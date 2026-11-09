Минтруд предложил на 2027 год ограничить найм иностранных работников в такси в восьми регионах России. Для курьерских служб Калужской области ведомство предлагает установить нулевую долю таких сотрудников, следует из проекта постановления правительства.

Ограничения для такси предусмотрены в Мордовии, Татарстане, Удмуртии и Чувашии, а также в Оренбургской, Свердловской и Ульяновской областях и Еврейской автономной области. Проект касается и компаний, которые сдают легковые автомобили в аренду с водителем.

Одним из аргументов в пользу ограничения в Мордовии стала статистика местного МВД. Как пишут «Ведомости», за 2024–2025 годы в республике зарегистрировали 24 ДТП с участием иностранных граждан, шесть из них — со смертельным исходом. Статистика относится к авариям с участием иностранцев в целом. В обосновании отдельно упоминаются случаи нелегальной работы в такси.

Российская трёхсторонняя комиссия одобрила проект в конце октября. По данным издания, следующий шаг — подписание постановления премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее сообщалось, что в Югре иностранцам, работающим по патентам, запретят трудиться на складах, в пунктах выдачи заказов, на хлебобулочных и кондитерских производствах, а также в организациях культуры и спорта. Перечень ограничений расширяется с 27 до 30 видов экономической деятельности. Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.