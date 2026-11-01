Новые лёгкие боевые вертолёты Бундесвера могут поступить в войска без возможности применять вооружение. Причина — трудности с сертификацией боеприпасов, пишет Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный доклад Федеральной счётной палаты ФРГ для Бундестага.

По данным журнала, аудиторы раскритиковали Минобороны за просчёты при закупке машин. В документе говорится, что они достигнут боеготовности значительно позже запланированного срока. Задержки ставят под угрозу обязательства Германии перед НАТО. Как отмечает издание, Берлин должен предоставить альянсу 12 боеспособных лёгких вертолётов к 2029 году, а с 2032-го — 72.

Проект одобрили в 2023 году. По информации Spiegel, контракт стоимостью 2,5 млрд евро предусматривал поставки до конца 2028-го. Военное ведомство рассчитывало, что адаптация существующей платформы позволит получить технику быстрее, чем разработка новой.

Однако, по оценке счётной палаты, расходы на переоборудование для армейских задач недооценили. В результате первоначальная комплектация, как утверждается в докладе, позволит использовать вертолёты прежде всего для обучения.

Проблемы оснащения Бундесвера обсуждались и в сфере радиоэлектронной борьбы. Как писал Life.ru 30 октября, глава кибервойск вице-адмирал Томас Дауманн признал отставание Германии от России по этим возможностям. По его словам, армии нужны серийные поставки оборудования в достаточном количестве, а отдельных прототипов для оснащения войск недостаточно.