса санаториев «Красный шахтёр» и «Горняк». В 1990-х недвижимость приобрёл Брынцалов, который затем начал масштабную реставрацию. Теперь объект культурного наследия регионального значения чаще называют усадьбой Брынцалова.

Предприниматель сделал состояние на фармацевтическом бизнесе и компании «Ферейн». Уставный капитал принадлежащей ему фирмы Brintsalov-A составляет 8 млрд рублей, однако по последней финансовой отчётности её годовой убыток достиг 322 млн.

В 1996 году Брынцалов участвовал в выборах президента России, на которых его главным соперником был Борис Ельцин. Бизнесмен занял последнее, 11-е место.

Ранее Life.ru выяснил, каким имуществом владеет бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев. В его собственности могли сохраниться несколько особняков, коттеджей и квартир общей стоимостью в сотни миллионов рублей.