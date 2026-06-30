Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 07:58

Индийские работники стали в десять раз востребованнее в России

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Работники из Индии стали заметно востребованнее в России на фоне кадрового дефицита. Об этом говорится в совместном исследовании Лаборатории по исследованиям Индии Московской школы управления «Сколково» и группы компаний «Интруд», которое оказалось в распоряжении RG.ru.

Управляющий партнёр HR-агентства А2 Алексей Чихачев отметил, что за два года число индийцев на российском рынке труда выросло в десять раз. При этом страны СНГ всё ещё остаются главными поставщиками рабочей силы, но их поток перестал расти из-за ужесточения миграционных правил и снижения привлекательности заработков в пересчёте на валюту.

Россиянам за 50 рекомендовали «продавать точки боли», чтобы найти хорошую работу
Россиянам за 50 рекомендовали «продавать точки боли», чтобы найти хорошую работу

Основатель и генеральный директор группы компаний «Интруд» Ирина Баранова рассказала, что оформление одного иностранного сотрудника обходится работодателю примерно в 150–180 тысяч рублей с учётом подбора, документов, пошлин и перелёта. По её словам, индийские работники выбирают Россию из-за условий труда, проживания и безопасности.

Руководитель информационного отдела профсоюза «Новый труд» Мария Коледа отметила, что Индия может закрывать не только массовые вакансии, но и запрос на сварщиков, монтажников, инженеров, специалистов в машиностроении, электронике, реабилитации и сфере гостеприимства. Для этого нужно упростить оформление, признание квалификаций и адаптацию иностранных сотрудников.

Не доверяйте мифам! HR-эксперт раскрыла преимущества поиска работы летом
Не доверяйте мифам! HR-эксперт раскрыла преимущества поиска работы летом

Ранее россиянам рассказали, кому будет проще найти работу до конца 2026 года. Так, работодатели продолжат активно искать инженеров, электриков и квалифицированных рабочих. В число наиболее востребованных профессий также войдут медицинские работники узких специальностей.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Индия
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar