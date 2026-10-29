В Югре мигрантам запретят работать в ПВЗ и пекарнях

В Югре иностранцам, работающим по патентам, запретят трудиться на складах, в пунктах выдачи заказов, на хлебобулочных и кондитерских производствах, а также в организациях культуры и спорта. Перечень ограничений расширяется с 27 до 30 видов экономической деятельности, сообщил губернатор Руслан Кухарук на ежегодной пресс-конференции. Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

Глава региона объяснил решение обращениями жителей и необходимостью создавать условия для трудоустройства граждан России. Действовавшие ранее ограничения также сохранятся.

Кухарук привёл результаты усиления миграционного контроля. По его словам, число выдворенных иностранцев выросло примерно в шесть раз: с 343 в 2025 году до 2135 в 2026-м. Количество преступлений, связанных с мигрантами, сократилось в 2,7 раза.

За девять месяцев в округ въехали 51 845 иностранных граждан против 67 266 за аналогичный период прошлого года — на 22,9% меньше.

При этом губернатор подчеркнул, что регион заинтересован в квалифицированных иностранных специалистах, в том числе работающих вахтовым методом.

«Квалифицированная рабочая сила, те, кто готовы соблюдать наше законодательство, будут и дальше вносить свой трудовой вклад в экономическое благосостояние региона и страны. А те, кто не готовы соблюдать наше законодательство, обычаи, — здесь им точно не место», — заявил Кухарук.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Югре вводили запреты на привлечение мигрантов к работе в такси и продаже алкоголя. Ограничения на отдельные виды деятельности устанавливаются в округе не первый год.