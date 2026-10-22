Германия закупит 48 противодронных систем GARMR из-за задержки Skyranger

Германия намерена приобрести 48 мобильных комплексов GARMR производства Diehl для борьбы с беспилотниками. Такое решение связано с переносом сроков поставок зенитных установок Skyranger от Rheinmetall. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники.

Новая техника должна временно закрыть пробелы в противовоздушной обороне Бундесвера. Немецкая армия восстанавливает подразделения войсковой ПВО, ликвидированные ещё в 2012 году. Часть вооружения направят бригаде ФРГ, дислоцированной в Литве, где особенно остро ощущается нехватка средств защиты от воздушных угроз.

Изначально Берлин рассчитывал уже в 2026 году вооружить первый батальон комплексами Skyranger, заказав опытную партию из 18 машин. Однако теперь полноценное оснащение войск может затянуться ещё на два-три года. При этом размещённое в Литве соединение должно достичь полной боеготовности к концу 2027-го.

Чтобы уложиться в график, военное руководство сделало ставку на GARMR. Дополнительно рассматривается приобретение внедорожников Mercedes G-класса с противодронным оборудованием Drone Defender, разработанным мюнхенской компанией Tytan Technologies.

От долгосрочных планов по закупке Skyranger Германия не отказывается. По информации издания, общий объём возможного заказа достигает 600 установок, а стоимость программы оценивается в девять миллиардов евро.

Ранее Life.ru сообщал о масштабной модернизации противовоздушной обороны НАТО. Альянс намерен усилить защиту от беспилотников, самолётов и ракет, однако расширение задач пока не сопровождается увеличением численности войск и поставками дополнительного вооружения. Особую сложность представляет уничтожение дешёвых дронов дорогостоящими ракетами, поэтому странам блока рекомендуют активнее закупать доступные средства перехвата.