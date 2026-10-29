ФРГ намерена использовать системы РЭБ в Литве для наблюдения за РФ и Белоруссией

Германия намерена использовать размещённую в Литве военную бригаду для радиоэлектронного наблюдения за Россией и Белоруссией. Немецкие военные планируют отслеживать работу радиолокационных станций и другого оборудования, излучающего радиосигналы, чтобы заранее получать информацию о военной активности в регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу киберкомандования бундесвера вице-адмирала Томаса Даума.

По словам Даума, особое внимание будет уделяться Калининградской области и территории Белоруссии. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) должны обеспечить раннее предупреждение о военной активности вблизи восточного фланга НАТО.

Полученную информацию планируется заносить в специальные базы данных. Они используются немецкими вооружёнными силами и союзниками для распознавания источников радиоизлучения, в том числе новых радиолокационных станций.

«Мы внесём [полученные данные] в базы данных радиоэлектронной борьбы, которые затем будут информировать все наши системы в случае появления нового радара», — пояснил вице-адмирал.

Немецкая армия уже испытывает в Литве различные средства РЭБ. В их числе оборудование для обнаружения беспилотников, системы перехвата сигналов, устройства радиоэлектронного подавления и датчики, способные передавать собранные сведения аналитикам на расстоянии.

Развёртываемая в Литве немецкая бригада должна выйти на полную оперативную численность в 2027 году. Её присутствие станет частью долгосрочного военного размещения Германии на восточном фланге НАТО.

Ранее в Литве начались масштабные военные учения вблизи Калининградской области. Манёвры проходили с 22 по 25 октября в Клайпеде, Гаргждае и Шилуте. Около двух тысяч военнослужащих и участников Союза стрелков отрабатывали охрану стратегических объектов, реагирование на диверсии и введение комендантского часа.