В испанском городе Альярис женщина обнаружила тело младенца в морозильной камере, когда разбирала вещи своей умершей матери. По предварительным данным, ребёнок скончался более 20 лет назад. Об этом сообщает местная газета La Región.

Страшную находку обнаружили в кладовке, расположенной в гараже на первом этаже жилого дома. Женщина проверяла оставшееся после смерти матери имущество и открыла старый морозильник. Внутри находились останки новорождённого.

Прибывшие специалисты установили, что ребёнок появился на свет примерно на 32–34-й неделе беременности. Предварительные результаты исследования указывают на то, что младенец мог родиться живым.

Следователи начали выяснять, кому принадлежал ребёнок и при каких обстоятельствах он погиб. Полицейские уже опросили нескольких знакомых семьи, а образцы ДНК отправили в лабораторию Мадрида. Генетическая экспертиза должна помочь установить биологических родителей младенца.

Правоохранители также выясняют, как морозильная камера оказалась в гараже. По предварительной информации, её могли перевезти из города Оренсе вместе с содержимым. Не исключено, что ребёнок умер совсем в другом месте, а останки позже переместили.

Материалы расследования переданы в суд. Экспертам предстоит установить, была ли смерть младенца естественной или наступила в результате насилия либо отсутствия необходимой помощи после рождения.

Однако даже если следствие обнаружит признаки преступления, привлечь виновных к ответственности может оказаться невозможно. По данным испанских СМИ, срок давности по подобным делам составляет 20 лет, а ребёнок, предположительно, погиб ещё в начале 2000-х годов.

Ранее Life.ru сообщал, что в Оренбурге 22-летнего мужчину обвинили в убийстве новорождённого сына. По версии следствия, молодой отец перекрыл ребёнку дыхательные пути, в результате чего младенец скончался. Мужчину задержали, возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и назначили необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.