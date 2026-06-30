Индийские работники стали в десять раз востребованнее в России

Работники из Индии стали заметно востребованнее в России на фоне кадрового дефицита. Об этом говорится в совместном исследовании Лаборатории по исследованиям Индии Московской школы управления «Сколково» и группы компаний «Интруд», которое оказалось в распоряжении RG.ru.

Управляющий партнёр HR-агентства А2 Алексей Чихачев отметил, что за два года число индийцев на российском рынке труда выросло в десять раз. При этом страны СНГ всё ещё остаются главными поставщиками рабочей силы, но их поток перестал расти из-за ужесточения миграционных правил и снижения привлекательности заработков в пересчёте на валюту.

Основатель и генеральный директор группы компаний «Интруд» Ирина Баранова рассказала, что оформление одного иностранного сотрудника обходится работодателю примерно в 150–180 тысяч рублей с учётом подбора, документов, пошлин и перелёта. По её словам, индийские работники выбирают Россию из-за условий труда, проживания и безопасности.

Руководитель информационного отдела профсоюза «Новый труд» Мария Коледа отметила, что Индия может закрывать не только массовые вакансии, но и запрос на сварщиков, монтажников, инженеров, специалистов в машиностроении, электронике, реабилитации и сфере гостеприимства. Для этого нужно упростить оформление, признание квалификаций и адаптацию иностранных сотрудников.

Ранее россиянам рассказали, кому будет проще найти работу до конца 2026 года. Так, работодатели продолжат активно искать инженеров, электриков и квалифицированных рабочих. В число наиболее востребованных профессий также войдут медицинские работники узких специальностей.