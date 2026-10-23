Bloomberg: Германия обсуждает закупку тысяч ракет Anthem более чем на €1 млрд

Минобороны Германии ведёт переговоры с американо-израильской компанией Covenant о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem. Стоимость предполагаемого контракта превышает €1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным агентства, Берлин рассматривает эту закупку на фоне возможных задержек с получением американских ракет Tomahawk и пусковых комплексов Typhon. Ожидание поставок может растянуться до пяти лет. Собеседники Bloomberg оценивают дальность Anthem более чем в две тысячи километров. Сам производитель публично точную дальность не раскрывал.

Среди других вариантов Германия, по информации агентства, рассматривает ракеты Ruta нидерландской Destinus и разрабатываемые HS1 немецко-британской Hypersonica.

Ранее также сообщалось, что Германия намерена приобрести 48 мобильных комплексов GARMR производства Diehl для борьбы с беспилотниками. Такое решение связано с переносом сроков поставок зенитных установок Skyranger от Rheinmetall.