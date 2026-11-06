В Оренбурге 22-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве собственного сына-младенца. По версии следствия, молодой отец лишил ребёнка возможности дышать, в результате чего тот скончался. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Трагедия произошла утром 3 ноября в одной из квартир на улице Советской. Как полагают следователи, мужчина перекрыл дыхательные пути своему маленькому сыну. Спасти ребёнка не удалось.

В отношении оренбуржца возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего. Мужчину задержали, следствие обратилось в суд с ходатайством о его заключении под стражу.

На месте происшествия уже провели осмотр, назначили необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.