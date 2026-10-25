Немецкий Rheinmetall сорвал сроки поставки ПВО Румынии и попал на штрафы

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall почти на восемь месяцев задержал передачу Румынии двух модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103. По информации Минобороны республики, опубликованной порталом Defense România, вместо середины апреля техника поступит заказчику лишь в декабре.

Бухарест заключил соглашение об обновлении четырёх систем противовоздушной обороны, отправив их немецким специалистам в начале 2024 года. Работы разделили на два контракта общей стоимостью 328 миллионов евро. Первый предусматривает модернизацию пары установок за 166 миллионов, второй — ещё двух за 162 миллиона.

Первоначально первую партию планировали вернуть румынской армии к 15 апреля 2026 года. Однако подрядчик не уложился в согласованный график и теперь рассчитывает завершить поставку до конца декабря. Что касается оставшихся комплексов, то для них изначально установили срок 20 декабря. Уведомлений о его пересмотре Минобороны Румынии пока не получало.

Таким образом, к концу года Бухарест может получить все четыре обновлённые установки. Вместе с тем немецкой компании придётся отвечать за нарушение обязательств по первому соглашению. Румынские власти намерены взыскивать с Rheinmetall предусмотренные контрактом штрафы, которые могут составить несколько миллионов евро.

Даже после прибытия оборудования военные не смогут сразу приступить к его эксплуатации. Сначала модернизированные системы должны пройти необходимые проверки непосредственно на территории Румынии. Когда именно они будут готовы к полноценному использованию, пока неизвестно

Ранее Life.ru сообщал, что Германия решила закупить 48 мобильных противодронных комплексов GARMR из-за задержки поставок Skyranger от Rheinmetall. Как стало известно 22 октября, Бундесвер намерен временно восполнить нехватку средств противовоздушной обороны за счёт продукции компании Diehl. Первоначально немецкие военные рассчитывали получить первую партию из 18 машин Skyranger ещё в 2026 году. Однако полноценное оснащение подразделений такими установками теперь может растянуться на дополнительные два-три года.