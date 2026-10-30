В бундесвере признали серьёзное отставание от России в сфере РЭБ

Российские возможности в области радиоэлектронной борьбы значительно превосходят немецкие, заявил глава кибервойск бундесвера вице-адмирал Томас Дауманн. По его словам, Россия последние 15–20 лет активно инвестировала в развитие РЭБ, тогда как Германия начала перестраиваться значительно позже.

Дауманн признал, что сейчас бундесвер не располагает сопоставимыми с российскими возможностями в сфере радиоэлектронной борьбы. Об этом он рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Если быть честным, мы, конечно, не можем похвастаться такими возможностями, какие видим у российской стороны», — заявил вице-адмирал.

По его словам, Россия в течение последних 15–20 лет вкладывала значительные средства в радиоэлектронную борьбу и последовательно наращивала соответствующие возможности. В Германии же перестройка вооружённых сил началась после 2022 года.

Дополнительные средства на ускоренное развитие этого направления бундесвер, по словам Дауманна, получил лишь после смягчения бюджетных ограничений. При этом необходимая техника существует у немецких, европейских и американских производителей, однако армии недостаточно отдельных прототипов.

«Нам нужен не просто прототип. Мы должны нарастить масштабы производства, чтобы полностью оснастить наши войска такими системами, и здесь нам ещё предстоит пройти определённый путь», — отметил военный.

Дауманн также рассказал, что размещённые в Литве немецкие подразделения уже сталкиваются с воздействием систем радиоэлектронного подавления. По его словам, мощные помехи периодически мешают работе оборудования бундесвера.