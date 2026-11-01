В Германии расследуют предполагаемый поджог трёх строительных машин на площадке оборонного концерна Rheinmetall. Как сообщает Deutschlandfunk, полиция изучает появившееся в интернете заявление, авторы которого взяли на себя ответственность за пожар.

Инцидент произошёл в ночь на 30 октября возле аэропорта Кассель-Кальден в федеральной земле Гессен. Огонь охватил три единицы техники, ещё несколько машин получили повреждения. Следователи считают, что пожар устроили умышленно, и проверяют возможный политический мотив преступления.

Предполагаемое признание опубликовали на интернет-платформе, которую Федеральное ведомство по охране конституции Германии относит к леворадикальным. Подлинность заявления пока не установлена. Расследованием занимается подразделение государственной безопасности полиции Северного Гессена.

На территории аэропорта Rheinmetall планирует создать логистический и учебный комплекс, а также центр испытаний беспилотников. В августе концерн совместно с властями Гессена объявил об инвестициях в проект на сумму более 260 миллионов евро.

Министр внутренних дел региона Роман Позек назвал случившееся целенаправленной атакой. По его оценке, пожар может быть связан с серией тяжких преступлений, предположительно совершённых по леворадикальным мотивам. Он напомнил о предыдущих поджогах автомобилей Бундесвера и нападении на офис Христианско-демократического союза.

Ранее в испанской провинции Мурсия произошёл взрыв на фабрике боеприпасов немецкого концерна Rheinmetall. На предприятии выпускали оружие для нужд ВСУ. Взрыв одного из резервуаров спровоцировал масштабное возгорание, которое охватило лесной массив рядом с предприятием. В результате пострадали минимум шесть человек.