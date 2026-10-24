Индия пообещала направить в Россию необходимое число трудовых мигрантов

Индия готова направить в Россию столько квалифицированных работников, сколько потребуется российским предприятиям. Число специалистов будет зависеть от потребностей рынка труда и установленных квот. Об этом заявил посол Индии в РФ Винай Кумар.

По словам дипломата, сейчас на индийских граждан приходится в среднем от 25 до 30% российской квоты на привлечение иностранных работников. При этом речь идёт о специалистах из стран с визовым режимом въезда, а не обо всех трудовых мигрантах.

«Наша цель — обеспечить поставку качественных, квалифицированных трудовых ресурсов в необходимом количестве в соответствии с установленными РФ требованиями на российский рынок», — пояснил Кумар в интервью ТАСС после II российско-индийского бизнес-форума «Тайм», прошедшего в Казани 15–16 октября.

Индийская сторона рассчитывает укрепить свои позиции на российском рынке труда. Посол напомнил, что население страны приближается к 1,5 миллиарда человек, а средний возраст работников составляет 29 лет.

По оценке Кумара, в ближайшие десятилетия Индия способна стать одним из мировых центров подготовки квалифицированных кадров. Уже сейчас страна ориентируется не только на собственные потребности, но и на трудоустройство граждан за рубежом.

Для подготовки специалистов под запросы российских предприятий дипломат предложил открывать в Индии новые учебные заведения или сотрудничать с действующими образовательными учреждениями. Так компании смогут заранее обучать будущих сотрудников необходимым навыкам.